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 "США никогда бы не стали делать ни в каком из военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии , - директор ЦРУ

ЦРУ обвинило РФ в использовании в Сирии тактики выжженной земли.

Российская Федерация играет в Сирии по своим правилам и использует в том числе тактику выжженной земли, которая стала причиной гибели местных жителей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина". Об этом в эфире телеканала PBS заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан.

"США никогда бы не стали делать ни в каком из этих военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии касательно отчасти использованной ими политики выжженной земли, которая привела к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей", - отметил он.

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По словам Бреннана, американской разведке было понятно еще до прибытия российского воинского контингента в Сирию, что Москва "не бросит своего давнего союзника", что она собирается приложить больше усилий к "защите этого союзника". США вели переговоры с Россией, стараясь убедить ее в том, что президент Сирии "Башар Асад является частью проблемы", а не "частью (ее) решения", сказал Бреннан. Однако, "россияне представили всю оппозицию в качестве террористов". "И поэтому они предприняли эти чрезвычайно смелые и, на мой взгляд, во многих отношениях опрометчивые военные действия, которые привели к гибели столь большого числа сирийцев" - заявил Бреннан.






Кроме того, он называл Россию противником США в целом ряде сфер, в частности РФ ведёт себя очень агрессивно на внешнеполитическом направлении и в киберсфере.
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А советы во Вьетнаме печеньками стреляли по южным вьетнамцам
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Нет конечно. Но согласитесь, что вьетнамцам досталось со всех сторон. Война, мать её.
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Россия никогда не умела воевать ,уничтожение всех без разбору ,военных ,мирных ,детей ,стариков ,своих ,чужих ,-вот последствия военных действий . И ,чем больше загубят людей .тем циничней и хвастливей вождь и пропаганда. потом мёртвым раздают героев ,и десятилетиями публично поют им славу ,а по сути плевав на их и их потомков.
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Ось саме тому і треба дати народу Сирії винести ним дяку! Для цього перекрити Босфор та інші шляхи доставки боєприпасів та продовольства до кацапських військ, а коли вони попадуть у полон до сирійців, їм буде добре, та недовго..
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Ну врут же амеры))))) просто амеры это все здалали бы с апушенной галовой и с какимито раследованиями.
Нашли ангела))))
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Воевать противопромышленными бомбами с мирным населением - это "смелые действия"?
ЦРУ, как и всем нам, пора бы уже научиться различать дипломатию и оружие дьявола - ложь. Боитесь говорить - тогда лучше молчите.
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Московские воины по собственной воле, без приказа любят жестоко издеваться, пытать заключенных. В Московии всегда и везде можно за небольшие деньги найти лживых свидетелей, которые поклянутся на кресте и Евангелии церкви. Даже у турок нет такого гадкого лакейства перед высшими и такого жестокого издевательства над низшими, беззащитными" - барон Сигизмунд Герберштейн-Нейперг-Гюттентаг, "Записки о Московитских делах", 1549 г
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Про Украину времён Хмельницкого:

Украинские авторы утверждали:
допустив к себе жидов, отдавали им в аренду, ради прибытка, всё, и в том числе церкви; жиды держали у себя ключи от церквей и всякий, кто имел надобность совершать брак или крещение, должен был платить жиду-арендатору. Впоследствии этого до того стало омерзительно хлопам, что они, соединившись с казаками, взбунтовались[4]

Львовский каноник Юзефович пишет:
Господство поляков дошло до такого невыносимого утеснения, что даже над Церквами давали они власть роду жидовскому. Священник казацкий, попросту называемый поп, не мог в своей церкви совершить таинства крещения, венчания и других, если наперед не заплатит жиду за ключи установленной паном платы и должен был каждый раз от дверей церковных относить их и отдавать жиду. По заслугам претерпела ты беды свои, Польша.

Прикольно читать записки Сигизмунда.
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вьетнам,югославия. ливия !!!!! забыли ? да и хиросима !!!!!
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Да Америку никто и не спрашивает, опущенная страна. Американцы только и могут превращаться в свиней от гамбургергов, как будто на убой готовятся.
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Ну ни хрена себе новость.
Типа во Вьетнаме газ Орандж не распыляли, напалмом не херашили. Атомные бомбы не скидывали.
Может, товарищ директор ЦРУ хотел сказать, что России далеко до того, что творила Америка?
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Потери гражданского населения Вьетнама - более 3 миллионов человек. К 1975 году в южном Вьетнаме насчитывалось 83 тысячи ампутантов, 30 тысяч слепых, ...
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американцы вообще милашки и самые миролюбивые


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Ну дак оправдание было: иначе бы японцы побили много американских солдат. Интересно, а к Алеппо это можно соотнести?
Количество погибших до 166 тысяч в Хиросиме и до 80 тысяч в Нагасаки.
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И тут русских жЫвотных понесло. Они так болеют за Вьетнам, в котором их традиционно не было...
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Мальчик, во Вьетнаме были не только русские, но и Украинцы.
Мало того: страной тогда руководил украинец. Неужто не знал?
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Точно также вашо Мтаоин убивал СВОЙ заметим,а не чужрй народ! И точно также впге зуйло убивпло чеченцев,грузин ,а теперь и украинуев.Так что не надо нам постить ыото Вьетнама.Никто не говорит,Но мир с тех пор старается меняться ,а рашка что это хорошо
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"США никогда бы не стали делать ни в каком из военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии , - директор ЦРУ
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