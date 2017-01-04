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 Трамп в день инаугурации получит доступ к аккаунту президента США в Twitter

Трамп получит аккаунт президента США после инаугурации 20 января.

Избранный президент США Дональд Трамп получит аккаунт американского президента (@POTUS) в Twitter после инаугурации. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Дэн Скавино, директор по социальным сетям при избранном президенте, в Twitter.

"Аккаунт Трампа в Twitter, насчитывающий 18,5 млн подписчиков, дополнится еще 13-ю млн подписчиков 20 января 2017 года", - написал Скавино.


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Лента сообщений, написанных 44-ым президентом страны Бараком Обамой, будет перенесена на новый аккаунт. Аналогичным образом будут переданы аккаунты первой леди США @FLOTUS ("First Lady of the United States"), аккаунт вице-президента США @VP ("Vice-President") и пресс-секретаря Белого дома @PressSec ("Press Secretary").
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Мысли Перзидента ‏@VVP2_018 часов назад
Президент США. Трамп стайл. Написал с утра три обвиняющих прежнюю администрацию твита и поехал играть в гольф.
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Це він зараз робить всілякі заяви, поки не несе відповідальності за країну, а коли на ньому буде "шапка Мономаха", тоді і послухаємо якої заспіває.
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Вкантактє і аднакласніках мабуть вже зареєструвався, шоб хуйло, коняку і Захарову лайкати))
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=) І дійсно, ключі від Білого Дому і кнопки до атомних ракет якось впадло давати в руки цьому мутному. Вистачить з нього і доступу в Твіттер))
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Аккаунт в твиттере поспособствовал его победе на выборах.
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Вспомнил Яценюка с его "Подхожу к твоей маме..."
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп в день инаугурации получит доступ к аккаунту президента США в Twitter
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