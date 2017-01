 Трамп в день инаугурации получит доступ к аккаунту президента США в Twitter

Читайте также: Палата представителей Конгресса США переизбрала спикером сторонника санкций против России Райана

Избранный президент США Дональд Трамп получит аккаунт американского президента (@POTUS) в Twitter после инаугурации. Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом заявил Дэн Скавино, директор по социальным сетям при избранном президенте, в Twitter "Аккаунт Трампа в Twitter, насчитывающий 18,5 млн подписчиков, дополнится еще 13-ю млн подписчиков 20 января 2017 года", - написал Скавино.Лента сообщений, написанных 44-ым президентом страны Бараком Обамой, будет перенесена на новый аккаунт. Аналогичным образом будут переданы аккаунты первой леди США @FLOTUS ("First Lady of the United States"), аккаунт вице-президента США @VP ("Vice-President") и пресс-секретаря Белого дома @PressSec ("Press Secretary").