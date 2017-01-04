 На месте разрушения многоквартирного дома в Сумах сегодня будет работать экспертная комиссия

Как передает Цензор.НЕТ, место разрушения многоквартирного жилого дома в Сумах сегодня обследует экспертная комиссия. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
"На 8:00 4 января запланировано заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, проведение обследования экспертной комиссией мест разрушений и создания предпосылок для безопасного выполнения аварийно-спасательных работ", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте обвала жилого дома работает оперативная группа спасателей.
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