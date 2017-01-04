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Все про:запрет (990) МИД (3751) СБУ (12932) Франция (1712)

 СБУ направила письмо в МИД о запрете въезда Ле Пен в Украину

Служба безопасности Украины направила письмо в МИД по поводу запрета въезда кандидату в президенты Франции, лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

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"3 января СБУ направила письмо в МИД. Я думаю, что, возможно, даже сегодня уже будет положительный ответ. и наша инициатива будет поддержана, что госпоже Ле Пен необходимо запретить въезд на территорию нашего государства", - заявил Ткачук.

Он добавил, что высказывание Ле Пен о Крыме должны иметь последствия, однако напомнил, что политик не является представителем официальной власти Французской Республики.

"Это, к сожалению, не первый случай, когда иностранные политики позволяют себе определенные действия или высказывания, которые, по нашему мнению, противоречат интересам нашего государства", - заметил Ткачук.

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Напомним, лидер французских ультраправых, кандидат в президенты Марин Ле Пен заявила, что "аннексия" Крыма Россией "не была незаконной".

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нет, тот, кого нам назначали, в Ростове уже сидит
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Да, и назначат еще раз.Тут просто не все в курсе))
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Та і так зрозуміло, що вона поїде в Україну лише як стане президентом Франції........Хто їй тоді насмілиться заборонити?!.............. а в Крим - може їхати і без дозволу України.............
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Запретить им поставки наших лягушек из Вилково, пусть своих худых жабок жрут
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Сами не едим, а рабы довольны, у меня их пятеро
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Этот точно нет- осознал ошибки, сам буду воровать и другим не дам)
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вате не нравится Порошенко из-за того, что он ворует? надо же )
Вот путин ничего не ворует, у него только прицеп "Скиф" есть, правда?
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Продал прицеп , как раз на понюхать крымского вина хватило .
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Оля не начинайте..., жидва которая правит в Украине переплюнула уже всех, а Порошенко можно назвать воплощением жадности. Его коненчо выбрали, но так до нитки Украину еще никто не обдирал, как Пеця и компания, руки людям в карманы уже по локоть засунули. А этот новый год ну просто памятник жадности. Я поехала посмотреть елку, 2 января. Киев темный илюминации почти нет ( у нас подьезд лучше украшен), даже обычное освещение частично отключено, грязно, комунальщики почти ничего не убирают, дороги все в ямах, бордюры обвалены( Кличко поздравления в несостоятельности как мера), убогая елка на софиевской площади, там и так негде развернуться...., пожалела что поехала. Понятно что бояться ставить елку на Майдане, рядом с банковой, перестали перекрывать движение в центре чтобы не собиралось много народу, в парках и выше по институтской и марьинском парке по кустам прячуться какие то хмыри с оружием в форме. Вообще мрачный этот новый год.
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Юлия, а я и не начинала. Зачем вы мне пишете? А у нас во дворе дороги отремонтировали, старый разбитый асфальт полностью сняли и новый положили, а в доме все окна в подъезде заменили на металлопластиковые - никогда такого не видела. И елка у нас неплохая )
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У Вас это где? Я живу на Закревского в новых домах, у нас дороги в ужасном состоянии.
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а....., а я Киеве и у нас в этом году .. ну то что я написала в предыдущем сообщении.
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Если быть ПРИНЦИПИАЛЬНЫМИ, то надо ими быть во всём! Нынешняя ситуация анологичн, если бы насильник прилюдно насиловал бы девушка и захватил уже одну комнату в её квартире, она вроде на словах как бы против, но половой акт отказывается прекращать, так как насильник платит ей за транзит газа через её квартиру к соседям через стенку. Одна из неадекватных жительниц соседних квартир (куда идёт газ насильника), заявляет, что комната в квартире соседки отжата "на законных" основаниях (проживающие в ней не против, чтоб их трахали, даже получают от этого садомазохистское удовлетворение), а уже "недевушка", вдруг сокрушается аморальностью некоторых соседей! Вот, так вот всё это выглядит со стороны!
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И правильно! У нас своих проституток - пропутлеровских подстилок хватает. Обойдемся без французской.
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У французской все таки есть шампунь , а у маньки только жидкость для ванн , хотя они обе маньки .
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Схоже, що ситуація з Трампом - нічому не навчила............... Його дехто, також, називав - "земляним черв'яком", а потім - гарячково видаляв всі "пости"..................
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100% не научила, у них память короткая как у рыбки клоуна
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а тут другая ситуация. Даже, если Ле Пен станет президентом Франции.
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І - що???. Якщо вона стане президентом, то наші "керманичі" побіжать до неї "на задніх лапках", як вже побігли до Трампа..............
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и будет зря. Надо уметь отстаивать свои позиции.
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о запрете въезда Ле Пен в Украину

А она собиралась?
.
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А это не важно. Зато теперь это карта в руках её опонентов, теперь она "невьездная", а это удар по репутации политика в Европе.
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Вот Рабиновичу французские нацики нравятся
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