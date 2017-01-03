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 Украина была готова к удару со стороны России во время ракетных стрельб, - Полторак

Украина была готова к удару со стороны РФ, и отрабатывала такой вариант во время ракетных стрельб вблизи Крыма, которые состоялись 1-2 декабря.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Конечно, Российская Федерация нервничала, нас запугивали ответом, нас запугивали тем, что будет нанесен ракетный удар по пусковым установкам, по нашим позициям. Кстати, мы к этому тоже были готовы, мы такой вариант тоже отрабатывали. Но это наше дело - это дело независимой Украины и Вооруженных сил проводить учения на своей территории. Не нарушая ни одного международного договора и проверяя готовность нашей системы ПВО", - заявил он.

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"Конечно, РФ нервничала, потому что военные, которые проходят службу в вооруженных силах РФ, ВВС РФ в первую очередь понимают, что при готовности системы ПВО Украины они не будут настолько уверены в безнаказанности своих действий, если им такая задача будет поставлена на территории Украины", - добавил Полторак.

Напоминаем, 1-2 декабря 2016 года в южной части Украины проходили учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводились воздушные стрельбы. Накануне учений СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщили, что Россия угрожала ответным ракетным ударом.

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Это видимо правда, раз плешивый не сдержал обещание сбивать ракеты.
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