 Во второй половине дня боевики активизировались: количество обстрелов за день выросло до 34, - Матюхин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.
"На эту минуту уже есть 34 обстрела. Направления те же. К вечеру было вообще 7 обстрелов, затем интенсивность начала расти, где-то после обеда", - отметил он.
При этом Матюхин предположил, что рост интенсивности обстрелов может быть связан с отъездом с территории Донбасса действующего председателя ОБСЕ, федерального министра европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьяна Курца.
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