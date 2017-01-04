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Все про:Минобороны (4523) учения (1532) Черное море (320) Полторак (692)

 "Мы ни у кого спрашивать не собираемся, какие учения проводить нам на нашей территории", - Минобороны сделает ракетные стрельбы над Черным морем регулярными

Министерство обороны решило сделать регулярными учебные воздушные ракетные стрельбы на юге страны и над Черным морем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Степан Полторак заявил в интервью "5 каналу".

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Он отметил, что реакция России на ракетные стрельбы Украины, проведенные над Черным морем 1-2 декабря 2016 года, была неадекватной.

"Реакция Москвы была прогнозированной, но слишком резкой по моему мнению", - подчеркнул министр.

Полторак заявил, что Минобороны было готово к нанесению Россией ракетного удара по украинским пусковым установкам в Херсонской области.

В то же время он отметил, что учения прошли успешно, и Минобороны намерено сделать их регулярными.

"Я оцениваю эти учения как очень удачные и очень нужные. Мы ни у кого спрашивать не собираемся, какие учения проводить нам на нашей территории. Они будут регулярными настолько, насколько нам нужно будет их проводить. Мы их будем проводить", - заявил Полторак.

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По его словам, практически ни одной внештатной ситуации во время учений не произошло.
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Настоящие герои. Только разве у Украины есть какие-то ракеты? Из Града что-ли по морю будут палить?
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ты не поверишь, ракеты строит Украина , даже те что в россии.
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Бг-ггг...и вам не ломы реагировать на ватана лаптеунтового - дикуна...ХЕХ....
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Смешно. Ну и где они? Вы даже производство ракет для Градов наладить не можете. И не надо рассказывать про то что было. Совок и современная банановая Украина это разные вещи.
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Бля аж в Харькове слышно Бомбящие пердаки свинопотамов из за паребрика !)))))
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Если санкции (со слов Х*йла) идут России только на пользу, то Трамп (как его сторонник) просто обязан их многократно усилить и всемерно расширить
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"Мы ни у кого спрашивать не собираемся, какие учения проводить нам на нашей территории" - ну так если территория наша и это не бравадный треп, в чем проблема? Организуйте заход в порт Севастополя боевых кораблей и пролет боевых самолетов над Крымом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы ни у кого спрашивать не собираемся, какие учения проводить нам на нашей территории", - Минобороны сделает ракетные стрельбы над Черным морем регулярными
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