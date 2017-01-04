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 На месте разрушения многоквартирного дома в Сумах сегодня будет работать экспертная комиссия

Также запланировано заседание городской комиссии по вопросам ЧС.

Как передает Цензор.НЕТ, место разрушения многоквартирного жилого дома в Сумах сегодня обследует экспертная комиссия. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"На 8:00 4 января запланировано заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, проведение обследования экспертной комиссией мест разрушений и создания предпосылок для безопасного выполнения аварийно-спасательных работ", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте обвала жилого дома работает оперативная группа спасателей.

Также читайте: Взрыв в многоквартирном доме в Сумах: погибла женщина, двух человек удалось спасти из-под завалов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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Что с расследованием убийства Шеремета, что с расследованием расстрела в Княжичах?
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Розслідування благополучно поховані під купою нових подій, які сипляться як з рогу достатку.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа месте разрушения многоквартирного дома в Сумах сегодня будет работать экспертная комиссия
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