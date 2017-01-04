 "Если Россия выполнит Минск, можно начинать говорить о снятии санкций", - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини, министр иностранных дел Павел Климкин считает возможным снятие санкций с России в случае выполнения ею договоренностей, достигнутых в Минске (Беларусь) в феврале 2015 года.
Об этом он сказал на совместной с министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курцом пресс-конференции в Мариуполе (Донецкая область).
"В этом нет ничего нового. Санкции нам нужны, чтобы заставить Россию выполнить Минск. Если она выполнит Минск - можно начинать говорить о снятии санкций", - сказал Климкин.
Он добавил, что в этом вопросе нет никаких разногласий с Европейский Союзом.
При этом министр напомнил, что это не связано с санкциями, которые введены против России из-за аннексии Крыма.
Как сообщали Українські Новини, Климкин и Курц пребывают в Донецкой области с рабочим визитом.
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Родившийся в 1878 году в Сумской области, учившийся в Харькове украинский прозаик и поэт Александр Кандыба (писал под псевдонимом Александр Олесь), в 1931 году написал стихотворение "Помни", посвященное событиям в Украине и реакции Европы на них. После революции 1919 года писатель оказался за границей и тяжело переживал события, происходящие на его родине. Он умер в 1944 году в Праге вскоре после получения сообщения о гибели сына Олега Ольжича, деятеля Организации украинских националистов, погибшего при допросе в гестапо. Редакция публикует текст стихотворения Александра Олеся без сокращений на языке оригинала.
Пам'ятай
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
22.08.1931
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Если к нам прилетят инопланетяне ...
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Запомните, вы никто в этой стране.
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хо-хо, таке тягне на держ зраду, де там юа?
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