 Боевики 39 раз за сутки обстреляли наши позиции: двое военнослужащих ранены

Как пеоедает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, боевики 39 раз за минувшие сутки обстреливали наши позиции.
На Мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреливали Широкино. Из вооружения БМП и гранатометов неоднократно вели огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы.
Из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска в течение дня неоднократно обстреливали Новозвановку, что на Луганском направлении.
На Донецком направлении - из 82 миллиметровых минометов - Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по нашим позициям в районе Майорска, Зайцево, Луганского, Авдеевки и Песков.
Двое наших военнослужащих получили ранения.
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