 Палата представителей Конгресса США переизбрала спикером сторонника санкций против России Райана

Официальное голосование состоялось в Капитолии в первой половине дня вторника по местному времени, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По результатам голосования кандидатуру Райана на посту спикера поддержали 239 конгрессменов из 218-ти необходимых.
Еще в ноябре представители Республиканской партии (которые имеют большинство в обеих палатах Конгресса США), единогласным решением поддержали продление полномочий Райана на посту спикера Палаты представителей США - третьего по рангу в иерархии государственной власти Соединенных Штатов. Таким образом, 46-летний политик и в дальнейшем будет удерживать консервативную политику Республиканской партии в американском Конгрессе, в том числе по отношению к России.
После введения администрацией Барака Обамы санкций против России в конце декабря, Райан поддержал жесткую изоляцию российского руководства.
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как никак 9-ть дней кацап...
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у меня к нему иммунитет, и твоя лохичность мне видна...
чем вас больше кацапов сдохнет - тем лучше праздник...
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Президент США Барак Обама нанес мощный удар по президенту РФ Владимиру Путину, закрыв два российских центра, оборудованных под разведдеятельность, считает российский оппозиционер Владимир Милов.
В России шутят по поводу решения президента США Барака Обамы по высылке российских дипломатов, не понимая, какой удар тот нанес по разведывательной системе, которую развернул президент РФ Владимир Путин на территории США. Об этом заявил российский оппозиционный политик Владимир Милов в Facebook.
"Который день читаю каких-то убогих: "Ахаха, слабак Обама, да все, что он смог, - это выслать каких-то дипломатов, и это весь его "ответ", вот слабак, ахаха". Идиоты, да он весь штат разведки им накрыл и закрыл полностью два компаунда, полностью оборудованных под разведдеятельность", - подчеркнул он.
Политик отметил, что удар был нанесен в такой момент, когда Путин ждет нового президента США Дональда Трампа и не может ответить на удар.
"На восстановление утраченных разведывательных мощностей в США у Путина теперь уйдет несколько лет. Вот вам и "слабак", - добавил Милов.
https://www.facebook.com/milov.vladimir/posts/1324632690941736
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