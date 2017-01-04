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Все про:ОБСЕ (2149) Донбасс (11708) Курц (10) полицейская миссия (30)

 ОБСЕ будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса, – Курц

Председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц убежден, что СММ ОБСЕ будет и далее выполнять свои функции в рамках действующего мандата, будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса и контролировать в первую очередь прекращение боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на брифинге утром 4 января в Мариуполе.

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Также Курц отметил необходимость реалистического подхода к возможностям миссии.

"Что касается миссии, я прошу вас реалистически подходить к этому вопросу, в ОБСЕ 57 стран-членов и решения принимаются консенсусом", - сказал глава организации, отвечая на вопрос украинского журналиста о возможности введения в Украину полицейской миссии ОБСЕ.

Он подчеркнул, что ОБСЕ будет делать все, "чтобы миссия действовала как можно более эффективно, вела наблюдение по всей территории Донбасса, и чтобы усилиями миссии было достигнуто полное прекращение огня".

"Необходимо и далее вести диалог и переговоры. Но Минские договоренности сегодня единственная база, документ, на основании которого мы должны действовать. И хотя меня не удовлетворяет состояние выполнение этих договоренностей, я должен сказать, что ситуация на момент их подписания была хуже, чем сейчас. И могла быть еще хуже, чем сейчас. Я не удовлетворен нынешним статусом "статус кво", но при отсутствии другого базового документа мы должны выполнять Минск", - заявил председатель ОБСЕ.

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Как сообщалось, Курц прибыл с визитом в Украину. Сегодня он вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным отправился в Мариуполь для ознакомления с состоянием имплементации минских договоренностей и ситуацией в регионе. В частности, глава ОБСЕ посетил пострадавшее от обстрелов село Виноградное и передал противоминные маркеры мэрии города.

Климкин и Курц 3-4 января посетят Донецкую область и обсудят развертывание вооруженной полицейской миссии организации на Донбассе.

Целью визита в Донецкую область является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.
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Коли ж нарешті ОБСЄ "помітить" на Донбасі російські війська??!
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Можливо, коли українська влада сама припинить ці російські війська підгодовувати та підутримувати.
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Можливо-можливо................. а нині - маємо, що маємо...........
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А что в ОБСЕ разве не люди? Разве нет у них слабостей? Разве не хочется им просто зарабатывать деньги. Согласитесь что физику - шизику с Франции или Нидерландов приятней сидеть в Майорске Марьинке чем в какой нибудь африканской стране где даже тараканы пробежавшие случайно по коже могут заразить чем угодно. А дикари? А пираты Сомали?
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А як же тоді - "весь світ з нами"???.................. Вважаєте, що це - не так???
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40 днів тому помер Георгій Теслюк. Знаючи про свій смертельний діагноз, відправився на війну рятувати бійців. Оперував одночасно на 3 столах.

Ось, чиїм іменем потрібно називати вулиці та школи.


.
..
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Точніше там, де окупанти позволять.

Ті, яких часто не видно.
З такими дієвими структурами, як сучасне ООН і ОБСЄ, світ може спати спокійно. Так, як він на це заслуговує(
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Очень напрасно вестись на планы ху и ла Владимировича Путлера по "Приднестровью". Именно ОБСЕ и есть путь к этому. То есть к продолжению гибридной войны против Украины. В пору уже Гаагой грозить и этой ОБСЕ которая почему то всё больше себя дискредитирует становясь соучастником военных преступлений путинской России.
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ну бабки вони там в гейропі тримають ...от і ведуться на всяку куйню ...ліс 3,14зджений туди гонять ...маєтки будують...а тут...тут тільки ГЕШЕФТ...нічого особистого...от ліс докорчують і за землю візьмуться...тут більше продавати нічого не лишилося...ну ще КАЗЛОВ тарифами дообщипати...
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а чо предлагаешь?и это кстати совсем не планы хуйла-а результирующая всех усилий украины и мирового сообщества.
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слепо-глухое ОБСЕ, шота там расширяет ... не смешите, будут как мыши, сидеть по своим норам
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Да их этих ОБСЕ всего то 400 человек из которых 300 это офисные работники которые приезжают на пару дней в командировку и дальше Киева никуда не едут. Остальные 100 - 150 человек дальше Краматорска не ездят. В Лугандон и вовсе заезжает пара тройка белых ландкрузеров с флагами ОБСЕ что бы у боевиков собрать нехитрые деньги скорее всего доллары США и выслать их маме в Париж или Амстердам.
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ну все ...більш меньш пристойного кабака в "зоні" не знайдеш...всюди ОБСЄ
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Куртцу - и .....выйти на границы, выйти на границы. Не забываем, не забываем.
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А, ну если и дальше переговорами неизвестно с кем, а Украине запрещать отсреливать бандитов, то ОСЦЕ конечно сильно продвинутся... Лет через сто, когда роися развалится, а у Украини станет сил, денег и политической воли вычистить весь тот гадюшник.
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на всю территорию Донбасса, или на оккупированную часть Донбасса?
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Пока миссионеры не будут ежедневно публиковать данные об обстрелах, все будет по прежнему.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОБСЕ будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса, – Курц
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