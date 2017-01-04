 ОБСЕ будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса, – Курц

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на брифинге утром 4 января в Мариуполе.
Также Курц отметил необходимость реалистического подхода к возможностям миссии.
"Что касается миссии, я прошу вас реалистически подходить к этому вопросу, в ОБСЕ 57 стран-членов и решения принимаются консенсусом", - сказал глава организации, отвечая на вопрос украинского журналиста о возможности введения в Украину полицейской миссии ОБСЕ.
Он подчеркнул, что ОБСЕ будет делать все, "чтобы миссия действовала как можно более эффективно, вела наблюдение по всей территории Донбасса, и чтобы усилиями миссии было достигнуто полное прекращение огня".
"Необходимо и далее вести диалог и переговоры. Но Минские договоренности сегодня единственная база, документ, на основании которого мы должны действовать. И хотя меня не удовлетворяет состояние выполнение этих договоренностей, я должен сказать, что ситуация на момент их подписания была хуже, чем сейчас. И могла быть еще хуже, чем сейчас. Я не удовлетворен нынешним статусом "статус кво", но при отсутствии другого базового документа мы должны выполнять Минск", - заявил председатель ОБСЕ.
Как сообщалось, Курц прибыл с визитом в Украину. Сегодня он вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным отправился в Мариуполь для ознакомления с состоянием имплементации минских договоренностей и ситуацией в регионе. В частности, глава ОБСЕ посетил пострадавшее от обстрелов село Виноградное и передал противоминные маркеры мэрии города.
Климкин и Курц 3-4 января посетят Донецкую область и обсудят развертывание вооруженной полицейской миссии организации на Донбассе.
Целью визита в Донецкую область является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.
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Ось, чиїм іменем потрібно називати вулиці та школи.
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Ті, яких часто не видно.
З такими дієвими структурами, як сучасне ООН і ОБСЄ, світ може спати спокійно. Так, як він на це заслуговує(
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