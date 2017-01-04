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Все про:минирование (519) приговор (393) СБУ (12931) Чернигов (382)

 Жителю Чернигова дали три года за "минирование" ж/д вокзала

Деснянский районный суд Чернигова приговорил к трем годам тюрьмы 29-летнего мужчину, который на День Независимости позвонил на "102" и сообщил о минировании железнодорожного вокзала.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности.

"Сотрудники СБУ совместно с полицией установили личность "анонима" в течение нескольких часов и задержали его. Как выяснилось, 29-летний мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, по телефону "заминировал" вокзал, пытаясь таким образом выяснить отношения с женой", - говорится в сообщении.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

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Причём тут вокзал и жена? Мужика после запоя врачи из психбольницы не проверяли? У меня вот мозг сломался от недостатка информации, как фигурирует вокзал в семейных отношениях )
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