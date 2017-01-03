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Все про:Порошенко (10319) сотрудничество (525) США (11556) Чалый (330) Трамп (389)

 Встреча Порошенко с Трампом может дать толчок для работы Комиссии стратегического партнерства Украина-США, - Чалый

Запланированная на февраль встреча Президента Украины Петра Порошенко с новоизбранным Президентом США Дональдом Трампом дает возможность решить много вопросов и может дать новый толчок для работы Комиссии стратегического партнерства Украина-США.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью Укринформу высказал посол Украины в США Валерий Чалый.

"Ключевым вопросом для нас является организация личной встречи президентов Украины и США. Мы планируем визит Петра Порошенко в Соединенные Штаты уже в феврале. Это возможность решить много вопросов, о которых мы разговаривали - и в личной коммуникации, и обмене по двустороннему сотрудничеству, и геополитических аспектов. Есть надежда, что после этого будет новый толчок для работы Комиссии стратегического партнерства - она уже не собиралась много лет. Мы планируем провести заседание Рабочей комиссии по исследованиям в области космоса, реализации новых проектов. Рассчитываем, что будут подвижки в военно-техническом сотрудничестве. В планах также участие в традиционных Сборах МВФ и Всемирного банка, заседание торговой комиссии", - отметил дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изменения в Белом доме дают возможность по-новому взглянуть на вопрос поставки летального оружия, - Чалый

Также Чалый сообщил, что есть еще одна идея на следующий год - это выход за пределы столичного округа Колумбия. "Я буду предлагать правительству, премьер-министру совершить визит, который будет охватывать не только Вашингтон, но и другие штаты и регионы. Это то, что надо развивать, ибо возможности взаимодействия, финансовой поддержки совместных проектов в таких штатах как Техас, Калифорния, которые входят в топ-20 экономик мира, являются достаточно высокими", - отметил посол.

Кроме этого, по словам Чалого, в перспективе также ряд мероприятий по празднованию 25 лет дипломатических отношений Украины и США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодарим за поддержку, - Порошенко напомнил о 25-летии дипотношений с США

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Да,может так дать ,что мало не покажется ...............
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Встреча Порошенко с Трампом может дать толчок для ......
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Трамп еще не знает загадочность русской души и русского мира:

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Встреча Порошенко с Трампом может дать только один толчок..под зад шоколаднику! Не на ту конячку офшорник ставку сделал!
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Партия, шахматы, правила.. Рождение украинской версии Переигровщика™
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то твое кацапье переигрывает...причем неудачно,бо тупые
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Придворная болонка не смогла не отозваться.
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+100% Этот кондитер вовсе не так прост, как его рисуют некоторые "комментаторы"...
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Толчок ему Трамп и без встречи даст,как у нас сейчас модно говорить "заочно"
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А может это будет в дупу толчок , а может и нет. В смысле не толчок. .... А напоминание о Facebook Story
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трамп в ярости требует извинений у Путина Січень 3, 2017 амн Дональд Трамп, Путін Новоизбранный президент США Дональд Трамп пришел в ярость от своего «дружка» Путина. Теперь он даже требует извинений о Путина, России и конкретно от кремлевского канала Россия 24, который на новогоднем огоньке, который смотрело большое количество россиян. Конкретно была очень обидная пародия на Трампа, где его изобразили просто как шута и раба Путина, который его боится как верный и запуганный пес своего хозяина. Источник:newsonline24.com.ua 5

Источник: http://www.amn.com.ua/svit/tramp-v-yarosty-trebuet-yzvynenyj-u-putyna/
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хуйлишко возбудилось...на него в кое то веки обратили внимание
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А может и не дать. Встреча с Обамой ничего не дала для поставок летального оружия.
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Зная нашего Петю,можно предполагать,что встреча закончится строительством фабрик Рошен в США.Вот и весь толчок
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а чем плохой толчок даже это?много ли меркель открыла производств в америке?
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Olga Mansika - А вы что против продвижения нашей кондитерки на американский рынок?
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Ахтунг, в психушке снова интернет забыли выключить!
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Встреча Порошенко с Трампом может дать толчок под сраку порошенко.Буду рад.
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Слово "толчок" обыграно в комментах. Вот новость прокомментировать-некому.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВстреча Порошенко с Трампом может дать толчок для работы Комиссии стратегического партнерства Украина-США, - Чалый
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