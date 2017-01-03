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 Палата представителей Конгресса США переизбрала спикером сторонника санкций против России Райана

Спикер Палаты представителей США Пол Райан продолжит председательствовать в нижней палате американского Конгресса в период, когда в Соединенных Штатах вступит в официальные полномочия администрация Дональда Трампа.

Официальное голосование состоялось в Капитолии в первой половине дня вторника по местному времени, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По результатам голосования кандидатуру Райана на посту спикера поддержали 239 конгрессменов из 218-ти необходимых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У россиян очень слабая экономика, и мы можем ослабить ее еще", - сенатор Маккейн о санкциях против РФ

Еще в ноябре представители Республиканской партии (которые имеют большинство в обеих палатах Конгресса США), единогласным решением поддержали продление полномочий Райана на посту спикера Палаты представителей США - третьего по рангу в иерархии государственной власти Соединенных Штатов. Таким образом, 46-летний политик и в дальнейшем будет удерживать консервативную политику Республиканской партии в американском Конгрессе, в том числе по отношению к России.

Также читайте: Конгрессмены Республиканской и Демократической партий США выступают за усиление санкций, - член палаты представителей Шифф

После введения администрацией Барака Обамы санкций против России в конце декабря, Райан поддержал жесткую изоляцию российского руководства.
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Чем перебить вкус боярышника, уже третий год не получается.........что только не пробовал, а всё равно воняет?
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у каждого свой опыт..старайся и получится..
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Кацапы, перестаньте своих младенцев боярышником поить, их есть не возможно..........смердят
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Ура! Це перемога!
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ты сегодня поднял фанфурик боярышника за здоровье хора ихтиандров...?
как никак 9-ть дней кацап...
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" а конец х*йла в яйце...а яйцо за щекой у кабаевой.." а в апреле она его прикусит наверное
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згоден... однак я гадаю, все відбудеться ще в лютому-березні!!!
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пздц... почитав твої подальші пости і ох...їв - одразу захотілося прибрати свій)))) сподіваюсь, це в тебе, пані демониця, таке новорічне загострення)))
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Что именно? Ато пророков много, предсказания разные, и все претендуют на истину.
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Вот это новость. Теперь заживём! Надо этот день объявить национальным праздником.
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подвиг гастелло ты ведь кацап призвал... ну ваталёт ваш и бульк - или забыл...?
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Помню, что навернулся самолёт с кацапским хором. К теме о спикере парламента это каким боком?
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Разве новость тебя не радует? Меня радует. Поэтому и праздник. Логично.
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да мне твой стёб кацап попутину...
у меня к нему иммунитет, и твоя лохичность мне видна...
чем вас больше кацапов сдохнет - тем лучше праздник...
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Ну так был же росклад что Трамп пришел к республиканцам и предложил свою кандидатуру от их партии и заверил что он не будет вмешиваться ни в во внутреннюю ни во внешнюю политику и позволит им решать какие у кого будут посты ну и тд и тогда у него спросили чем будет заниматься он - а я буду делать ее великой правда или нет посмотрим
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Спикер у них главный по импичментам, перша людина зараз
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Отличная новость, матерые проверенные республиканцы старой закалки - самое то для воспитания русни
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слышится приближающийся оглушительный треск ватных пуканов
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На восстановление утраченных разведывательных мощностей в США у Путина уйдет несколько лет - Милов
Президент США Барак Обама нанес мощный удар по президенту РФ Владимиру Путину, закрыв два российских центра, оборудованных под разведдеятельность, считает российский оппозиционер Владимир Милов.
В России шутят по поводу решения президента США Барака Обамы по высылке российских дипломатов, не понимая, какой удар тот нанес по разведывательной системе, которую развернул президент РФ Владимир Путин на территории США. Об этом заявил российский оппозиционный политик Владимир Милов в Facebook.

"Который день читаю каких-то убогих: "Ахаха, слабак Обама, да все, что он смог, - это выслать каких-то дипломатов, и это весь его "ответ", вот слабак, ахаха". Идиоты, да он весь штат разведки им накрыл и закрыл полностью два компаунда, полностью оборудованных под разведдеятельность", - подчеркнул он.
Политик отметил, что удар был нанесен в такой момент, когда Путин ждет нового президента США Дональда Трампа и не может ответить на удар.
"На восстановление утраченных разведывательных мощностей в США у Путина теперь уйдет несколько лет. Вот вам и "слабак", - добавил Милов.
https://www.facebook.com/milov.vladimir/posts/1324632690941736
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Где это чудо из потустороннего мира самоудалилось или помогли
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПалата представителей Конгресса США переизбрала спикером сторонника санкций против России Райана
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