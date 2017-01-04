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Все про:выборы (21366) США (11561) ЦРУ (107) Трамп (391) кибербезопасность (58)

 ЦРУ готовит доклад о влиянии "российских хакеров" на выборы в США

ЦРУ готовит доклад о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Русскую службу Би-би-си, об этом заявил глава ЦРУ Джон Бреннан в эфире одного из американских телеканалов.
Однако презентацию доклада во вторник отложили, на что Трамп отреагировал скептически.

Читайте также: "США никогда бы не стали делать ни в каком из военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии, - директор ЦРУ

В интервью, вышедшем на телеканале Пи-би-эс Бреннан рассказал, что доклад ЦРУ будет посвящен именно России и ее активности в киберпространстве во время последних выборов президента США, на которых победил Дональд Трамп. Интервью получило название "Те, кто сомневается во вмешательстве России, должны дождаться доклада".

Доклад будет представлять собой "всеобъемлющее и подробное рассмотрение того, что происходило во время президентской гонки, и какое влияние на нее оказывала Россия".

"В нем будет рассмотрено, что делала Россия, как она это делала и откуда мы это знаем", - подчеркнул Бреннан.

Новоизбранны йпрезидент США Дональд Трамп уже отреагировал на это заявление главы ЦРУ.

"Доклад "разведки" о так называемых "хакерских атаках России" откладывается до пятницы. Наверное, нужно больше времени, чтобы завести дело. Очень странно!" - написал он.

Читайте также: ФБР подтвердила выводы ЦРУ о поддержке Москвой Трампа на выборах, - Washington Post

Напомним, американская разведка "с высоким уровнем уверенности" считает, что президент РФ Владимир Путин лично участвовал в кампании по вмешательству в президентские выборы в США.

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ватники они и в африке ватники , им сцы в глаза , а они будут говорить что это божья роса,
остаётся ждать импичмент
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Похоже,Трамп все-таки завербован кгб. Поездки в россию в молодости,зря не прошли.Удовольствия приходится отрабатывать.Стыдно не знать про это.
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Махати руками після бійки?!!!....... Де ці "специ" були із своїм "докладом" чи доповіддю, перед голосуванням виборщиків.................... А нині - "грош ціна" їхньому "докладу"...............
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а чо надо было?отменить выборы? .как раз никакой не грош,а трамп плотно висит на крючке своих спецслужб...а значит будет вполне предсказуемым
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Якби ці "специ" оприлюднили свої вагомі докази перед голосуванням колегії виборників - можливо б щось і могло змінитись................... А так це все - яйця виїденого не варте................................ Адже Трамп не просто якийсь там випадковий дурник, якому пощастило стати президентом США. Ті хто так вважають, найближчим часом будуть дуже розчаровані. Перемога Трампа, це результат - боротьби бізнес-еліт США........................ І на превеликий жаль, нині до влади в США прийшла бізнес-еліта, якій м'яко кажучи зовсім не цікаві проблеми України. До того ж, вона - зацікавлена у відновленні хороших стосунків із Росією...........
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да ты шо!..а пацаны то и не знают...еще инагурации не было-а кацаптроль уже сделал свои гениальные выводы
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Час покаже..................... нещодавно "дехто" з упованням істерикував стосовно "виселки" кацапських дипломатів із США.... А виявилось що і тут кацапи взули піндосів...............
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Это да.

Пeрзидент Роисси ‏@KermlinRussia 30 груд. 2016


Обама наказал российских дипломатов, отправив их из США в россию.
Путин наказал американских дипломатов, не отправив их из россии в США.
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почему грош цена? думаете, мало санкций вам ввели? так они обещали добавить
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А Ви прочитайте перелік санкцій................... Зверніть увагу на таку "конторку" як "Роснефть"........... і зверніть увагу на те, як ця "конторка", не зважаючи ні на які санкції - змогла "піднятись"........
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ну так радуйтесь, санкции очень полезны для вас
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хакеры-сракеры ... шпион внутри системы
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саву нам, скорее всего, хотели впихнуть так же как путин впихнул кадырку Чечне. но что то пошло не так...
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ой ... давайте про гадю, не будем, шоб она выздыхола, со своей роднёй
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01.03.2017 ВВС - Экстренное включение, прямой эфир, Ростов

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Будьте более корректными. Это афрокацапский ленин.
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Головне не доповідь, а сам факт доповіді та реакція Трампа. Якщо піде у відказ, то йому царювати не довго. Америка не хуйлостан, там особливо упоротим презам або імпічмент, як Клінтону, або кулю, як Кенеді. Така країна , однака. А наркодилер хуйло ні з ким, ні про що не домовиться, він у кокаїні від Калі виваляний аж по самі...
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"Вы, уроды...": жертва Пашинского рассказал о "блонде", ставшей причиной вооруженного конфликта.

Подстреленный народным депутатом Сергеем Пашинским Вячеслав Химикус с больничной койки рассказал подробности инцидента.

Соответствующее видео обнародовал телеканал 112 Украина.

По его словам, причиной конфликта стало поведение спутницы нардепа, которая несколько раз нецензурно высказалась в сторону мужчин, пытавшихся подтолкнуть заглохшую машину.

"Мы пытались подтолкнуть заглохший микроавтобус, останавливается машина, опускается окно из него выглядывает блондинка со словами: "Вы уроды, габариты...". Я ей сказал - если в машине есть мужчины, пусть выходят, помогут толкать "бус".

Химикус рассказал о том, что после словесной перепалки "блонда" уехала, а через некоторое время вернулась уже с Пашинским, тот направил на него пистолет. Мужчина, обороняясь от направленного в корпус оружия, ударил человека в пистолетом бутылкой, после этого последовал выстрел в ногу. Как утверждает Химикус, никаких предупредительных выстрелов в воздух не было.
Химикус считает, что веских оснований для конфликта, а тем более для использования огнестрельного оружия, не было, поскольку они никому не преграждали дорогу, а захлохший микроавтобус хоть и стоял на дороге, но был освещен.
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аваков понаграждал именным оружием всякое чиновьё, но упорно выступает против закона о ношении оружия для обычного населения.
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путин довольно много млрдов вложил конечно в выборы США что б продвинуть Трампа... но думаю это ему не поможет...
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Хм... Так Трампушка вроде как говорил, что это, мол не рассеюшка...
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Вобще-то он Трампов Дима, штатный агент кэгэбэ
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И что это может дать?Отмену иннаугурации Трампа или перевыборы?...Трамп просто оттянет время и назначит своего главу ЦРУ,который "не найдёт досточных улик".Трампа могут смести только протесты,Юесли тот пойдёт вопреки воли подавляющего большинства американцев.
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ТРАМПАКС ОЧКУЕТ,ЕСЛИ ДОКАЖУТ ТО ЕГО БУДУТ СЧИТАТЬ МАРИОНЕТКОЙ ХУЙЛА И ЕМУ НЕ ОТМЫТЬСЯ ХОТЬ ОН НЕ ПРИЧАСТЕН К ЭТОМУ
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глава ЦРУ случайно не из лагеря пролетевшей тетки? потому как эти жалкие потуги с кацапскими хацкерами выглядят как попытки выбить стул из под задницы Трампа, а не как средство наказать кацапов.
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кацаРылыМ что ли пора готовить плакаты и наклейки "Клинтон - ЧМО" ????
Ведь не исключено что (ну мало ли) Клинтон возглавит Белый Дом, тогда рюЗкЭ "мир" получит очередные пиздюлины....
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Да какая теперь разница. Трамп уже победил.
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Все это ерунда. Какой избирательный участок был атакован и отменены результаты? Нет такого. Если вся система не защищена, то вините себя.
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Трамп буде загнаний у вузенький коридор і найменьша спроба вийти з нього буде доказом для імпічменту
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