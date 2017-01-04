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Все про:Николаевская область (735) суд (19796) чиновник (1217)

 Главу РГА в Николаевской области будут судить за должностные преступления

Прокуратура Николаевской области завершила расследование в отношении главы РГА, депутата райсовета, который подозревается в совершении ряда должностных преступлений.

Обвинительный акт направлен в суд, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Депутата подозревают в подстрекательстве должностного лица к служебной подделке, использовании поддельного документа и завладении денежными средствами мошенническим путем.

Так, 10 марта 2016 года приговором суда врач-терапевт районной больницы признан виновным в служебном подлоге официальных документов, которые обосновывают временную нетрудоспособность (ч. 1 ст.366 УК Украины), и привлечен к уголовной ответственности. В ходе расследования установлено, что именно руководитель РГА, действуя умышленно, подстрекал врача к подделке документов, и в дальнейшем использовал эти документы.

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С учетом достаточных доказательств для подозрения лица, 13.12.2016 по поручению прокурора Николаевской области в соответствии с требованиями действующего законодательства, должностному лицу вручено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УК Украины. (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, мошенничество, служебный подлог).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства и 30 декабря 2016 года обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд для рассмотрения по существу.
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А чому б не сказати простіше - вся проблема у "липовому" лікарняному................... які дрібниці, блін.............
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Чего это сразу - грохнулся? Пилоты-асы энергетической супердержавы приучают кацапоидов-пассажиров к различным видам экстремальных посадок.
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И места посадок выбирают соответствующие -- на дерьмо похоже.


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Богата расейская держава органическими удобрениями. Это вам не жалкий чернозём.
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пашинский - герой! Он защищал себя и свою жену от невменяемых засланных кремлёвских тераристов!
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пашинского тоже судить будут за преступления с приминением огнестрельного оружия? Или это свое надо отмазывать???
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Бесконечные невеселые истории несчастной Украины...Как будто не известно ,кто дергает за ниточки этих кукол-неудачников. Карабаса нужно мочить ! А не новых кукол искать.
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а как там романчук поживает со своим подземным миром?
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Сидит тихонько до суда. Время тянет. Год за два сейчас мотает.
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Этого неудачника что, в карты проиграли? Да липовые инвалидности и больничные сплош и рядом! Для ЕС имитация бурной деятельности? Где-то то еще тетку на 6 тыщах дерева поймали- вчера было. А с декларациями наших чинуш ШО? А НИЧЕ!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлаву РГА в Николаевской области будут судить за должностные преступления
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