EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  3801  124
Материалы по теме:
Все про:Россия (64509) санкции (5761) Климкин (1053)

 "Если Россия выполнит Минск, можно начинать говорить о снятии санкций", - Климкин

Климкин считает возможным снятие санкций с России в случае выполнения ею "минских договоренностей".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини, министр иностранных дел Павел Климкин считает возможным снятие санкций с России в случае выполнения ею договоренностей, достигнутых в Минске (Беларусь) в феврале 2015 года.

Об этом он сказал на совместной с министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курцом пресс-конференции в Мариуполе (Донецкая область).

"В этом нет ничего нового. Санкции нам нужны, чтобы заставить Россию выполнить Минск. Если она выполнит Минск - можно начинать говорить о снятии санкций", - сказал Климкин.

Читайте: "США никогда бы не стали делать ни в каком из военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии , - директор ЦРУ

Он добавил, что в этом вопросе нет никаких разногласий с Европейский Союзом.

При этом министр напомнил, что это не связано с санкциями, которые введены против России из-за аннексии Крыма.

Как сообщали Українські Новини, Климкин и Курц пребывают в Донецкой области с рабочим визитом.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Подобного бреда я в жизни не видел. Страна которая под американскими санкциями априори не может біть привлекательной для инвесторов, потому что санкции сєр. Полубому проплаченная статья.
 показать весь комментарий
Ответить
 
, aha, v odnu korobku s stranami tretjeva mira zasunuli, nu ocjenj privlikateljna, osobenno, kogda govorit o visokih riskah - ti hotj procjitai vsio sjto ob etom pisjet i kto pisjet
 показать весь комментарий
Ответить
 
палата №6... старший - парашенко...кто же климкину дал такую команду озвучить бред сивой кобылы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как же тогда сводки с фронта об обстрелах?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ох этот Климкин и жалкое зрелище... Куцое, ножки песочные часы, пузо, на которое броник не налезает (это ж надо было такое на себя напялить!), да еще и картавое...


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ти, напевне, в свій час голосував за яника. "Бо він красивий"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І все ? Просто зняти санкції і все ?? А ГААГА --скасовується ? А як же більше 10 тисяч вбитих Хуйлом захисників України --воїнів АТО та мирного населення , роздовбані міста , та спалені села --все пробачать ? А Крим --пробачать ? І нашу владу таке влаштовує ? А тих хто захищає Неньку , та цю довбану владу --спитали , чи на теке вони згодні ? Бо саме ці люди--воїни і є найголовніші , а не..!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну что вы. У них там своя атмосфера . Какая ГААГа ? У него тесть за отжатое Крыма орден от Путина получил. А вы терпите.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Александр Олесь в 1931 году: Коли Україна за право життя з катами боролась, жила і вмирала, Європа мовчала
Родившийся в 1878 году в Сумской области, учившийся в Харькове украинский прозаик и поэт Александр Кандыба (писал под псевдонимом Александр Олесь), в 1931 году написал стихотворение "Помни", посвященное событиям в Украине и реакции Европы на них. После революции 1919 года писатель оказался за границей и тяжело переживал события, происходящие на его родине. Он умер в 1944 году в Праге вскоре после получения сообщения о гибели сына Олега Ольжича, деятеля Организации украинских националистов, погибшего при допросе в гестапо. Редакция публикует текст стихотворения Александра Олеся без сокращений на языке оригинала.

Пам'ятай
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
22.08.1931
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если Россия выполнит Минск

Если к нам прилетят инопланетяне ...
.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У него тесть полчил награду за взятие Крыма, а вы лохи платите налоги на содержание этого гос.апарата и посылайте своих детей на бойню под минометные обстрелы на которые нельзя отвечать.
Запомните, вы никто в этой стране.
 показать весь комментарий
Ответить
 
дефективний чугункін каже, що шакалад вже отримав бабло за Крим, всєм спасібо

хо-хо, таке тягне на держ зраду, де там юа?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Климкин окончил физико-технический институт (МФТИ), есть учёная степень, а дефективный тут ты, колхозник мохнорылый
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да плевал Путин и на Минские, и на все санкции, и вообще на всех.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Выход один: тайный пакт Климкина-Лаврова, Россия уходит из Донбасса, а Украина не признает аннексию Крыма, но не предпринимает практических шагов по его возвращению. А иначе будем 10 лет в состоянии "окопной войны" - "ни войны, ни мира, из окопов не вылезать" - на радость Путину и Порошенко.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Если Россия выполнит Минск, можно начинать говорить о снятии санкций", - Климкин
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик взрыв ГСЧС Донбасс задержание Кабмин Крым МИД Минобороны Нацполиция ОБСЕ обстрел оружие Пашинский перезахоронение Полторак Порошенко прокуратура Россия СБУ стрельба суд Сумы США терроризм Чалый Чехия эксгумация
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти