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 Жильцов сумской многоэтажки, где произошел взрыв, расселили в отель и к родственникам, - ГосЧС

Всего в доме проживают 432 человека, более 100 из которых нуждались в расселении

Как передает Цензор.НЕТ, жильцов сумской многоэтажки, где произошел взрыв, расселили в отель и к родственникам. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"Проведена эвакуация жильцов дома с их последующим расселением. Всего в доме проживает 432 человека, нуждались в расселении 101 человек: 48 человек отселены в гостиницы, остальные 53 человека самостоятельно переселились к родственникам", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв в многоквартирном доме в Сумах: погибла женщина, двух человек удалось спасти из-под завалов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

К проведению работ привлечено 212 человек и 33 ед. техники

На месте происшествия работали 2 кинологические расчеты и психологи.

Также на месте развернут передвижной пункт обогрева.
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да газо -воздушная смесь что еще.. разрушения типичны для такого взрыва изнутри.. бодяжат суки газ вот и проболи случаются может давление с низкого на средне пробило может утечка огромная, или шланг сорвало.. а там бывает и секунд хватает для бабах..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖильцов сумской многоэтажки, где произошел взрыв, расселили в отель и к родственникам, - ГосЧС
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