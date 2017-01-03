 Порошенко поручил Минкульту организовать церемонию перезахоронения Олеся в Украине, - Цеголко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко.
"Президент поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков Александра Олеся на Родину. Согласие на это уже дали потомки писателя. Также Петр Порошенко поручил Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине", - написал он.
Напомним, в Праге сегодня эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся и его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тыс. чешских крон за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Александра Олеся.
В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения.
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3 ч ·
З приводу сьогоднішнього "ґіньоля" на Ольшанському цвинтарі Праги: в тому, що практичний синоцьо вирішив поховати тата на тій самій цвинтарній ділянці, яку тато 20 рр. оплачував, і викинув звідти останки татового улюбленого поета, можна добачити не тільки "ужас-ужас-ужас" - а й несподіваний "подарунок" нам усім від Олександра Олеся (якби це був хтось інший із Празької еміґрації, такий шум би не зчинився!). А так - вийшов на яв (і давно пора було!) ще один наш - і нівроку, замашненький! - "покинутий секрет", ба навіть два одразу, - купа людей зненацька відкрили для себе, що, виявляється:
1) до обов'язків кожної незалежної держави належить - ДБАТИ ПРО СВІЙ НЕКРОПОЛЬ (привіт при цій нагоді всім нашим веселим хунвейбінам, які 3 роки гучними криками вимагають "упраздніть Мінкульт"!));
2) В УКРАЇНИ Є СВІЙ НЕКРОПОЛЬ (атож, уявіть собі!) - невпорядкований, несистематизований, недоглянутий, розкиданий по різних країнах і континентах (а це, м.ін., значить, що така "бомба", яка вибухнула сьогодні в Празі, може вибухнути леда-день десь-інде, - і знов стида не оберешся, і ще багато чого значить, всього на воловій шкурі не спишеш...).
Так що спасибі Олесеві - за вчасний дзвін алярму, поданий з того світу. (А ви думали, європейську державу будувати - це тільки про армію і тарифи на ЖКП, так?..))
А "ужас-ужас", як на мене, - в тому, що з тих журналістів, які мені сьогодні дзвонили "на гарячу новину", половина (!) не знали, ані хто такий О.Олесь, ані що таке український цвинтар у Празі. І це, на жаль, не тільки журналістів стосується...
(Нижче вклеюю своє давнє есе про Олеся з "Мапи книг і людей" - а про решту буду говорити завтра на Еспресо о 21.00 у програмі Мирослави Барчук).
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