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Все про:ГПУ (7937) майдан (4316) Пашинский (451) Горбатюк (193)

 Фактов применения "винтовки Пашинского" не установлено, владелец допрошен, - Горбатюк о расследованиях по Майдану

Народный депутат Сергей Пашинский фигурирует в одном из эпизодов, который расследует Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) в рамках дел Майдана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Отдельного дела, которое касается расследований по Майдану, нет. Расследуется эпизод так называемой винтовки Пашинского, событий, которые происходили 18 февраля 2014 года, где была обнаружена винтовка в багажнике автомобиля одного из лиц, задержанных майдановцами. Это один из эпизодов, оружие изъято, владелец допрошен, допрошен Пашинский и другие свидетели. Факта применения этого оружия не установлено, но следствие продолжается", - отметил он.

Читайте: Высший совет правосудия может ускорить рассмотрение дел "судей Майдана", - адвокат Маселко. ВИДЕО

Напомним, 31 декабря на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области депутат от "Народного фронта" Пашинский из пистолета прострелил ногу мужчине. По его словам, мужчина с бутылкой напал первым.

В полиции рассказали, что нападавший уже имел проблемы с законом и что в отношении него были открыты производства. Инцидент на дороге расследуется как хулиганство.


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А в делах о разворовывании Украины он и его сынок не фигурируют?
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У него рожа чисто сатанячья,подрисовать роги и бородку козлиную и вылитый сатана.Тьфу 3 раза! Сгинь нечистый!
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ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА....и не только они,скорее те кто был и кто сейчас у власти..
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раз оно такое наглое животное, значит чует, что ему ничего за это не будет, и сыночку тоже
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Как гласит народная мудрость - от тюрьмы и от сумы... Бог все видит.
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А чего эта сатана не фигурирует в деле покушения на убийство безоружного избирателя? Он ранил безоружного мужика ,чуть не убил,в бедре много крупных сосудов и их повреждение могло бы привести к мгновенной смерти от потери крови,при этом стрелял стоя и в полном здравии,ничего его жизни не угрожало.Откуда у этого сатаны и еще у 90% депутатов -рептилоидов оружие? Почему и кто им бесконтрольно и безответственно это оружие пораздавал?И почему народу запрещено ношение оружия,а ублюдкам разрешено? Это такое равенство у нас в стране? Это с какими законами мы идем в цивилизованную Европу?
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Не в защиту петушинского, ну давать оружие таким особям которого подстрелили петушинский тоже не правильно. По этому поголовное вооружение тоже делать нильзя.
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Та у этой , как вы выразились -"особи" , денег на ствол не хватит, но осознание пашинскими, что ствол "может иметь присутствие", остановит их "быковство" и заставит общаться в более воспитанном русле...
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Они начали охоту на простых людей, потеряв связь с реальностью, - Каплин

Революция 17-го года начнется с "дела Пашинского"!

Народ критически разделен на бедных и богатых. Это видно не вооруженным (на улице) и вооруженным (в е-декларациях) глазом. Это заметно не по одежде или жилью, а по взглядам людей. У большинства он потухший, безнадежный, смирившийся с нищетой.

Но не с рабством!

Отложить невероятные потрясения, на месяц-другой, может только изгнание Пашинского с НФ И Рады. Безнаказанность Яценюка и Авакова посеяла зерна вседозволенности в их окружении - Чеботаря и, наконец, Пашинского. Они начали охоту на простых людей, потеряв связь с реальностью.

Я и миллионы моих сограждан никогда не поверят в то, что на всегда освещенной трассе, это подтвердил подтвердил Виктор Віктор Чумак в своем посте на fb, измотанный корпоративами нардеп, после удара 0,33 литровой бутылочкой, в падении, снял с предохранителя пистолет и произвел 2 выстрела, один в воздух, другой - в ногу.

Ложь. И это не единственная неправда в этой истории.

Очевидно, что все было по-другому: нардеп-барин после новогоднего инцидента вынул ствол и ткнул обидчику в грудь, а когда получил ответ, начал стрелять на поражение, первый раз мимо, второй - в ногу.

И вот общество в начале 17-го разделилось на тех, кто за барина и тех, кто за простого человека. Ситуация предреволюционная.

Неделей раньше, начальник этого барина - Аваков, плюнул на смерти 5 ребят и свалил в Канаду, ни один из его шайки даже не пришел на похороны к простым людям. Ни один не был отставлен с должности. Замяли.

Это уже даже не коррупционные скандалы, это новое классовое разделение и борьба новой власти класса яценюков и аваковых против простых людей.

Революция неминуема. Страна требует очищения и перезагрузки. Страна требует новой крови в политике или будет новая кровь на улице.

А пока что, я обратился к Народному Фронту и их начальнику Яценюку с требованием исключить Пашинского с фракции и партии, исключить из комитета по госбезопасности и обороне. Это будет как вы любите, Арсений Петрович, патриотично и по-европейски! А будет ли?

Если Вы этого не сделаете, вы приблизите революцию в Украине, кровавую и беспощадную к вашему классу, приблизите свою смерть!!!

Сергій КАПЛІН
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Очевидно что нардеп-барин дремал на заднем сидении - не отрицает. Когда его жена остановила мерс, что бы обматерить простых мужиков которые толкали с дороги свой авто, барин проснулся. Барин достал ствол, снял с предохранителя и вышел с авто. Зачем? Помочь толкать авто? Нет, Барину скучно стало, зачем возить ствол если не стрелять с него?
Вот и случай удобный подвернулся. Направляет ствол в прохожего и понеслось. Я НАРОДНЫЙ избранник а ты кто мразь толкающая авто с дороги? У Ген. Прокуратуры дожно быть только два вопроса: С какой целью жена-водитель пьяного вооруженного барина вступила в перепалку с прохожими? и зачем Нардеп вышел с авто с заряженным пистолетом?
И еще вопрос? Спровоцировав сначала словесный конфликт переросший в вооруженной является ли жена пашинского соучастником или я бы сказал организатором вооруженного конфликта?
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В Украине насчитывается около 40-50 тыс. единиц наградного оружия, выданного работникам органов власти незаконным путем. При этом силовые структуры не раскрывают имена тех, кого наградили. Об этом рассказал глава «Украинской ассоциации владельцев оружия» Георгий Учайкин.По убеждению эксперта, именно безответственность украинской власти в раздаче наградного оружия лицам, которые не имеют для этого ни подготовки, ни разрешения, привела к ситуации, в которой депутат Сергей Пашинский смог угрожать невооруженному человеку пистолетом.По его словам, оправдание депутата о самозащите от нетрезвого нападающего является крайне сомнительным. Эксперты организации осмотрели раненого и пришли к выводу, что Пашинский стрелял, стоя на ногах.Я квалифицирую это как попытку преднамеренного убийства. Если кто-то думает, что выстрел в ногу является безопасным, я хочу сообщить, что выстрел был совершен сверху. То есть, Пашинский не лежал на земле. Он прострелил мужчине бедро, кость, очень близко к артерии», - сказал Учайкин.
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вопрос-зачем тогда Пашинскому обманом было вывозить винтовку?Почему сразу не был объявлен хозяин?Кто делал экспертные заключения о "непричастности винтовки"?Почему этиот "эпизод" столько лет затягивался и "затирался"? ...Да и та ли это винтовка,что предъявляется для раследования сейчас?
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А вы думаете эта модель в единственном экземпляре ? Дело в том, что у Пашинского в момент обнаружения винтовку не изъяли .
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Хочется увидеть обратную картину,простой человек выстрелил в депутата для самозащиты,и тогда посмотрим на гпу-жпу.
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Olena Ksantopulos
6 год. ·

Всем добрый вечер. Надеюсь, в семье каждого из вас этот вечер добрый. Давно не писала. Давно мы с вами не разговаривали. Хотела написать что-то вроде «Итогов», но рука не поднялась. Итоги в голове не складываются, потому что итогов у страны нет. Есть череда больших и маленьких скабрезных скандалов. Сейчас вся страна жует жвачку о Пашинском, который прострелил ногу тому, кто, как ему показалось, на него напал. Я не хочу обсасывать очередной скандал с Пашинским, потому что Пашинский - это негодяй, который давно прострелил всей Украине сознание. Достоинство нации заключается не в том, чтобы жевать, а в том, чтобы протестовать.


С Новым Годом нас поздравил президент, за которым тянутся три громких скандала - торговля напрямую с Россией, через его фабрики в России, торговля с оккупированными Россией украинскими территориями, оффшорный скандал и скандал о подкупе депутатов, связанный с откровениями Онищенко. Другой бы подал в отставку. Этот, не моргнув глазом, поздравляет нацию с Новым Годом, говоря о том, что сам не будет делать ошибок и другим не позволит. Это он о чем? О преступлениях?
Просмотрела ленту. Заметила, что зубы у многих повыпадали, уже не кусаются. Или бухают по случаю долгих праздников. А тем временем, на Юрия Касьянова организовали травлю. Почитайте пост на его Timeline. Скорей всего, в этом году нам всобачат назад ЛНР и ДНР на российских условиях. Все к этому идет и нас ненавязчиво к этому готовят такие, как Тука, не выездной должник Винник из БПП и дежурный по фракции НФ во время праздников Тетерук, заучивающий темники наизусть. Господи, кому еще интересно, что они говорят?!
Остальная власть на отдыхе. Кому война, кому отдых после двух с половиной рабочих дней по два раза в месяц в Раде. Какое вывернутое наизнанку сознание прививается нации! Протесты во время войны - это шатун, а катание на горных курортах или ничегонеделание на заморских пляжах - это как раз то самое. Страна упала на самое дно, но власть и вслед за ней почти весь народ, с удовольствием и легким сердцем, каждый раз переопределяют для себя понятие дна. Мы уже выкопали туннель под дном, но не хотим признавать того, что давно потеряли совесть, а, вместе с ней и достоинство. Поэтому слепо шагаем по туннелю под самым глубоким дном навстречу собственному небытию.
Нельзя, с первой минуты нельзя было разделять страну, позволяя на ее территории сосуществовать войне и миру, смерти и жизни, чистым и ворам. Потому что в мире людей не может быть смертей от снарядов на одной стороне государства и очередей на рейсы в страны с лыжными курортами на другой. Это значит, что нации не существует. Не сложилось у нас с единой Украиной. Нас нет, потому что мы продали сами себя своей воровской власти. Мы нивелировали себя молчанием. Это один аспект.
Второй заключается во вселенском страхе. Нас нигде не хотят, потому что Европа не только до ужаса боится взгромоздить себе на голову страну с коррумпированной до самых подошв властью. Европа боится прикоснуться к Украине, потому что Путин, заполонивший Европу беженцами, заливший Сирию кровью и выбравший в США президента, все еще очень хочет Украину, считая ее до сих пор своей законной территорией. Так пусть берет ее со всеми потрохами! Украина - это всего лишь маленький каприз великого диктатора. Вспомните "Пышку" Мопассана. Европе надо ехать дальше, так почему бы не уложить Украину в постель к Путину? Или уже уложили, потому что брезгуют даже булочками угостить. Честно признаемся, народ, такой позор, как с визовым режимом и Ассоциацией, Европе приходилось переживать только накануне второй мировой...
2014 был годом, когда мы еще верили. Уже возмущались тем, что происходит, но еще верили. 2015 год был переходным годом от плохого к худшему, но надежда еще была. 2016 год стал бесповоротный вехой укрепления все той же системы и все той же власти, которые мы пытались несколько раз переделать и свергнуть. Или свергнув, переделать. У этой многовековой византийской системы, когда любой царь хорош, когда он богат и когда его славят, нет конца даже в 21 веке. Система, не поддающаяся народам, майданам, войнам и прогрессу. Это страшно…
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Муйню постишь... Окромя груды камней там ничего не понятно.
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БРИГААААДА... а они своих не сдают, ибо кровью повязаны. Правда, не своей, а им поверивших...
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По реакція нардепів, які горою за свого кореша, то ,, борцю із знахабнілим бидлом,, намалюють на очечах сітку оптичного прицілу , щоб не мазав наступного разу.
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Пашинский фигурирует в одном из эпизодов, который расследуется ГПУ в рамках дел Майдана, - Горбатюк

ТА НЕВЖЕ ВО ВРЕМЕНА МАЙДАНА СВОЮ ЖЕНУ ОТЛУПИЛ?
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Да уж переживший Новій год народ Отказівается понимать В какую бездну безнравствености Его толкают подонки типа Пашинского Если воспримут выстрел В безоружного человека Народным избранником Как ничего не значащее события То недалек тот час когда власть придержащие Начнут устраивать охоту на людей С целью развлечения С чем вас дорогие укры я и поздравляю
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Факты и только факты! На Майдане преобладающее большинство убийств было совершено снайперами. Винтовка Пашинского - снайперская! Обнаружена в то же время! И никакой связи никто не обнаружил???
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пашинский и компания могли и расстреливать, чтобы свергнуть режим зека, свалив смерти на него
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Нє, ну ви зрозуміли яка маніпуляція , мол , "такназиваємая винтовка Пашинского" , "Оружіє із"ято , никто из него не стрелял" . ..... Ага , канєшно нестріляв . Бо якщо і із"ято оружіє ,то явно не то що вивозив Пашинський .
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В свете того что аморал Ничтоже сумняшися выстрелил в безоружного человека Скорее всего Снайперка изъятая у ублюдка Стреляла на Майдане Не верю что у жертв Майдана Не найдены пули из етой снайперки
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ольгино завонияло не скрываясь... все тролли отметились
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А ти прикукушене створіння хіба не з ольгіно ? від тебе тхне \баяарішніком\ навіть через монітор А де твої припудрені кацапи Такі як кацахол й стрелок ? Жеруть косорилівку ? Кацапські свині Мерщій відробляти гроші За які мінстець вас взяв в оренду в ФСБ
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Пашинського свої ж приберуть щоб не ляпнув колись чогось. Остання його пригода говорить про те, що він цього і боїться . Пуляє куди не попадя при першому ж шухері мало мальському.
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Якесь безглузде, точніше безінформативне повідомлення. Сказав би прямо: проведена експертиза і з жодною кулею, вилученою на Майдані не співпала. І всі питання зняті. А так породив нові запитання і сумніви у заангажованості ((
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после махонькой работы наждачкой по стволу и на бойке ни одна гильза-пуля майдана к нему не подойдет...
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А так же ж хочеться зрадошизанутим щоб це Пашинський розстріляв майданівців. Ладні навіть Овоча в дупу цілувати і беркутню відпустити.. тільки б Пашинський...тільки б він. Все на нього повісимо, бо ненавидим. А ще на Пороха бо фабрика в ліпецьку. Жалюгідні огидні тварюки. Ви ладні будете навіть лайно на майдані перед камерами жерти тільки б дали вам гарантію що Пашинського посадять чи вб"ють.. Ху№ло може радіти зі своїх корисних дебілів.
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подлизнул, так подлизнул можешь этого героя еще в задницу поцеловать)))
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І ти бач яке дурне створіння Якщо таку падлюку як Пашинський Посадять То х..о дуже зрадіє Стецьгави зовсім розум втратили Їм наказали куратори співати про піджидка який стріляв в беззбройну людину Пісеньку що воно хороша і добра людина А ці ідіоти допишутьься до того що їх за дурість З роботи виженуть
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может там есть следы от использования его Глок-19 ?
которым он чуваку ногу прострелил
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Он патриот. Если даже убивали из этой винтовки, думаю революционеры гидности закроют на это глаза. Революция требует жертв.
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Вот читаешь многие посты - ну прямо бальзам на душу путлера льют ольгинские недоноски. Везде в Украине им плохо, каждый у власти - якобы бандит и против народа. Притом пишут так осторожненько, косят под "патриотов". А то, что путлер продолжает войну и убивает наших ребят - об этом молчат. Критиковать отдельных козлов при власти надо, только не огульно, без всяких доказательств - под песни ольгинских ушлепков.
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Наважусь запитати А Пашинський Хіба не \отдєльний козел/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФактов применения "винтовки Пашинского" не установлено, владелец допрошен, - Горбатюк о расследованиях по Майдану
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