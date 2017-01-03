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Все про:Министерство культуры и туризма (255) Порошенко (10320) перезахоронение (23) Цеголко (95)

 Порошенко поручил Минкульту организовать церемонию перезахоронения Олеся в Украине, - Цеголко

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя Александра Олеся, а Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко.

"Президент поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков Александра Олеся на Родину. Согласие на это уже дали потомки писателя. Также Петр Порошенко поручил Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При Минкульте создадут спецкомиссию, которая займется перезахоронениями выдающихся украинцев

Напомним, в Праге сегодня эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся и его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тыс. чешских крон за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Александра Олеся.

В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения.
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А подленький этот чешский народишко. Его видно история ничему так и не научила
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А причём тут чехи..просто бизнес..земля на кладбищах стоит денег.
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А при чем здесь чехи? Ты будешь навязывать им свои законы? Ты ещё возмутись, что поляки сносят совковые памятники.
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да нет, не по-людски как-то.... так что теперь за эту могилку 2х2х2 до конца Света потомки должны оплачивать? а как оплата закончится, твои кости выкопают и на помойку выбросят... жесть короче. В стиле настоящих скрепных кацапов
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Я вообще за кремирование. Так своим и завещал. Не надо тратить на мои мощи время и деньги ,ходить на кладбище и ставить мне уже не нужный памятник.
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Офшорник даже на костях пиар решил себе устроить..
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Какой пиар? Упомянутые вами "кости " достойны внимания и подобающего отношения.
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Ему всё равно в какой теме и что гавкать. Лишь бы в заголовке была фамилия Порошенко. У Павлова это называется условный рефлекс- собака Павлова.
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Гавкает собака на цепи..! Да у меня есть не любовь к Порошенку как президенту-лгуну..что нельзя?
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Как-то стандартно и примитивно выражается твоя НЕлюбовь. Пишешь штампами ,как основная масса.....стадо. Шоколад ,липецк ,офшор и прочая стандартная лабуда по методичке. Серый ты какой-то , невзрачный.
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Можешь мне кое-что пояснить? Вот я не понимаю ,чего ты добьешься ЗДЕСЬ своими воплями с дивана ? Ты думаешь Порох тебя читает и забоится? Не проще ли и эффективней будет ,если ты оторвешь зад с дивана и пойдешь в АП , скажешь ему всё лично. Вот тогда да,это дойдет до цели. А вот это пустое балабольство просто сотрясание воздуха.
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Ты мне назови хоть один случай что бы в АП простого смертного вот так просто взяли и приняли? А я не стесняюсь всё что думаю пишу на личной страничке Порошенка в фейсбуке...(только вот подозреваю что он её сам лично и не ведёт)..да ещё..я никогда не употребляю ненормативною лексику в постах..
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Внимания должно было быть до того как их из могилы достали! Вы себе представляете ситуацию что бы кого то из русских писателей в эмиграции вырыли из могилы? Как бы отреагировал Путин?
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путин недостаточно адекватен,чтобы на него ориентироваться.Нужно просто забрать останки домой и с почестями перезахоронить,что и происходит.
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Ну давай будем все Путину уподобляться. Блядство будет какое- то. Или начнем с выродком сыночком друга Олеся судиться. Пошли они нахер. О.Олесь достоин того, чтобы родина его к себе забрала-он очень любил Украину.
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в следующий раз надо выбирать кандидата. который честно пообещает. что кроме как проводить безотлагательные телефонные разговоры и давать поручения ничего делать не будет. не больно будет обманутым себя чувствовать. -"вы не представляете какая жизнь вас ожидает". так что вроде и не обманулся никто.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
3 ч ·

З приводу сьогоднішнього "ґіньоля" на Ольшанському цвинтарі Праги: в тому, що практичний синоцьо вирішив поховати тата на тій самій цвинтарній ділянці, яку тато 20 рр. оплачував, і викинув звідти останки татового улюбленого поета, можна добачити не тільки "ужас-ужас-ужас" - а й несподіваний "подарунок" нам усім від Олександра Олеся (якби це був хтось інший із Празької еміґрації, такий шум би не зчинився!). А так - вийшов на яв (і давно пора було!) ще один наш - і нівроку, замашненький! - "покинутий секрет", ба навіть два одразу, - купа людей зненацька відкрили для себе, що, виявляється:
1) до обов'язків кожної незалежної держави належить - ДБАТИ ПРО СВІЙ НЕКРОПОЛЬ (привіт при цій нагоді всім нашим веселим хунвейбінам, які 3 роки гучними криками вимагають "упраздніть Мінкульт"!));
2) В УКРАЇНИ Є СВІЙ НЕКРОПОЛЬ (атож, уявіть собі!) - невпорядкований, несистематизований, недоглянутий, розкиданий по різних країнах і континентах (а це, м.ін., значить, що така "бомба", яка вибухнула сьогодні в Празі, може вибухнути леда-день десь-інде, - і знов стида не оберешся, і ще багато чого значить, всього на воловій шкурі не спишеш...).
Так що спасибі Олесеві - за вчасний дзвін алярму, поданий з того світу. (А ви думали, європейську державу будувати - це тільки про армію і тарифи на ЖКП, так?..))
А "ужас-ужас", як на мене, - в тому, що з тих журналістів, які мені сьогодні дзвонили "на гарячу новину", половина (!) не знали, ані хто такий О.Олесь, ані що таке український цвинтар у Празі. І це, на жаль, не тільки журналістів стосується...
(Нижче вклеюю своє давнє есе про Олеся з "Мапи книг і людей" - а про решту буду говорити завтра на Еспресо о 21.00 у програмі Мирослави Барчук).
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Живи, Україно, живи для краси,Для сили, для правди, для волі!..Шуми, Україно, як рідні ліси,Як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги,І руки не скрутять ворожі:Стоять твої вірні сини навкругиЗ шаблями в руках на сторожі. Стоять, присягають тобі на шабляхІ жити і вмерти з тобою,І прапори рідні в кривавих бояхНіколи не вкрити ганьбою! О. Олесь
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поручил Минкульту организовать церемонию перезахоронения Олеся в Украине, - Цеголко
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