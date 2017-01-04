 На поддержку Украины в Конгрессе США лоббисты повлиять не смогут, - Чалый

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью Укринформу посол Украины в США Валерий Чалый.
"Сейчас много можно услышать о лоббизме, но на самом деле я очень удивился бы, если бы проявились факты, что ExxonMobil заставила отдельных сенаторов изменить свою позицию. Это несколько выходит за рамки модели, которая установилась в последнее время в Сенате", - ответил посол на просьбу прокомментировать информацию о том, что компания ExxonMobile лоббировала против закона в поддержку Украины "STAND for Ukraine Act".
Чалый согласился, что законодатели могут выслушать предложения, но это не означает, что на них влияет такого рода активность.
Он обратил внимание, что "STAND for Ukraine Act" предполагает закрепление контроля над санкциями против России за Конгрессом вместо нынешних прерогатив президента продолжать их или ежегодно принимать решение об ослаблении или отмене.
"Следующее, что будет происходить в Конгрессе - это повторное внесение этого документа в обе палаты. Я не думаю, что текст претерпит существенные изменения. Эта история остается, в том числе как определенный рычаг влияния законодательной ветви власти на исполнительную в вопросах политики санкций", - отметил украинский дипломат.
Посол напомнил, что американские законодатели выступили с обращением к избранному президенту относительно необходимости принятия этого закона, а также относительно поддержки Украины.
"Поэтому для нас роль Конгресса возрастает в следующий период", - подытожил Чалый.
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Стало известно о том, что в районе станции метро «Позняки» орудует мошенник, который владеет гипнозом.
Некий мужчина выслеживает спешащих людей, в основном курьеров, и представляется бывшим сотрудником компании, в которой работает его жертва или же другом друзей. Далее, он предлагает немного подзаработать, подкинув его, мошенника, на машине до нужного ему места. Сев в машину к своей жертве, он устанавливает контакт с ней. По словам очевидцев, после фразы «Не оскудеет рука дающего», потерпевший впадает в некий транс и у него пропадают деньги. Однако, что с ним происходит, впоследствии он вспомнить не может. Отмечают, что берет мошенник только крупные купюры, в основном номиналом в 500 гривен.
Последние случаи были зафиксированы на улице Урловской 11а. Мошенник подошел к своей жертве, похлопал по плечу, произнес свою коронную фразу. После этого у мужчины пропали 7 000 гривен из внутреннего кармана куртки, все купюры были номиналом в 50 гривен.
http://socportal.info/2017/01/04/kievlyan-preduprezhdayut-o-moshennike-gipnotizere-na-stantsii-metro-poznyaki.html#
ПОДОБНЫМ ГИПНОТИЧЕСКИМ ОБРАЗОМ КИЕВСКАЯ ХУНТА ПОСТУПИЛА С РОССИЕЙ: ПОХЛОПАЛА ПО ПЛЕЧУ, СКАЗАЛА ЧТО НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО И ОТКАЗАЛАСЬ ВОЗВРАЩАТЬ ДОЛГ В 3 МЛР. ДОЛЛАРОВ. ПОДЕЙСТВОВАЛО...... :D
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просто пихнули на Цензор левятину, или что?
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https://www.youtube.com/watch?v=4sE4UtRLBD8
Находится без проблем...
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Ручечник
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Молодец, "саня", быстро умеешь перекрашиваться.
Пьяный ягень недалеко от пересечения с Tallinas и Brivibas есть, там круглосуточно наливают, сгоняй за порцией, наверняка знаешь, где это.. Может новое о себе расскажешь ))
Применяешь боевые балалайки? или только на сайте здесь маскируешься?
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тільки хто їх збирати буде по гарячих крапках..
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"Поэтому для нас роль Конгресса возрастает в следующий период"
Чалый так и не понял как функционирует внешняя политика США. Конгресс голосует, а Президент решает. Oфициальное утверждение что роль Президент уменьшается не останется без внимания.
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