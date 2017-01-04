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 Во второй половине дня боевики активизировались: количество обстрелов за день выросло до 34, - Матюхин

Российско-оккупационные войска во второй половине дня начали интенсивнее обстреливать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.

"На эту минуту уже есть 34 обстрела. Направления те же. К вечеру было вообще 7 обстрелов, затем интенсивность начала расти, где-то после обеда", - отметил он.

При этом Матюхин предположил, что рост интенсивности обстрелов может быть связан с отъездом с территории Донбасса действующего председателя ОБСЕ, федерального министра европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьяна Курца.

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ну нiхто не сумнiваеться,шо кацапо-мокшанське бидло не змiнилось.....Матюхiн,давайте хлопцям вже наказ та пiдтримку артой на вiдповiдь !!!! смерть расiянським окупантам!!!! путiн-хуйло здохни падло кацапская!!!!
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а самому в АТО не хочется, ромашка? отсюда комфортнее "воевать", с пивком?
Не жалко мужиков на передовой?
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Так хто бреше? Орки постреливают или "Бои идут по всей линии фронта. Толмачева"?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо второй половине дня боевики активизировались: количество обстрелов за день выросло до 34, - Матюхин
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