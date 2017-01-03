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Все про:Крым (17883) МИД (3750) оккупация (6390) Франция (1711)

 МИД Украины возмущен заявлением кандидата в президенты Франции Ле Пен о Крыме

Министерство иностранных дел Украины возмущено высказыванием кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен относительно оккупации украинского Крыма Российской Федерацией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства.

"МИД Украины выражает возмущение в связи с тем, что одна из кандидатов предвыборной кампании во Франции Марин Ле Пен позволила себе заявления в поддержку временной оккупации и попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым и г.Севастополь", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что действия государства-агрессора были решительно осуждены всеми цивилизованными странами мира, что подтверждается резолюциями ГА ООН 2014 и 2016, а также многочисленными решениями и документами ЕС, НАТО, Совета Европы.

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"В ответ на преступные действия Кремля Франция, вместе с другими партнерами по Большой семерке и ЕС, ввела против России санкции, отмена которых возможна только после прекращения российской агрессии против Украины и деоккупации Крыма и Донбасса", - подчеркивает МИД.

"Делая заявления, которые полностью повторяют кремлевскую пропаганду, французский политик проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и полностью игнорирует фундаментальные принципы международного права. В этой связи напоминаем, что подобные заявления, а также действия в нарушение украинского законодательства, обязательно будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину", - говорится в комментарии.

В МИД выразили надежду, что французская общественность даст принципиальную оценку "такой безответственной риторике одной из претенденток на высший пост Франции".

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Отметим, ранее Ле Пен, кандидат в президенты Франции, заявила, что "аннексия Крыма" Россией не является незаконной.

Данное заявление скандальный политик сделала в интервью телеканалу BFMTV, передает Le Figaro.

"Я абсолютно не считаю, что там была незаконная аннексия: был референдум, народ Крыма выразил желание присоединиться к России", - убеждена Ле Пен.
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