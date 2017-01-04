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Все про:Львов (3193) отравление (771)

 Отравление угарным газом во Львове: пострадали пять человек, среди которых 11-летний ребенок

Состояние троих из пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Во Львове отравились, предварительно, угарным газом пять человек, среди которых 11-летний ребенок, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

"3 января в 20:29 в г. Львове (ул. Длинная, Сыховский район) в частном жилом доме, предварительно, отравились угарным газом 5 человек, из них 1 ребенок, а именно: 1956 года рождения (25% карбоксигемоглобина), в состоянии средней степени тяжести госпитализирован во Львовскую областную клиническую больницу; 1976 года рождения (30 % карбоксигемоглобина), в состоянии средней степени тяжести госпитализирован во Львовскую областную клиническую больницу; 2005 года рождения (10% карбоксигемоглобина), в легком состоянии госпитализирован во Львовскую коммунальную городскую детскую клиническую больницу; 1977 года рождения, гражданин Турецкой Республики (18% карбоксигемоглобина) в состоянии средней степени тяжести госпитализирован во Львовскую областную клиническую больницу; 1980 года рождения, от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Условия инвестконкурса по продаже Лукьяновского и Львовского СИЗО обнародуют в конце января 2017 года, - Минюст

Работники ПАО "Львовгаз" временно прекратили подачу газа к указанному дому. Сейчас выясняются причины инцидента.
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