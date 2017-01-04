 В декабре боевики 500 раз применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение, - Полторак

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Министр обороны Украины Степан Полторак заявил в интервью "5-му каналу".
"К сожалению, тенденция применения тяжелого оружие есть. Я хотел бы привести пример - только в декабре из тысячи обстрелов, которые происходили со стороны террористических группировок, пятьсот, то есть половина, вообще были из запрещенного (по Минским соглашениям) вооружения", - заявил он.
"Конечно, это влечет за собой серьезное нарушение этих (Минских) соглашений, и мы получаем, к сожалению, и потери, и ранения, потому что применяется то оружие, которое не должно применяться", - добавил Полторак.
При этом министр заверил, что Украина готова отвечать на обстрелы в случае, когда есть угроза личному составу, и тогда, когда есть угроза прорыва или наступления.
"Мы соответственно реагируем на те угрозы, которые, к сожалению, бывают", - отметил Полторак.
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