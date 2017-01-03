 МИД Украины возмущен заявлением кандидата в президенты Франции Ле Пен о Крыме

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства.
"МИД Украины выражает возмущение в связи с тем, что одна из кандидатов предвыборной кампании во Франции Марин Ле Пен позволила себе заявления в поддержку временной оккупации и попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым и г.Севастополь", - сказано в сообщении.
В ведомстве напомнили, что действия государства-агрессора были решительно осуждены всеми цивилизованными странами мира, что подтверждается резолюциями ГА ООН 2014 и 2016, а также многочисленными решениями и документами ЕС, НАТО, Совета Европы.
"В ответ на преступные действия Кремля Франция, вместе с другими партнерами по Большой семерке и ЕС, ввела против России санкции, отмена которых возможна только после прекращения российской агрессии против Украины и деоккупации Крыма и Донбасса", - подчеркивает МИД.
"Делая заявления, которые полностью повторяют кремлевскую пропаганду, французский политик проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и полностью игнорирует фундаментальные принципы международного права. В этой связи напоминаем, что подобные заявления, а также действия в нарушение украинского законодательства, обязательно будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину", - говорится в комментарии.
В МИД выразили надежду, что французская общественность даст принципиальную оценку "такой безответственной риторике одной из претенденток на высший пост Франции".
Отметим, ранее Ле Пен, кандидат в президенты Франции, заявила, что "аннексия Крыма" Россией не является незаконной.
Данное заявление скандальный политик сделала в интервью телеканалу BFMTV, передает Le Figaro.
"Я абсолютно не считаю, что там была незаконная аннексия: был референдум, народ Крыма выразил желание присоединиться к России", - убеждена Ле Пен.
241 2
После высказываний о Крыме кандидату в президенты Франции Ле Пен могут закрыть въезд в Украину, - СБУ(127)
"В следующем году Украина вернет Донбасс", - Тука(290)
Поведение Путина - это поведение бандита и убийцы. Трамп не сможет единолично признать Крым российским, - американские сенаторы(123)
У боевиков "ЛНР/ДНР" изъяли личное оружие, - ГУР Минобороны(43)
Новости Крымнаша: "Обещали рай - втюхали фашизм"(0)
В российской Госдуме РФ угрожают расколом Украины в конце 2017 года и "рекламируют" Савченко(410)
Суд оккупантов в Севастополе продлил срок содержания под стражей троим "украинским диверсантам" до 8 марта(24)
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GkWKeiR1Thw
https://www.youtube.com/watch?v=aFS16tV64Fo
https://www.youtube.com/watch?v=aMz9Eyl2f3k
https://www.youtube.com/watch?v=w5zMJKP7SAg
https://www.youtube.com/watch?v=MG_hfe2qRYQ
Ответить