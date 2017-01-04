 Мать оставила новорожденную девочку на улице в канун Нового года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Газета.ua.
Утром 31 декабря во дворе многоэтажки в городе Пологи Запорожской области нашли сумку. В ней лежала завернутая в тряпки новорожденная девочка. На улице пробыла несколько часов.
- Черная дорожная сумка стояла при входе в подъезд. Никто не обращал внимания. Думали, что бездомные оставили. Вдруг услышали детский плач. Заглянули - и увидели младенца. Замерзло и начало кричать. Сразу вызвали "скорую" и полицию, - рассказывает мэр 52-летний Юрий Коноваленко. - Ребенка забрали в больницу. Никаких патологий не обнаружили. Только девочка немного недоношенный.
- К сумке сбежались люди. Голенькая, обмотанная в какую простынь кроха. Занесли ее в тепло, - говорит 89-летняя Анна Сиваш. Живет в доме, возле которого нашли ребенка.
В сумке с младенцем была записка: "Я мать ребенка. Отказываюсь от нее, потому что не имею постоянного места жительства".
- Записка написана довольно грамотно. Это не какая-то неблагополучная женщина. В отказе четко объяснила мотив поступка. Поставила дату и подпись, - говорит Коноваленко.
Ребенок находится в Пологовской центральной больницы. Ее мать разыскивают.
617 9
Пьяная мать в Мариуполе отдала младенца полицейскому, а сама сбежала(11)
Жуткое ДТП на Черкасщине: в результате столкновения двух автомобилей погиб младенец(12)
Новорожденный ребенок найден на кладбище в Черниговской области(32)
Фрагменты тела новорожденного ребенка обнаружены на берегу реки в Луцке, - Нацполиция(14)
Запорожье ждет очень непростое время(3)
Женщины-переселенки с Донбасса отказываются кормить детей грудным молоком, - ООН(88)
Украина на 78-м месте в рейтинге стран, в которых хорошо родиться(26)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Та можна зрозуміти. Тільки залишала б десь в теплішому місці, чи шо...
Ответить
Ответить
А ШЛЯШКА знайшли в:
[Экономика от Пророка: Радикально продажный Ляшко ныне гуляет на курорте в Таиланде]: Посмотри! http://www.economics-prorok.com/2017/01/blog-post_25.html#more
Ответить
кто новости редактирует, Цензор?
Ответить
Ответить