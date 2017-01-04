 Транзит газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% , - Гройсман

Как передают Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Фейсбук, Украина наращивает мощности в транзите газа.
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- Украина наращивает свои мощности! В том числе - в транзите природного газа, - пишет премьер, - в 2016 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей вырос на 23% и составил 82,2 млрд куб Украина придерживается всех обязательств по транзиту, это подтвердила мониторинговая миссия Европейской Комиссии, которая посетила нашу страну в декабре.
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Мы покупаем газ у крупнейших европейских газовых компаний. Многие из них добывают газ сами. Многие также покупают газ и у других добывающих компаний. В том числе и у Газпрома, который препятствовал тому, чтобы мы покупали газ в Европе. По информации даже из российских газет, Газпром потратил $5 млрд на неудачные попытки заблокировать наш импорт из Европы", - пишет Витренко.
НАК "Нафтогаз Украины" закупал газ в Европе в третьем квартале в среднем по 194 долларов за тыс. куб. м с учетом транспортировки до границы. Это на 4 доллара меньше, чем в первом квартале года. Во вотором квартале 2016 г. импорт газа в Украину не производился.
"В третьем квартале 2016 года средневзвешенная стоимость газа, импортируемого из Европы (включая транспортировку до границы Украины), составила 194 доллара", - сообщает пресс-служба "Нафтогаза" рюские предложили 220 в часности митяй-недомер + транспорт 35 404 дні
НЕ ІМПОРТУЄМО ГАЗ ІЗ рОСІЇ В 2016 году "Газпром" предложит странам Европы газ по цене около $200 за 1 тыс. куб.
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Всем и каждому на ЦН известно, что потребление российского газа постоянно снижается.
Норвежский, алжирский, сжиженный американский сланцевый и катарский, азербайджанский, туркменский и марсианский неуклонно вытесняют российский.
Даже сама (!!!) Украина от него отказалась...)))
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Именно так...
И стоимость ГТС без российского газа упадет до стоимости ОПС без российского аммиака.
Знатно наколядовали в 2014!
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ОПСОПЗ
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дастаяние обвисло, встали з колін і відразу ж на@@бнулись.
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Я не видел больших дебилов.
Вместо того что бы перекрыть транзит и в ультимативной форме требовать де оккупацию Крыма и Донбасса , а также подписание ассоциации и введение безвизового режима со стороны Европы, эти жлобы делают свой маленьки гешефтик на транзите....
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И откуда вы знаете истинные причины того что называется АТО, роль в этом Гаспрома и прочее...
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