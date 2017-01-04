EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  1498  56
Все про:газ (8572) газопровод (538) транзит (485)

 Транзит газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% , - Гройсман

Украина соблюдает свои обязательства перед партнерами.

Как передают Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Фейсбук, Украина наращивает мощности в транзите газа.
. -
- Украина наращивает свои мощности! В том числе - в транзите природного газа, - пишет премьер, - в 2016 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей вырос на 23% и составил 82,2 млрд куб Украина придерживается всех обязательств по транзиту, это подтвердила мониторинговая миссия Европейской Комиссии, которая посетила нашу страну в декабре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В прошлом году транзит газа через Украину увеличился на 22%, - "Укртрансгаз"
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Весь світ бреше. Правду говорять лише герої і патріоти з Вінниці.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Естественно,что транзит вырастет,если Украина покупает рос. газ ,перегнанный через Украину в Европу.Вопрос,какая цена транзита,европейская или та ,что была -мизерная.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та похуй яка ціна на транзит газу якого не "транзитували"
 показать весь комментарий
Ответить
 
На счёт мизерной цены - миф. Цена на границе России всегда включает в себя откаты, а счётчик стоит только на российской территории.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Укртрансгаз получил разрешение своего единоличного акционера - НАК Нафтогаз Украины - на продление на год соглашения с российской компанией Газтранзит на транспортировку российского газа. Как сообщает Укртрансгаз на официальном сайте, дополнительное соглашение предусматривает увеличение объемов транспортировки с 6,57 млн куб м до 20,5 млн куб м. С 1 января тариф транзита газа на входе повышен с $2,7 до $12 ... тарифа на транзит российского газа через свою территорию
Мы покупаем газ у крупнейших европейских газовых компаний. Многие из них добывают газ сами. Многие также покупают газ и у других добывающих компаний. В том числе и у Газпрома, который препятствовал тому, чтобы мы покупали газ в Европе. По информации даже из российских газет, Газпром потратил $5 млрд на неудачные попытки заблокировать наш импорт из Европы", - пишет Витренко.

НАК "Нафтогаз Украины" закупал газ в Европе в третьем квартале в среднем по 194 долларов за тыс. куб. м с учетом транспортировки до границы. Это на 4 доллара меньше, чем в первом квартале года. Во вотором квартале 2016 г. импорт газа в Украину не производился.
"В третьем квартале 2016 года средневзвешенная стоимость газа, импортируемого из Европы (включая транспортировку до границы Украины), составила 194 доллара", - сообщает пресс-служба "Нафтогаза" рюские предложили 220 в часности митяй-недомер + транспорт 35 404 дні
НЕ ІМПОРТУЄМО ГАЗ ІЗ рОСІЇ В 2016 году "Газпром" предложит странам Европы газ по цене около $200 за 1 тыс. куб.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Понятно,если тариф транспортировки через Украину повысили до европейского и главное если кацапы его платят,потому что я слышала,что они не хотели платить,то тогда все ОК.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а какцапы , утверждают, что снизили на 25 % транзит
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацап создан, чтоб все переворачивать с ног на голову. В общем, пацаки эти кацапы.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Не верю!
Всем и каждому на ЦН известно, что потребление российского газа постоянно снижается.
Норвежский, алжирский, сжиженный американский сланцевый и катарский, азербайджанский, туркменский и марсианский неуклонно вытесняют российский.
Даже сама (!!!) Украина от него отказалась...)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Україна вас москалів просто поставила в "ігнор" з вашими космічними контрактами і купує газ на західному кордоні в словаків, які мають значно кращий контракт бо там не було Юльки", при то шо газ Україна забирає там де їй потрібно а москалі платять за транзит того газу через всю територію України.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у словаков контракт примерно такой же, как и "юлькин"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Може тільки в словаків купити дешевше, де вони хоч пару копійок таки добавляють інакше нафіг їм гемор з москалями,
 показать весь комментарий
Ответить
 
не уверен, что дешевле получается. Тут дело не в "дешевле"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Точно впевнений шо дешевше по іншому би жаднющі комерси купували б газ в москалів згідно контракту.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты просто видимо забыл за долги лугандона, которые газпром пытается повесить на Украину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хай москалі втруться - Україна не купує газу в москлів, навіть коли купувала то згідно графіку та маршруту який вона сама сказувала і там точно не боло території яка їй тимчасово не контролюється. В мене всьо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацапы бы втерлись, когда Украина перестала бы вообще покупать газ, а обходилась бы своим. Если бы, после подписания Тимошенко газового контракта, поставили бы такую задачу - думаю уже сегодня были бы почти в нуле закупок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лёня - вы шлимайзел . Кто говорит о потреблении ??? Тут говорят о транзите.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И шо по той видеозаписи можно разобрать? Человек с фантазией может увидеть шо угодно,или придумать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Коболев отказался выделять деньги на ремонт гтс так как в 2019 качать будет нечего ! Так к чему эта бравада с 25 процентами ?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
так как в 2019 качать будет нечего
========
Именно так...
И стоимость ГТС без российского газа упадет до стоимости ОПС без российского аммиака.
Знатно наколядовали в 2014!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Капіталізація хаспрома менше за капіталізацію виробника презервативів Дюрекс
дастаяние обвисло, встали з колін і відразу ж на@@бнулись.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Українцям владу не дозволено мати, а от хабадникам із нью Хазарії влада на руку, крутять вертять, бабло рубають, Майдани похерили, чертвоприношення із українських пасіонаріїв принесли, самих активних потенціальних бунтарів Сашка Білого, Лісника хитро пристрелили? Гешефт з Дирою, Кримом, московією ведуть, народу лапша на уха? Як жити далі будемо шановні українці?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отак і будемо Скоро на нас піджидки і ж......ва будуть полювати Заради розваги Перший постріл в не озброєного українця Довірили піджидку пашинському Це початок З чим я вас і поздоровляю А бла-- бла-бла Про ГТС це маніпуляція мерзенних .....ів і відволікання уваги від каждоденних злиднів Ми прості українці хоч копійку від цієї ГТС маємо Не маємо Поки що маємо злидні
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Браво СА я купила баллон газа 420 горн со своей вшивой пенсии 53 года труд стажа сволота немытая и нечесаная все равно подохните у гробов карманов НЕТ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так і будете далі жити. Аж поки не зрозумієте, що ті кляті хабадники, татарва, болгари та т.п. теж шановні українці.
 показать весь комментарий
Ответить
 
При чому тут болгари і татари Хіба вони з іудеями В долі в грабуванні українців ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Теперь 25% это российский газ,который через разные потоки из европы проходит по территории Украины на ее нужды.Так шо все верно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Західні партнери - то добре...але, жорсткий ультиматум щодо Криму та Донбасу Україна мала б виставити. Тобто - якщо країна яка транзитує той газ захопила частину території , хіба це можна порівняти з ситуацією "...для партнерів буде не добре"? Анексували Крим -- готуйтеся що транзиту НЕ буде! Звичайно, партнери б заорали, та й рф теж, та треба було б готуватися до усього. Але гідність треба ж мати!
 показать весь комментарий
Ответить
 
И в ПМР тоже вырос? Скажите пожалуйста? А как это через Украину идёт газ в не признаное приднестровье,который питает приднистровскую ТЭЦ а те в свою очередь экспортируют электороэнергию и деньги идут в бюджет сепаратистов
 показать весь комментарий
Ответить
 
В прямому, про тразит газу через пмр Україна з пмр договорів не заключала, через ту трубу йде газ на в Молдову та на Балкани, то шо москалі платять своїм маріонеткам і дають їм піздити свій газ Україну ніяк не грибе - так зрозуміло, і нехуй тут тролити.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чуєш Ігорку а відки такий файний?а як знаєш про ту трубу?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чи може не правий я?Шо сука? Най іде газ,чи ти може не віриш шо він іде?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всьо ясно...гугл переводчик не переводить український діалект)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну правильно. Этот жлоб с базара горд тем что пилит бабло на том что дает оккупанту поставлять газ в Европу за деньги...
Я не видел больших дебилов.
Вместо того что бы перекрыть транзит и в ультимативной форме требовать де оккупацию Крыма и Донбасса , а также подписание ассоциации и введение безвизового режима со стороны Европы, эти жлобы делают свой маленьки гешефтик на транзите....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну да...перекрыть транзит европе и оказаться один на один с путиным.-умно)
 показать весь комментарий
Ответить
 
А сейчас вы не один на один с Путиным?!
И откуда вы знаете истинные причины того что называется АТО, роль в этом Гаспрома и прочее...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А истенные причины того,что называется АТО сидят в кремле!
 показать весь комментарий
Ответить
 
И где здесь перемога Украины? Это Россия увеличила поставки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
То тільки підтвердження шо без українського транзиту гп не тільки буде менше вартувати дюрекса але й менше "козопольського молокозаводу"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ти баране краще скажи, що енергореформа - провалена: споживання газу за 2016 р. в порівнянні з 2015 практично не зменшилось (похибка в межах 3-4%), і це при тому, що промисловість скоротила, а населення навпаки - наростило обсяги споживання. Чинна система субсидій - стимулятор енергонеефективності та марнотратства бюджетних коштів та джерело пограбунку бюджету олігархами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТранзит газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% , - Гройсман
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик взрыв ГСЧС Донбасс задержание Кабмин Крым МИД Минобороны Нацполиция ОБСЕ обстрел оружие Пашинский перезахоронение Полторак Порошенко прокуратура Россия СБУ стрельба суд Сумы США терроризм Чалый Чехия эксгумация
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти