 ЦРУ готовит доклад о влиянии "российских хакеров" на выборы в США

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Русскую службу Би-би-си, об этом заявил глава ЦРУ Джон Бреннан в эфире одного из американских телеканалов.
Однако презентацию доклада во вторник отложили, на что Трамп отреагировал скептически.
В интервью, вышедшем на телеканале Пи-би-эс Бреннан рассказал, что доклад ЦРУ будет посвящен именно России и ее активности в киберпространстве во время последних выборов президента США, на которых победил Дональд Трамп. Интервью получило название "Те, кто сомневается во вмешательстве России, должны дождаться доклада".
Доклад будет представлять собой "всеобъемлющее и подробное рассмотрение того, что происходило во время президентской гонки, и какое влияние на нее оказывала Россия".
"В нем будет рассмотрено, что делала Россия, как она это делала и откуда мы это знаем", - подчеркнул Бреннан.
Новоизбранны йпрезидент США Дональд Трамп уже отреагировал на это заявление главы ЦРУ.
"Доклад "разведки" о так называемых "хакерских атаках России" откладывается до пятницы. Наверное, нужно больше времени, чтобы завести дело. Очень странно!" - написал он.
Напомним, американская разведка "с высоким уровнем уверенности" считает, что президент РФ Владимир Путин лично участвовал в кампании по вмешательству в президентские выборы в США.
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остаётся ждать импичмент
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Пeрзидент Роисси
@KermlinRussia 30 груд. 2016
Обама наказал российских дипломатов, отправив их из США в россию.
Путин наказал американских дипломатов, не отправив их из россии в США.
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Подстреленный народным депутатом Сергеем Пашинским Вячеслав Химикус с больничной койки рассказал подробности инцидента.
Соответствующее видео обнародовал телеканал 112 Украина.
По его словам, причиной конфликта стало поведение спутницы нардепа, которая несколько раз нецензурно высказалась в сторону мужчин, пытавшихся подтолкнуть заглохшую машину.
"Мы пытались подтолкнуть заглохший микроавтобус, останавливается машина, опускается окно из него выглядывает блондинка со словами: "Вы уроды, габариты...". Я ей сказал - если в машине есть мужчины, пусть выходят, помогут толкать "бус".
Химикус рассказал о том, что после словесной перепалки "блонда" уехала, а через некоторое время вернулась уже с Пашинским, тот направил на него пистолет. Мужчина, обороняясь от направленного в корпус оружия, ударил человека в пистолетом бутылкой, после этого последовал выстрел в ногу. Как утверждает Химикус, никаких предупредительных выстрелов в воздух не было.
Химикус считает, что веских оснований для конфликта, а тем более для использования огнестрельного оружия, не было, поскольку они никому не преграждали дорогу, а захлохший микроавтобус хоть и стоял на дороге, но был освещен.
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Ведь не исключено что (ну мало ли) Клинтон возглавит Белый Дом, тогда рюЗкЭ "мир" получит очередные пиздюлины....
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