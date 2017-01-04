 "Путин давно стремится втюхать нам Донбасс, но на своих условиях", - Тука

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эспрессо.TV" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
"Я поддерживаю официальную позицию. Минимум 2-3 года после освобождения должно пройти перед любыми выборами (на оккупированных территориях Донбасса. - Ред.)", - сказал Тука.
По его словам, не будет никакой трагедии, если в течение этих 2-3 лет на освобожденных территориях Донбасса будут работать военно-гражданские администрации.
"Путин давно стремится втюхать нам Донбасс, но на своих условиях. Или федерализация или легитимизация существующих банд - это его условия", - добавил заместитель министра.
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Я ему ток вчера об этом рассказал на форуме, а он сегодня уже , как своё выдает, от сЦук)))
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Очаровательнейшая четвёрка ! Эти хаски спасли котенка, и теперь он считает себя большой и смелой собакой!
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год чистим , потом выборы ,все.
Так шо согласен .
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Это точно.
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Уже немало времени прошло с момента оккупации, украинская власть наконец начала говорить о возвращении Донбасса Украине и о восстановлении целостности страны.Большая часть местного населения давно хочет возвращения в состав Украины и возвращение гривны, как государственной валюты. Однако все хорошо понимают, что пока на захваченных территориях не будет объявлено перемирие и режим тишины, разрешить этот вопрос практически невозможно.Каждый сидящий в Кабмине понимает, что без согласия и участия РФ, мирным путем, проблему не решить. Поэтому в рамках заседания был презентован план по возвращению Донбасса Украине в течении трех предстоящих лет. Рассмотрим, какие меры подразумевает такая концепция, и как выглядит финансовая сторона вопроса.Возвращение территории, контроль над которой был Украиной утерян, обойдется стране в $1,52 млрд. Именно такую цену назвал Георгий Тука, замминистра и один из создателей этого плана. Как он отметил, основные усилия будут направлены на восстановление инфраструктуры и проведение новых выборов в восточных регионах.План по деоккупации Донецкой области предусматривает проведение следующих мероприятий:
• Восстановление всей инфраструктуры, необходимой для полноценной жизни населенных пунктов;• Обеспечение населения всеми необходимыми социальными услугами;• Предоставление возможности получения кредита от государства для развития собственного малого и среднего бизнеса;• Борьба с российской пропагандой украинских идей и ценностей;• Оказание психологической поддержки населению.Согласно этому перечню, требуемая сумма денег будет распределена таким образом: $1,2 млрд будут направлены на восстановление утраченной инфраструктуры, $135,5 млн будет выделено для поддержания экономики, а пропаганда и психологическая помощь потребуют $126 млн. Конечно, возникает резонный вопрос, где правительство планирует эти деньги взять? Ведь концепция рассчитана на проведение уже в 2017-2020 годах. Согласно утверждениям его создателей, план будет осуществлен при финансировании разного рода иностранными финансовыми организациями. Какими именно, пока не уточняется.Несмотря на всю сложность реализации этого плана, основной целью является проведение выборов на Донбассе, в рамках законов Украины. Создатели концепции, в том числе и Тука, признают, что они не будут удивлены, если на выборах одержат победу одни из представителей российской стороны. Однако, по их словам, даже сам факт проведения выборов станет первой победой на пути к возвращению восточных регионов.
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