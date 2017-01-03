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 Занятые ВСУ позиции на Светлодарской дуге позволяют уменьшить риски обхода наших подразделений, - Полторак

Силы АТО во время контратаки в районе Светлодарской дуги заняли важные высоты, что дает возможность уменьшить количество обстрелов на этом направлении, риски обхода подразделений и захвата противником объектов в "серой зоне".

Об этом министр обороны Украины Степан Полторак сообщил в интервью "5 каналу", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Очень тяжелая ситуация в течение этого года - это Светлодарская дуга. Здесь я хотел бы сказать, что военные ВСУ профессионально выполнили задачи, которые были поставлены перед ними", - заявил он.

"К сожалению, та группировка войск, которая находится в Донецке и Луганске, - она не стоит на месте, это "живой организм", он движется, особенно используя так называемую "серую зону" и пробуя делать таким образом, чтобы высоты, очень важные объекты занять", - добавил Полторак. Министр отметил, что Вооруженные силы Украины способны реагировать на действия противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Светлодарской дуге работает комиссия Минобороны: изучают порядок медицинского обеспечения, - Полторак

"Светлодарская дуга - это один из примеров, когда мы были вынуждены реагировать на движение террористических группировок вперед на занятие ими важных высот, и те штурмовые действия, которые начались со стороны террористических группировок, получили достойный ответ, и уже практически на плечах наступающих группировок мы заняли как раз те высоты и важные позиции - опорные пункты, которые дают нам возможность значительно уменьшить количество обстрелов на том направлении, и уменьшить риски обхода наших подразделений, и захват объектов в "серой зоне", - добавил он.

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Напоминаем, 18 декабря боевики атаковали украинских военных на Светлодарской дуге. Всего было осуществлено три огневых налета продолжительностью от трех до шести часов каждый. Пять украинских военнослужащих погибли, шестеро получили ранения, еще 10 - травмы и контузии. По данным штаба АТО, это самые тяжелые потери ВСУ за последние 5 месяцев. После того боевики неоднократно атаковали позиции ВСУ в районе Светлодарской дуги. 23 декабря украинские бойцы освободили от террористов село Новолуганское, расположенное в районе Светлодарской дуги, а также заняли новые позиции.

Читайте: Патрульная база миссии ОБСЕ в Светлодарске Донецкой области пострадала в результате обстрелов

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како ето гавно притащил, недоумок и радуеться
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Медвудчук сганяет в Минск и привезет оттуда разведения войск с отходом назад на три км ...
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Mary Moscaliova
9 год ·
Отношение Порошенко к бойцам.
Пусть видят все.
Ольга Батагова
1 gennaio alle ore 17:38 · Bachmut, Oblast' di Poltava ·
ВСІМ!! ЗНАЙТЕ!!
Іх було близько ста бійців масовки (на камеру) і 15 героів, що відзначилися на світлодарській дузі. Серед них три жінки. Цих представлених до нагороди 15 везли з передовоі. Стомлених і змерзлих. везли у відкритому кузові... Потім муштрували стоєву в аеропорту Маріуполя. Нарешті нагородження. Близько сьомоі вечора 31 грудня закінчились урочистості і..... Про них забули. Вони сиділи у порожньому аеропорту. Голодні і несамовито стомлені. Потім як худобу загнали в холодний ангар. Там і зустріли новий рік. Почесно нагороджені президентом Героі..... Близько одинадцятоі ранку забрали автобусом і завезли на Бахмут. Далі - як знаєте....
https://www.facebook.com/tozheestest/posts/1323291697742210
Lera Burlakova
31 dicembre 2016 alle ore 22:58 ·
Президент нас нагородив (про те, яких пекельних двох діб з кавою "тільки для командування" на морозі тощо - мова не про бої на Світлодарській дузі - це коштувало, напишу згодом). Коли вручав медаль - ризикнула попросити його про гелікоптер, щоб ми встигли до Нового року повернутися на позиції, до своїх.
Вертушку пообіцяли. Але у той час, коли більш важливі люди полетіли з Маріка спокійно, саме для нас метеоумови раптом виявилися не такими, як треба... Автобус, яким ми могли б виїхати назад щоб бути на місці хоч за 5-8 годин, теж забрали (сюди ми приїхали на кразі без опалення, якщо щось, але і його вже немає).
Сиджу в Маріуполі на аеродромі. Ридаю. Супер.
З наступаючим
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обычное отношение совков к простым людям)))
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У сірій зоні уся військова техніка і озброєння підлягають вивезенню, або знищенню!
По рейках не повинні рухатись потяги із стратегічним вантажем. Рейки повинні бути знищеними.

Це є мирні заходи.
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і всі мости і переїзди від козломордії і до лінії фронту -- і це зробити в один день силами ракетних військ, щоб ссо не підставляти. Це стане першим кроком до перемоги, якщо наші керманичі і вправду хочуть перемогти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗанятые ВСУ позиции на Светлодарской дуге позволяют уменьшить риски обхода наших подразделений, - Полторак
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