 Личность совершившего нападение на ночной клуб в Стамбуле установлена, - глава МИД Турции

Как передает Цензор.НЕТ, л ичность террориста, совершившего нападение на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, установлена. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает агентство "Анадолу".
"Личность лица, совершившего вооруженное нападение на ночной клуб Reina уже известно. Операции по поимке преступника продолжаются", - сказал министр.
Однако, имя и гражданство террориста пока не сообщают.
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Чи відчуваєте ви (розумово, шкірою), що все в наших пенатах наближається до логічного кінця? Ті, хто прийшов до влади після Майдану, це виродки з одного племені-гнізда януковичів-азірових. Тільки ті йменувалися донецькими, бо мали тверду макіївсько-бандитську основу. Нинішні - зробили невеличку географічну поправку. Але у верхніх ешелонах влади збереглися ті ж таки протокольні морди, їм не міністерствами, відомствами, прибутковими конторами керувати (де офіційна зарплата складає, до прикладу, 43 тисячі доларів США на місяць!), а крізь камерне віконце баланду приймати. Ось вони й далі ще активніше грабують народ. Тепер під дещо іншими лозунгами.
Тому можна констатувати, що загальнодержавна банда, яку трішки злякав, потривожив розбурханий Майдан, вернулася на круги свої. Знову укорінився, зализав рани і качає грошву з народу. Ні на йоту не поліпшивши життя основної маси громадян, а значно-значно погіршивши його. В економічному плані, в стократ у моральному.
Без малого три роки туманні балачки і лозунги про якісь реформи. Безкінечні звіти щодо цього плану перед бюрократичною Європою, МВФ, США. Насправді наліплювалася лише ганебна штукатурка. Все залишилося без будь-яких змін, відбулася, можу підтвердити, лише одна-єдина реформа. Це лише удосконалення, перелицювання злодійського синдикату. На горі грошові потоки перейшли від одних до інших прізвищ, основна частина «смотрящих» на середньому і нижньому рівнях навіть не змінилася. Навіщо, коли вони наповнюють кишеню вождів і правителів, аж ті тріщать од багатств. Що це справді так - загляньте до е-декларацій чиновників...
Ще нахабнішими стали олігархи. Вони зрозуміли: які б там майдани-перемайдани не відбувалися, вони й далі купатимуться в маслі. Їм нічого не загрожує. Українці повірили в те, що приватна власність, хоч в основному вона і набута злочинним шляхом, недоторканна. Зосередивши у своїх руках ЗМІ, насамперед, електронні, багатії продовжують публічно клепати цю ідею, забиваючи її в голови електорату, що ви, українці, маєте чітко виконувати закони, ми ж - до речі, представники інших неукраїнських рас і націй, як патриції, будемо й далі вами ідейно управляти через наші телеканали. Розважати. При цьому, замало не вся мовна продукція наших ЗМІ має бути окупаційна. І саме з цього чітко видно, що все олігархічне бидло управляється з Кремля. Ось хто головні «шатуни» в Україні!
Щоб переконатися в правдивості того, про що кажу, ввімкніть будь-коли їхні приватні телеканали - «Інтер», СТБ, ICTV, «Новий», 1+1, Ньюс-Ван, «Тоніс», 112.ua і інші, ви дев'ять разів із десяти наштовхнетеся на окупаційну мову передачі. Таке враження, що живемо ми з вами, панове, не в Києві, Львові, Хмельницькому, Жмеринці, Конотопі, Кобиляках, а в жалюгідній і обмеженій московітській В`ятці, дикому Усурійську. Нас руками олігархів, їхніми технологічними засобами справді перетворюють в один рашенконгломерат, в один народ, про що повсякчас терендить їхній Путлєр.
У програмах, з яких зверстаний ефір цих телеканалів практично зовсім немає нічого про життя України, її проблем. Немає її обличь, її мови, культури, літератури, мистецтва. Звучать здебільшого примітивні московські переспіви. Банальне зросійщення призвело до того, що відбулося болісне виродження національних журналістських кадрів. Покажіть мені бодай одну творчу особистість на цих, умовно українських телеканалах, яка б виступала з матеріалами, репортажами, дослідженнями на тему проблем України. Не силкуйтесь - не знайдете, все давно перевірено. Відтак, ця облудна, здичавіла хмара тупості, віддалення від нашого національного коріння все густіше огортає Україну. Ми, українці, начебто опинилися в жахливій МОВНІЙ РЕЗЕРВАЦІЇ. На додачу ще один цап, діставшись трибуни, як невідомо ким заведений, повсякчас клеїть дурня, стверджує одну й ту ж муйню: мовляв, ледве не 90 відсотків людей в АТО російськомовні.
Тільки чомусь основна частина похоронів, у результаті «мого перемир'я», як часто чути цей дикунський вираз з промов, відбуваються чомусь у глибинних українських селах. От би якось попід руки затягнути цього мудреця до людей, які втратили сина чи батька на фронті, до людей, щоб вони йому сказали, що думають про війну, про тих, хто заробляє на ній.
Олександр Горобець.
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