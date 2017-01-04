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Все про:младенец (9) Запорожская область (470) новорожденные (20)

 Мать оставила новорожденную девочку на улице в канун Нового года

На улице малышка пробыла несколько часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Газета.ua.

Утром 31 декабря во дворе многоэтажки в городе Пологи Запорожской области нашли сумку. В ней лежала завернутая в тряпки новорожденная девочка. На улице пробыла несколько часов.

- Черная дорожная сумка стояла при входе в подъезд. Никто не обращал внимания. Думали, что бездомные оставили. Вдруг услышали детский плач. Заглянули - и увидели младенца. Замерзло и начало кричать. Сразу вызвали "скорую" и полицию, - рассказывает мэр 52-летний Юрий Коноваленко. - Ребенка забрали в больницу. Никаких патологий не обнаружили. Только девочка немного недоношенный.

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- К сумке сбежались люди. Голенькая, обмотанная в какую простынь кроха. Занесли ее в тепло, - говорит 89-летняя Анна Сиваш. Живет в доме, возле которого нашли ребенка.

В сумке с младенцем была записка: "Я мать ребенка. Отказываюсь от нее, потому что не имею постоянного места жительства".

- Записка написана довольно грамотно. Это не какая-то неблагополучная женщина. В отказе четко объяснила мотив поступка. Поставила дату и подпись, - говорит Коноваленко.

Ребенок находится в Пологовской центральной больницы. Ее мать разыскивают.
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Такую мамашу в Желтые Воды на урановые рудники , лет на 10.
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Тссс! Не видавай кацапам, де в нас секретні концтабори з урановими рудниками знаходяться.
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А некоторые готовы все отдать,чтобы детей завести.Глупая мамаша попалась.
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"Я мать ребенка. Отказываюсь от нее, потому что не имею постоянного места жительства"Источник: http://censor.net.ua/n422111

Та можна зрозуміти. Тільки залишала б десь в теплішому місці, чи шо...
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Сумно....

А ШЛЯШКА знайшли в:

[Экономика от Пророка: Радикально продажный Ляшко ныне гуляет на курорте в Таиланде]: Посмотри! http://www.economics-prorok.com/2017/01/blog-post_25.html#more
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"Только девочка немного недоношенный"
кто новости редактирует, Цензор?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМать оставила новорожденную девочку на улице в канун Нового года
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