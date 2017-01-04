 Фактов применения "винтовки Пашинского" не установлено, владелец допрошен, - Горбатюк о расследованиях по Майдану

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.
"Отдельного дела, которое касается расследований по Майдану, нет. Расследуется эпизод так называемой винтовки Пашинского, событий, которые происходили 18 февраля 2014 года, где была обнаружена винтовка в багажнике автомобиля одного из лиц, задержанных майдановцами. Это один из эпизодов, оружие изъято, владелец допрошен, допрошен Пашинский и другие свидетели. Факта применения этого оружия не установлено, но следствие продолжается", - отметил он.
Напомним, 31 декабря на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области депутат от "Народного фронта" Пашинский из пистолета прострелил ногу мужчине. По его словам, мужчина с бутылкой напал первым.
В полиции рассказали, что нападавший уже имел проблемы с законом и что в отношении него были открыты производства. Инцидент на дороге расследуется как хулиганство.
5669 51
Водитель маршрутки фигурирует в деле Пашинского как свидетель, а не обвиняемый, - прокуратура(124)
Уголовные производства по инциденту с Пашинским будет расследовать Киевская областная прокуратура, - Сарган(105)
Оборонный бюджет Украины в 23 раза меньше аналогичного бюджета РФ, - Пашинский(202)
Человек, напавший на Пашинского, ранее привлекался к ответственности за избиение жены, - Геращенко(451)
Они начали охоту на простых людей, потеряв связь с реальностью, – Каплин(0)
Показания водителя автомобиля, из-за которого возник конфликт, полностью подтвердили версию Пашинского, - Геращенко(243)
"У нападающего в руках осталась "розочка", - новые детали истории с Пашинским(138)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Революция 17-го года начнется с "дела Пашинского"!
Народ критически разделен на бедных и богатых. Это видно не вооруженным (на улице) и вооруженным (в е-декларациях) глазом. Это заметно не по одежде или жилью, а по взглядам людей. У большинства он потухший, безнадежный, смирившийся с нищетой.
Но не с рабством!
Отложить невероятные потрясения, на месяц-другой, может только изгнание Пашинского с НФ И Рады. Безнаказанность Яценюка и Авакова посеяла зерна вседозволенности в их окружении - Чеботаря и, наконец, Пашинского. Они начали охоту на простых людей, потеряв связь с реальностью.
Я и миллионы моих сограждан никогда не поверят в то, что на всегда освещенной трассе, это подтвердил подтвердил Виктор Віктор Чумак в своем посте на fb, измотанный корпоративами нардеп, после удара 0,33 литровой бутылочкой, в падении, снял с предохранителя пистолет и произвел 2 выстрела, один в воздух, другой - в ногу.
Ложь. И это не единственная неправда в этой истории.
Очевидно, что все было по-другому: нардеп-барин после новогоднего инцидента вынул ствол и ткнул обидчику в грудь, а когда получил ответ, начал стрелять на поражение, первый раз мимо, второй - в ногу.
И вот общество в начале 17-го разделилось на тех, кто за барина и тех, кто за простого человека. Ситуация предреволюционная.
Неделей раньше, начальник этого барина - Аваков, плюнул на смерти 5 ребят и свалил в Канаду, ни один из его шайки даже не пришел на похороны к простым людям. Ни один не был отставлен с должности. Замяли.
Это уже даже не коррупционные скандалы, это новое классовое разделение и борьба новой власти класса яценюков и аваковых против простых людей.
Революция неминуема. Страна требует очищения и перезагрузки. Страна требует новой крови в политике или будет новая кровь на улице.
А пока что, я обратился к Народному Фронту и их начальнику Яценюку с требованием исключить Пашинского с фракции и партии, исключить из комитета по госбезопасности и обороне. Это будет как вы любите, Арсений Петрович, патриотично и по-европейски! А будет ли?
Если Вы этого не сделаете, вы приблизите революцию в Украине, кровавую и беспощадную к вашему классу, приблизите свою смерть!!!
Сергій КАПЛІН
Ответить
Вот и случай удобный подвернулся. Направляет ствол в прохожего и понеслось. Я НАРОДНЫЙ избранник а ты кто мразь толкающая авто с дороги? У Ген. Прокуратуры дожно быть только два вопроса: С какой целью жена-водитель пьяного вооруженного барина вступила в перепалку с прохожими? и зачем Нардеп вышел с авто с заряженным пистолетом?
И еще вопрос? Спровоцировав сначала словесный конфликт переросший в вооруженной является ли жена пашинского соучастником или я бы сказал организатором вооруженного конфликта?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Снайпер" Пашинского: достать оружие на Майдане означало подписать себе смертный приговор
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
6 год. ·
Всем добрый вечер. Надеюсь, в семье каждого из вас этот вечер добрый. Давно не писала. Давно мы с вами не разговаривали. Хотела написать что-то вроде «Итогов», но рука не поднялась. Итоги в голове не складываются, потому что итогов у страны нет. Есть череда больших и маленьких скабрезных скандалов. Сейчас вся страна жует жвачку о Пашинском, который прострелил ногу тому, кто, как ему показалось, на него напал. Я не хочу обсасывать очередной скандал с Пашинским, потому что Пашинский - это негодяй, который давно прострелил всей Украине сознание. Достоинство нации заключается не в том, чтобы жевать, а в том, чтобы протестовать.
С Новым Годом нас поздравил президент, за которым тянутся три громких скандала - торговля напрямую с Россией, через его фабрики в России, торговля с оккупированными Россией украинскими территориями, оффшорный скандал и скандал о подкупе депутатов, связанный с откровениями Онищенко. Другой бы подал в отставку. Этот, не моргнув глазом, поздравляет нацию с Новым Годом, говоря о том, что сам не будет делать ошибок и другим не позволит. Это он о чем? О преступлениях?
Просмотрела ленту. Заметила, что зубы у многих повыпадали, уже не кусаются. Или бухают по случаю долгих праздников. А тем временем, на Юрия Касьянова организовали травлю. Почитайте пост на его Timeline. Скорей всего, в этом году нам всобачат назад ЛНР и ДНР на российских условиях. Все к этому идет и нас ненавязчиво к этому готовят такие, как Тука, не выездной должник Винник из БПП и дежурный по фракции НФ во время праздников Тетерук, заучивающий темники наизусть. Господи, кому еще интересно, что они говорят?!
Остальная власть на отдыхе. Кому война, кому отдых после двух с половиной рабочих дней по два раза в месяц в Раде. Какое вывернутое наизнанку сознание прививается нации! Протесты во время войны - это шатун, а катание на горных курортах или ничегонеделание на заморских пляжах - это как раз то самое. Страна упала на самое дно, но власть и вслед за ней почти весь народ, с удовольствием и легким сердцем, каждый раз переопределяют для себя понятие дна. Мы уже выкопали туннель под дном, но не хотим признавать того, что давно потеряли совесть, а, вместе с ней и достоинство. Поэтому слепо шагаем по туннелю под самым глубоким дном навстречу собственному небытию.
Нельзя, с первой минуты нельзя было разделять страну, позволяя на ее территории сосуществовать войне и миру, смерти и жизни, чистым и ворам. Потому что в мире людей не может быть смертей от снарядов на одной стороне государства и очередей на рейсы в страны с лыжными курортами на другой. Это значит, что нации не существует. Не сложилось у нас с единой Украиной. Нас нет, потому что мы продали сами себя своей воровской власти. Мы нивелировали себя молчанием. Это один аспект.
Второй заключается во вселенском страхе. Нас нигде не хотят, потому что Европа не только до ужаса боится взгромоздить себе на голову страну с коррумпированной до самых подошв властью. Европа боится прикоснуться к Украине, потому что Путин, заполонивший Европу беженцами, заливший Сирию кровью и выбравший в США президента, все еще очень хочет Украину, считая ее до сих пор своей законной территорией. Так пусть берет ее со всеми потрохами! Украина - это всего лишь маленький каприз великого диктатора. Вспомните "Пышку" Мопассана. Европе надо ехать дальше, так почему бы не уложить Украину в постель к Путину? Или уже уложили, потому что брезгуют даже булочками угостить. Честно признаемся, народ, такой позор, как с визовым режимом и Ассоциацией, Европе приходилось переживать только накануне второй мировой...
2014 был годом, когда мы еще верили. Уже возмущались тем, что происходит, но еще верили. 2015 год был переходным годом от плохого к худшему, но надежда еще была. 2016 год стал бесповоротный вехой укрепления все той же системы и все той же власти, которые мы пытались несколько раз переделать и свергнуть. Или свергнув, переделать. У этой многовековой византийской системы, когда любой царь хорош, когда он богат и когда его славят, нет конца даже в 21 веке. Система, не поддающаяся народам, майданам, войнам и прогрессу. Это страшно…
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ТА НЕВЖЕ ВО ВРЕМЕНА МАЙДАНА СВОЮ ЖЕНУ ОТЛУПИЛ?
Ответить
Ответить
Ответить
"Снайпер" Пашинского: достать оружие на Майдане означало подписать себе смертный приговор
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
которым он чуваку ногу прострелил
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить