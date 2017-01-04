 Убийца российского посла в Турции с октября собирал о нем информацию, - Anadolu

Убийца российского посла в Анкаре Андрея Карлова собирал информацию о нем через компьютер своего бывшего соседа по комнате с октября 2016 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.
Сообщается, что в октябре пользователь неоднократно проводил поиск данных о Карлове через данный компьютер, а также просматривал видеозаписи с его участием.
В данный момент следователи устанавливают тех, с кем в указанный период контактировал убийца.
Напомним, 19 декабря 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ во время открытия фотовыставки "Россия глазами турков" в Анкаре выстрелил в Андрея Карлова со словами: "Помните Алеппо, помните Сирию. Мы не оставим вас в покое. Только смерть остановит меня. Мы умираем под Алеппо, ты умрешь здесь".
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Парня жалко, что погиб. Хороших , честных и отважных людей и так мало ((
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IAAF: Все мировые рекорды русских в лёгкой атлетике, будут отменены.
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Почитала с утреца статью Бабченко ''Небритое мурло с плюшевой обезьянкой''. хорошо про русских сказал и про отношение к ним в мире .
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После того как должник расстрелял четырех коллекторов из коллекторского агентства уволилась половина персонала..
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