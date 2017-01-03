 Встреча Порошенко с Трампом может дать толчок для работы Комиссии стратегического партнерства Украина-США, - Чалый

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью Укринформу высказал посол Украины в США Валерий Чалый.
"Ключевым вопросом для нас является организация личной встречи президентов Украины и США. Мы планируем визит Петра Порошенко в Соединенные Штаты уже в феврале. Это возможность решить много вопросов, о которых мы разговаривали - и в личной коммуникации, и обмене по двустороннему сотрудничеству, и геополитических аспектов. Есть надежда, что после этого будет новый толчок для работы Комиссии стратегического партнерства - она уже не собиралась много лет. Мы планируем провести заседание Рабочей комиссии по исследованиям в области космоса, реализации новых проектов. Рассчитываем, что будут подвижки в военно-техническом сотрудничестве. В планах также участие в традиционных Сборах МВФ и Всемирного банка, заседание торговой комиссии", - отметил дипломат.
Также Чалый сообщил, что есть еще одна идея на следующий год - это выход за пределы столичного округа Колумбия. "Я буду предлагать правительству, премьер-министру совершить визит, который будет охватывать не только Вашингтон, но и другие штаты и регионы. Это то, что надо развивать, ибо возможности взаимодействия, финансовой поддержки совместных проектов в таких штатах как Техас, Калифорния, которые входят в топ-20 экономик мира, являются достаточно высокими", - отметил посол.
Кроме этого, по словам Чалого, в перспективе также ряд мероприятий по празднованию 25 лет дипломатических отношений Украины и США.
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Источник: http://www.amn.com.ua/svit/tramp-v-yarosty-trebuet-yzvynenyj-u-putyna/
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