 Жильцов сумской многоэтажки, где произошел взрыв, расселили в отель и к родственникам, - ГосЧС

Как передает Цензор.НЕТ, жильцов сумской многоэтажки, где произошел взрыв, расселили в отель и к родственникам. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).
"Проведена эвакуация жильцов дома с их последующим расселением. Всего в доме проживает 432 человека, нуждались в расселении 101 человек: 48 человек отселены в гостиницы, остальные 53 человека самостоятельно переселились к родственникам", - говорится в сообщении.
К проведению работ привлечено 212 человек и 33 ед. техники
На месте происшествия работали 2 кинологические расчеты и психологи.
Также на месте развернут передвижной пункт обогрева.
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