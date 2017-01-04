 "США никогда бы не стали делать ни в каком из военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии , - директор ЦРУ

Российская Федерация играет в Сирии по своим правилам и использует в том числе тактику выжженной земли, которая стала причиной гибели местных жителей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина". Об этом в эфире телеканала PBS заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан.
"США никогда бы не стали делать ни в каком из этих военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии касательно отчасти использованной ими политики выжженной земли, которая привела к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей", - отметил он.
По словам Бреннана, американской разведке было понятно еще до прибытия российского воинского контингента в Сирию, что Москва "не бросит своего давнего союзника", что она собирается приложить больше усилий к "защите этого союзника". США вели переговоры с Россией, стараясь убедить ее в том, что президент Сирии "Башар Асад является частью проблемы", а не "частью (ее) решения", сказал Бреннан. Однако, "россияне представили всю оппозицию в качестве террористов". "И поэтому они предприняли эти чрезвычайно смелые и, на мой взгляд, во многих отношениях опрометчивые военные действия, которые привели к гибели столь большого числа сирийцев" - заявил Бреннан.
Кроме того, он называл Россию противником США в целом ряде сфер, в частности РФ ведёт себя очень агрессивно на внешнеполитическом направлении и в киберсфере.
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Нашли ангела))))
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ЦРУ, как и всем нам, пора бы уже научиться различать дипломатию и оружие дьявола - ложь. Боитесь говорить - тогда лучше молчите.
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Украинские авторы утверждали:
допустив к себе жидов, отдавали им в аренду, ради прибытка, всё, и в том числе церкви; жиды держали у себя ключи от церквей и всякий, кто имел надобность совершать брак или крещение, должен был платить жиду-арендатору. Впоследствии этого до того стало омерзительно хлопам, что они, соединившись с казаками, взбунтовались[4]
Львовский каноник Юзефович пишет:
Господство поляков дошло до такого невыносимого утеснения, что даже над Церквами давали они власть роду жидовскому. Священник казацкий, попросту называемый поп, не мог в своей церкви совершить таинства крещения, венчания и других, если наперед не заплатит жиду за ключи установленной паном платы и должен был каждый раз от дверей церковных относить их и отдавать жиду. По заслугам претерпела ты беды свои, Польша.
Прикольно читать записки Сигизмунда.
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Типа во Вьетнаме газ Орандж не распыляли, напалмом не херашили. Атомные бомбы не скидывали.
Может, товарищ директор ЦРУ хотел сказать, что России далеко до того, что творила Америка?
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Количество погибших до 166 тысяч в Хиросиме и до 80 тысяч в Нагасаки.
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Мало того: страной тогда руководил украинец. Неужто не знал?
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