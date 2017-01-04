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Все про:Конгресс США (211) США (11558) Чалый (331)

 На поддержку Украины в Конгрессе США лоббисты повлиять не смогут, - Чалый

Лоббисты от компании ExxonMobil, или любой другой не смогут заставить американских законодателей ограничить двухпартийную поддержку Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью Укринформу посол Украины в США Валерий Чалый.

"Сейчас много можно услышать о лоббизме, но на самом деле я очень удивился бы, если бы проявились факты, что ExxonMobil заставила отдельных сенаторов изменить свою позицию. Это несколько выходит за рамки модели, которая установилась в последнее время в Сенате", - ответил посол на просьбу прокомментировать информацию о том, что компания ExxonMobile лоббировала против закона в поддержку Украины "STAND for Ukraine Act".

Чалый согласился, что законодатели могут выслушать предложения, но это не означает, что на них влияет такого рода активность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Порошенко с Трампом может дать толчок для работы Комиссии стратегического партнерства Украина-США, - Чалый

Он обратил внимание, что "STAND for Ukraine Act" предполагает закрепление контроля над санкциями против России за Конгрессом вместо нынешних прерогатив президента продолжать их или ежегодно принимать решение об ослаблении или отмене.

"Следующее, что будет происходить в Конгрессе - это повторное внесение этого документа в обе палаты. Я не думаю, что текст претерпит существенные изменения. Эта история остается, в том числе как определенный рычаг влияния законодательной ветви власти на исполнительную в вопросах политики санкций", - отметил украинский дипломат.

Посол напомнил, что американские законодатели выступили с обращением к избранному президенту относительно необходимости принятия этого закона, а также относительно поддержки Украины.

"Поэтому для нас роль Конгресса возрастает в следующий период", - подытожил Чалый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изменения в Белом доме дают возможность по-новому взглянуть на вопрос поставки летального оружия, - Чалый

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Та сидите уже молчите, пока не будет вопрос окончательно решенным. А то мы уже в Европу без виз наездились, теперь осталось только с Конгрессом все порешать преждевременно.
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Чалый год вещал из АП про завтра- БЕЗВИЗ на всех тв. ЗАСЛУЖИЛ ПОСЛА В США. БЕЗВИЗ у него есть. Теперь он решает свои вопросы в конгрессе. Если пошлют из послов- всунется преподавать в американский университет .
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Киевлян предупреждают о мошеннике-гипнотизере на станции метро «Позняки»
Стало известно о том, что в районе станции метро «Позняки» орудует мошенник, который владеет гипнозом.
Некий мужчина выслеживает спешащих людей, в основном курьеров, и представляется бывшим сотрудником компании, в которой работает его жертва или же другом друзей. Далее, он предлагает немного подзаработать, подкинув его, мошенника, на машине до нужного ему места. Сев в машину к своей жертве, он устанавливает контакт с ней. По словам очевидцев, после фразы «Не оскудеет рука дающего», потерпевший впадает в некий транс и у него пропадают деньги. Однако, что с ним происходит, впоследствии он вспомнить не может. Отмечают, что берет мошенник только крупные купюры, в основном номиналом в 500 гривен.
Последние случаи были зафиксированы на улице Урловской 11а. Мошенник подошел к своей жертве, похлопал по плечу, произнес свою коронную фразу. После этого у мужчины пропали 7 000 гривен из внутреннего кармана куртки, все купюры были номиналом в 50 гривен.
http://socportal.info/2017/01/04/kievlyan-preduprezhdayut-o-moshennike-gipnotizere-na-stantsii-metro-poznyaki.html#

ПОДОБНЫМ ГИПНОТИЧЕСКИМ ОБРАЗОМ КИЕВСКАЯ ХУНТА ПОСТУПИЛА С РОССИЕЙ: ПОХЛОПАЛА ПО ПЛЕЧУ, СКАЗАЛА ЧТО НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО И ОТКАЗАЛАСЬ ВОЗВРАЩАТЬ ДОЛГ В 3 МЛР. ДОЛЛАРОВ. ПОДЕЙСТВОВАЛО...... :D

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Цензор, там стоянов на новогоднем огоньке высмеял Трампа как шестерку Хуйла...Трамп в бешенстве и требует извинений от ботоксного...на ютубе есть видос этого позорища козлорылых...
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ссылку можно? реально интересно взглянуть
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На запит стоянов на новогоднем огоньке высмеял Трампа как шестерку Хуйла не знайдено жодного документа.
Поради:Переконайтеся, що всі слова написані правильно.Спробуйте інші ключові слова.Спробуйте використати загальніші слова.Спробуйте ввести менше ключових слів.
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перерыл гугл с ютьбом, не нашёл чтобы Стоянов выставим Трампа шестёркой чьей-то...
просто пихнули на Цензор левятину, или что?
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Как говорят у нас в Харькове: "Миша, ну, это просто постная х...ня какая-то".
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как противно єти все рожи видеть.. Никогда не думала, что у меня будут вызывать такое отвращение "актеры" и "певцы"..
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Кабы при моей работе бабы не нужны были, я бы с ними слова не сказал. Языком метут, как метлой машут.
Ручечник
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Система, в планшете неудобно ссылки давать..забей в ютубе Трампа высмеял Стояновна огоньке
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Кокс, уважаемый, я так и делаю..думаете - интернетом пользоваться не могу?
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Тебя на Бривибас ночью тормознули с 31 на 1-е, и ты теперь нетрезвый без прав, или снова в травматологии сидишь, козломордое?
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Хороший текст...браво ....!!! козломордое?- это путинообразное ! не ! это не ко мне ...
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ты ягеля объелся, или на маскачке балалайкой по звезде настучали, иди похмелись, или стекломой уже не подают?
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Пароль правильный . Ты НЕ ПУТЕНООБРАЗНЫЙ ПРИМАТ ?
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Быстро тут приматы начинают спрашивать на Цензоре о "путинообразности".
Молодец, "саня", быстро умеешь перекрашиваться.
Пьяный ягень недалеко от пересечения с Tallinas и Brivibas есть, там круглосуточно наливают, сгоняй за порцией, наверняка знаешь, где это.. Может новое о себе расскажешь ))
Применяешь боевые балалайки? или только на сайте здесь маскируешься?
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Раша може навіть лити золоті кулі,

тільки хто їх збирати буде по гарячих крапках..
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"по гарячих крапках" Ну ти і "підлога країни"
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http://www.bbcccnn.com.ua/ukrayina/tramp-v-yarosti-trebuet-izvinenij-u-putina-na-rossijskom-novogodnem-ogonke-vysmeyali-trampa-kak-raba-putina-video/
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Хотелось бы от Чалого услышать отчет , поскольку мы ему зарплату платим. Сколько фотовыставок про наших киборгов он организовал в холлах конгресса? Сколько книг про Аэропорт он лично вручил американским сенаторам? А может ему не комильфо это делать? А в какой вилле живет Чалый за наши налоги? Бассейн и теннисный корт имеет? Вот наш новый посол Украины в Словакии себе искал дом с бассейном и теннисным кортом. И нашел . Мы, украинцы, уже платим за этот дом аренду , хотя после еще в Украине.
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Трампа высмеяли на РосТв..у меня и сейчас открывается в ютубе это...
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За "STAND for Ukraine Act" Палата Представителей проголосовала еще в сентябре 2016, и что изменилось?

"Поэтому для нас роль Конгресса возрастает в следующий период"

Чалый так и не понял как функционирует внешняя политика США. Конгресс голосует, а Президент решает. Oфициальное утверждение что роль Президент уменьшается не останется без внимания.
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Лучше выпить чашечку пономарио и почитать сказки пономаря,чем этого напыщенного,самовлюбленного павлина чалого,на которого в США внимания не обращают и презирают за его гоноровитое поведения .а под этой бундючностью скрывается тупая ,никчемная личность,от которой пользы как с козла молока
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Тогда какого хрена мы кормим такого бездарного идиота, как приблуда Чалый? Этот дебил только и делает, что проедает наши бабки, благодаря покровительству Вальцмана.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа поддержку Украины в Конгрессе США лоббисты повлиять не смогут, - Чалый
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