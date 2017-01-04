 Трамп в день инаугурации получит доступ к аккаунту президента США в Twitter

"Аккаунт Трампа в Twitter, насчитывающий 18,5 млн подписчиков, дополнится еще 13-ю млн подписчиков 20 января 2017 года", - написал Скавино.
#PEOTUS @realDonaldTrump's Twitter following of 18.5M+ will increase an additional 13M on January 20, 2017. #TrumpTransition pic.twitter.com/JGQsjcaS5x- Dan Scavino Jr. (@DanScavino) January 3, 2017
Лента сообщений, написанных 44-ым президентом страны Бараком Обамой, будет перенесена на новый аккаунт. Аналогичным образом будут переданы аккаунты первой леди США @FLOTUS ("First Lady of the United States"), аккаунт вице-президента США @VP ("Vice-President") и пресс-секретаря Белого дома @PressSec ("Press Secretary").
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Президент США. Трамп стайл. Написал с утра три обвиняющих прежнюю администрацию твита и поехал играть в гольф.
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