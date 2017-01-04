 СБУ направила письмо в МИД о запрете въезда Ле Пен в Украину

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.
"3 января СБУ направила письмо в МИД. Я думаю, что, возможно, даже сегодня уже будет положительный ответ. и наша инициатива будет поддержана, что госпоже Ле Пен необходимо запретить въезд на территорию нашего государства", - заявил Ткачук.
Он добавил, что высказывание Ле Пен о Крыме должны иметь последствия, однако напомнил, что политик не является представителем официальной власти Французской Республики.
"Это, к сожалению, не первый случай, когда иностранные политики позволяют себе определенные действия или высказывания, которые, по нашему мнению, противоречат интересам нашего государства", - заметил Ткачук.
Напомним, лидер французских ультраправых, кандидат в президенты Марин Ле Пен заявила, что "аннексия" Крыма Россией "не была незаконной".
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Вот путин ничего не ворует, у него только прицеп "Скиф" есть, правда?
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Как же они похожи, эти наши Маши.
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А она собиралась?
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