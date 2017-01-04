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Все про:выборы (21365) Путин (20563) Донбасс (11706) Тука (421)

 "Путин давно стремится втюхать нам Донбасс, но на своих условиях", - Тука

После освобождения оккупированных территорий Донбасса должно пройти еще 2-3 года, прежде чем можно будет проводить выборы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эспрессо.TV" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Я поддерживаю официальную позицию. Минимум 2-3 года после освобождения должно пройти перед любыми выборами (на оккупированных территориях Донбасса. - Ред.)", - сказал Тука.

По его словам, не будет никакой трагедии, если в течение этих 2-3 лет на освобожденных территориях Донбасса будут работать военно-гражданские администрации.

"Путин давно стремится втюхать нам Донбасс, но на своих условиях. Или федерализация или легитимизация существующих банд - это его условия", - добавил заместитель министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В следующем году Украина вернет Донбасс", - Тука

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Тука читает Цензор?
Я ему ток вчера об этом рассказал на форуме, а он сегодня уже , как своё выдает, от сЦук)))
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Кто бы этому ху** лу хотя бы один раз втюхал в рыло , да так , чтобы осталось только мокрое место от ботоксного карлика !
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Отличное мнение, втюхать. Сразу видно и заботу о территориальной целостности, и заботу о гражданах Украины. Ну-ну. И вот это считает себя правительством
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И главное, на Конституцию все гарантированно ложили с прибором
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По сути он прав. Там и так проблемный регион без воды (как и Крым) , со старым жилфондом. Теперь вообще там руины и понаползали из России всякие...
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По сути срать я хотел на путина. По сути это антиконституционное мнение. По сути это срок пожизненный, если новое правительство не вернет расстрелы. По сути это - уже не правительство.
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А зачем нам их забирать как гирю на каких то там условиях? Мало того что Путин их не хочет содержать так ещё нам условия придумывает. Без условий даже и то их забирать теперь затратно - надо с России взыскать ущерб , про смерти солдат украинских вообще отдельный вопрос - может стоит родственникам потом объединиться и подавать иски против России.
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можно на Кубань поменять до восстановления оккупантом - хотя - о чем вообще тут речь, когда до сих пор гибнут люди, работает артиллерия и т.д. и т.п. да и вообще мнение Х#йла должно всех интересовать в последнюю очередь, так как любые разговоры с ним бессмысленны по крайней мере до восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым.
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та ну ні...на йуха нам легалізована та даунбасівська ватнокацапосрань, зрадники - які вбивали українців
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Кацапосрань , як ви кажете , нехай котиться батерфляєм на росію , а землю свою будемо захищати до остнньоі кацапськоі краплини крові на нашій землі ! Горітимуть у пеклі ті , які посягнули на чуже , тільки так !
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Разочарования ты наше,не пошел бы ты красный молодец,да кобыле во кизду, два месяца назад ты возвращать донбасс собирался не раньше чем через пять лет,а тут после Маккейна сразу засобирался уже в следующем году вернуть,проститутка не должна такие важные политические события и моменты комментировать,максимум петь оды и лизать
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Тука офигеть гений. Давайте уж все проблемы переложим на кремль. Донбасс для Украины - он как раковая опухоль, и если хирургически избавиться от неё нельзя и лечить бесполезно то хули ждать то тогда? Вангую что заразит она вас всех.
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Ни одного сантиметра земли , вы московиты не получите от украинцев !
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Ну я не московит, на библии клянусь ) Да ненужен этот Донбасс никому сейчас, честно говорю. Он и Россию потопит, и Украину. Лично моё мнение - пускай пока гуляют сами по себе. А когда мировая экономика пойдет вверх, тут уж тогда и надо что-то делать
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Заходим , отстреливаем , они их закапывают , приходим на кладбище , достреливаем .
год чистим , потом выборы ,все.

Так шо согласен .
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Путин давно стремится втюхать нам Донбасс, но на своих условиях", - Тука
Это точно.
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А вот тука с министерством разработал план
Уже немало времени прошло с момента оккупации, украинская власть наконец начала говорить о возвращении Донбасса Украине и о восстановлении целостности страны.Большая часть местного населения давно хочет возвращения в состав Украины и возвращение гривны, как государственной валюты. Однако все хорошо понимают, что пока на захваченных территориях не будет объявлено перемирие и режим тишины, разрешить этот вопрос практически невозможно.Каждый сидящий в Кабмине понимает, что без согласия и участия РФ, мирным путем, проблему не решить. Поэтому в рамках заседания был презентован план по возвращению Донбасса Украине в течении трех предстоящих лет. Рассмотрим, какие меры подразумевает такая концепция, и как выглядит финансовая сторона вопроса.Возвращение территории, контроль над которой был Украиной утерян, обойдется стране в $1,52 млрд. Именно такую цену назвал Георгий Тука, замминистра и один из создателей этого плана. Как он отметил, основные усилия будут направлены на восстановление инфраструктуры и проведение новых выборов в восточных регионах.План по деоккупации Донецкой области предусматривает проведение следующих мероприятий:

• Восстановление всей инфраструктуры, необходимой для полноценной жизни населенных пунктов;• Обеспечение населения всеми необходимыми социальными услугами;• Предоставление возможности получения кредита от государства для развития собственного малого и среднего бизнеса;• Борьба с российской пропагандой украинских идей и ценностей;• Оказание психологической поддержки населению.Согласно этому перечню, требуемая сумма денег будет распределена таким образом: $1,2 млрд будут направлены на восстановление утраченной инфраструктуры, $135,5 млн будет выделено для поддержания экономики, а пропаганда и психологическая помощь потребуют $126 млн. Конечно, возникает резонный вопрос, где правительство планирует эти деньги взять? Ведь концепция рассчитана на проведение уже в 2017-2020 годах. Согласно утверждениям его создателей, план будет осуществлен при финансировании разного рода иностранными финансовыми организациями. Какими именно, пока не уточняется.Несмотря на всю сложность реализации этого плана, основной целью является проведение выборов на Донбассе, в рамках законов Украины. Создатели концепции, в том числе и Тука, признают, что они не будут удивлены, если на выборах одержат победу одни из представителей российской стороны. Однако, по их словам, даже сам факт проведения выборов станет первой победой на пути к возвращению восточных регионов.
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Через 3 года тоже нельзя проводить вьіборьі. Перешерстить нужно все население, вьіслать неграждан Украиньі, некоторьім дать разрешение на жительство...Там на 20 лет работьі. Про голосование забудьте.
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какие выселки? все просто - русни ихтамнет. что мало разве заброшеных шахт?
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Теми жителями для получения разрешения снова жить в Украине должньі бьіть сданьі єкзаменьі на знание украинского язьіка, законов и они должньі прнести клятву на верность Украине. Без єтого их за поребрик.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Путин давно стремится втюхать нам Донбасс, но на своих условиях", - Тука
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