 Сотрудничество с Пентагоном будет продолжено, - Полторак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Минобороны Степан Полторак в интервью "5 каналу".
"Те встречи, которые я проводил в конце года свидетельствуют о том, что Украина остается в плоскости интересов по построению в нашей стране демократического общества со стороны США и наша дружная, конструктивная работа с министерством обороны США будет продолжена... Помощь, которую они оказывали, будет продолжена. Я думаю, что свидетельством этого является как раз прибытие в Украину сенатора Маккейна, который был в конце года и те вопросы, которые мы проговаривали были чрезвычайно конструктивными и мы убеждались в том, что эта работа будет продолжена, работа по улучшению нашего сотрудничества с министерством обороны США", - рассказал Полторак.
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Вся плодотворность увеличится на 200%....обещанных джавелинов.
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Вчера рабинович хвастался, что он с Мураевым имеет хороший контакт(встречи) с Ле Пе и с другим пророссийским фр.кандидатом
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