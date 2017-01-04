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Все про:дети (2846) волонтеры (2245)

 Волонтеры намерены вывезти 580 детей из "серой зоны" для празднования старого Нового года в Киеве и Львове

Волонтеры фонда "Стрічка надії" продолжают сбор средств для организации рождественской поездки по городам Украины для детей, живущих под обстрелами в "серой зоне" Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Как сообщалось ранее, акцию "Поезд дружбы "Восток-Запад вместе" основал три года назад Фонд Андрея Лопушанского. В этом году к нему присоединился Благотворительный фонд "Стрічка надії", взяв на себя организацию киевской части программы.

С 11 по 15 января поезд пересечет всю Украину с востока на запад по маршруту Лисичанск-Киев-Львов-Хырив. В каждом из пунктов для девочек и мальчиков готовят программу, которая поможет им окунуться в сказочную атмосферу, познакомиться с рождественскими традициями и завести друзей.

Запланирована автобусная экскурсия "Киев - столица Украины" по древнему городу: площадь Победы, Владимирский собор, Киевский Университет, памятник Т. Г. Шевченко, Золотые ворота, Оперный театр, Старокиевская гора, Софиевская площадь, Майдан Независимости, Европейская площадь, Верховная Рада, Аскольдова могила, набережная Днепра, речной вокзал и др.

По словам представителя фонда Оксаны Лазебник (Ксюши Киевской), на данный момент Цирк "Кобзов" предоставил 580 билетов для детей на рождественскую цирковую программу.

Кроме того, ПАО "Укрзализныця" дала подтверждение, и предоставляет поезд для полтысячи детей из "серой зоны" Донецкой и Луганской областей.

Собраны частично средства, но для полной реализации проекта в настоящее время необходимо еще 124 тыс грн., которые будут направлены на оплату:
- Автобусов для транспортировки детей по маршруту в Киеве и обзорную экскурсию - (11 автобусов)
- Сопровождение в течение дня квалифицированными экскурсоводами;
- Двухразовое питание (комплексный обед и ужин для 580 детей);
- Сбор боксов с продуктами питания для детей в дорогу (на 580 человек).

Лазебник выразила благодарность всем, кто уже откликнулся: "Мы хотим, чтобы каждый ребенок в эти праздничные дни почувствовала магию зимы, поддержку и поверил в себя и мир! Обращаемся ко всем неравнодушным людям оказать посильную помощь, которая будет направлена ​​на реализацию проекта! Надеемся на Вашу поддержку и помощь! Со своей стороны фондом будет предоставлена ​​полная отчетность за любую помощь".

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Розрахунковий рахунок БФ "Стрічка Надії" ЄДРПОУ/ДРФО 40442200, Київська філія, МФО 321842, №26007053167717


Карта Приват банку Лазебник Оксана (Ксюша Київська) 5363 5423 0543 0416

Контактні телефони:


Ксюша Київська - +38(063) 157-49-31


Юлія Леонідівна - +38(067) 449-03-70


Євген ­- +38(066) 154-24-13


Марат - +38(050) 337-37-40.
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Действительно святые люди заслуживающие уважения и почета.
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старий новий рік - це совковая радость і дітей можна б було і не привчати.
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Согласен. Идея очень хорошая, но лучше деток свозить на праздник Рождества, а не на какой то не понятный старый-новый год.
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Прочитайте звідки взялося це свято, про Щедрування, засівання. Нерозумію як це може бути нєпонятним і совковою радістю...
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Для этого придется углубиться в историю и рассказать о том, как царь петр первый решил реформировать старый русский календарь, заменив его принятым в Европе юлианским. Началом нового летоисчисления стало 15 декабря 1699 года: с этой даты россияне стали считать ход времен не от Сотворения мира, а от Рождества Спасителя нашего. А Новый год, раньше приходившийся на 1 сентября, был перенесен на 1 января. Но между новым юлианским календарем и католическим, григорианским, по-прежнему оставалась разница в 13 дней. Ее «ликвидировали» только после революции, когда на территории советской республики был введен григорианский календарь, или так называемый «новый стиль». Правда, церковь это новшество так и не приняла и не стала переносить церковные праздники в угоду реформе. Получается, 13 января мы празднуем Новый год именно по старому стилю, потому он и называется «старым».
И причем тут Щедрування, к Новому году, тем более старому?
ЩЕДРИЙ ВЕЧІР (СВЯТО МЕЛАНКИ)
Щедрий вечір, що припадає на 13 січня, уособлює залишок дохристиянського звичаю, що за християнським календарем збігається з днем преподобної Меланії.
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А что же Фонд Рината Ахметова не присоединился ?Он против того чтоб детей распяли во Львове и сьели?
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Шалом!
Слава і Хвала і Подяка Господу Богу,Котрий викупив нас СвоЇю Кров'ю і переміг смерть для нас!
Йому не потрібні ні свічки ні Ікони ні жести,Він не слепий і не глухонімий!
Ви не зможете своњми силами занести диявола в чорний список!
А куди ми подінемося від диявола, який може бути такий ввічливий, щоб звабити, обманути і вести в погибель бісів і духів, які нав'язують самовиправдання, обвинувачення і ворожнечу, тільки до Спасителя нашого що не приймає те, що нам здаєтьс дорогим і Батько і Дух дає свободу вибору: прокляття чи благословіння! Втор.11: 26-28
Взивайте до Господа Бога-Спасителя через не хочу, через крик і сльози тому, що диявол - наш ворог дуже не хоче нашого спілкування з Господом Богом, Спасителем нашим, Котрий нам нічого не винен, любить нас по Своњй великий милості, так що не можемо собі уявити!
Необхідно попросити прощення у Господа Бога за те, що намагалися самотужки і гріх що пам'ятаЇте і не пам'ятаЇте і не розкаяні прокляття предків!
І прийняти Божу Любов до людей, Мудрість Духа Святого відрізняти брехню від Істини і Силу Викупной Крові Господа здолати смерть! і скасувати доступ диявола через гріх і прокляття іпроголошувати зцілення, здоров'я і перемагати смерть!
Де гарантія, що у вашому житті не прийде відчай і не знадобиться диво!
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Єврей не нація, а з Біблії мандрівник Божий, а Ізраїль з Біблії долающий людей Владою і Любов'ю Божою, а іудей дослов.переклад праведно славящий Господа Бога! Хто зветься, кого звуть і хто насправді не одне і теж!
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