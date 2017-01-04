 "Мы ни у кого спрашивать не собираемся, какие учения проводить нам на нашей территории", - Минобороны сделает ракетные стрельбы над Черным морем регулярными

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Степан Полторак заявил в интервью "5 каналу".
Он отметил, что реакция России на ракетные стрельбы Украины, проведенные над Черным морем 1-2 декабря 2016 года, была неадекватной.
"Реакция Москвы была прогнозированной, но слишком резкой по моему мнению", - подчеркнул министр.
Полторак заявил, что Минобороны было готово к нанесению Россией ракетного удара по украинским пусковым установкам в Херсонской области.
В то же время он отметил, что учения прошли успешно, и Минобороны намерено сделать их регулярными.
"Я оцениваю эти учения как очень удачные и очень нужные. Мы ни у кого спрашивать не собираемся, какие учения проводить нам на нашей территории. Они будут регулярными настолько, насколько нам нужно будет их проводить. Мы их будем проводить", - заявил Полторак.
По его словам, практически ни одной внештатной ситуации во время учений не произошло.
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