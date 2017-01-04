 В связи с похолоданием в Киеве развернули 51 пункт обогрева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
"В помещениях пунктов обогрева посетители могут не только согреться, но и получить первую медицинскую помощь (в помещениях имеются аптечки), выпить горячего чая", - отмечает пресс-служба ведомства.
Кроме того, в городе будут работать мобильные пункты горячего питания.
В пункты обогрева может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни.
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