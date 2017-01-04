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 Боевики 39 раз за сутки обстреляли наши позиции: двое военнослужащих ранены

Террористы продолжают нарушать режим тишины.

Как пеоедает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, боевики 39 раз за минувшие сутки обстреливали наши позиции.
На Мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреливали Широкино. Из вооружения БМП и гранатометов неоднократно вели огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы.

Из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска в течение дня неоднократно обстреливали Новозвановку, что на Луганском направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В декабре боевики 500 раз применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение, - Полторак

На Донецком направлении - из 82 миллиметровых минометов - Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по нашим позициям в районе Майорска, Зайцево, Луганского, Авдеевки и Песков.

Двое наших военнослужащих получили ранения.
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Сбежавший дикий кацап? Гормили без лопаты. Ууу фошизды!
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