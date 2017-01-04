 Волонтеры намерены вывезти 580 детей из "серой зоны" для празднования старого Нового года в Киеве и Львове

акцию "Поезд дружбы "Восток-Запад вместе" основал три года назад Фонд Андрея Лопушанского. В этом году к нему присоединился Благотворительный фонд "Стрічка надії", взяв на себя организацию киевской части программы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Как сообщалось ранее С 11 по 15 января поезд пересечет всю Украину с востока на запад по маршруту Лисичанск-Киев-Львов-Хырив. В каждом из пунктов для девочек и мальчиков готовят программу, которая поможет им окунуться в сказочную атмосферу, познакомиться с рождественскими традициями и завести друзей.Запланирована автобусная экскурсия "Киев - столица Украины" по древнему городу: площадь Победы, Владимирский собор, Киевский Университет, памятник Т. Г. Шевченко, Золотые ворота, Оперный театр, Старокиевская гора, Софиевская площадь, Майдан Независимости, Европейская площадь, Верховная Рада, Аскольдова могила, набережная Днепра, речной вокзал и др.По словам представителя фонда Оксаны Лазебник (Ксюши Киевской), на данный момент Цирк "Кобзов" предоставил 580 билетов для детей на рождественскую цирковую программу.Кроме того, ПАО "Укрзализныця" дала подтверждение, и предоставляет поезд для полтысячи детей из "серой зоны" Донецкой и Луганской областей.Собраны частично средства, но для полной реализации проекта в настоящее время необходимо еще 124 тыс грн., которые будут направлены на оплату:- Автобусов для транспортировки детей по маршруту в Киеве и обзорную экскурсию - (11 автобусов)- Сопровождение в течение дня квалифицированными экскурсоводами;- Двухразовое питание (комплексный обед и ужин для 580 детей);- Сбор боксов с продуктами питания для детей в дорогу (на 580 человек).Лазебник выразила благодарность всем, кто уже откликнулся: "Мы хотим, чтобы каждый ребенок в эти праздничные дни почувствовала магию зимы, поддержку и поверил в себя и мир! Обращаемся ко всем неравнодушным людям оказать посильную помощь, которая будет направлена ​​на реализацию проекта! Надеемся на Вашу поддержку и помощь! Со своей стороны фондом будет предоставлена ​​полная отчетность за любую помощь".Розрахунковий рахунок БФ "Стрічка Надії" ЄДРПОУ/ДРФО 40442200, Київська філія, МФО 321842, №26007053167717Карта Приват банку Лазебник Оксана (Ксюша Київська) 5363 5423 0543 0416Контактні телефони:Ксюша Київська - +38(063) 157-49-31Юлія Леонідівна - +38(067) 449-03-70Євген ­- +38(066) 154-24-13Марат - +38(050) 337-37-40.