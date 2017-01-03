 Занятые ВСУ позиции на Светлодарской дуге позволяют уменьшить риски обхода наших подразделений, - Полторак

Об этом министр обороны Украины Степан Полторак сообщил в интервью "5 каналу", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Очень тяжелая ситуация в течение этого года - это Светлодарская дуга. Здесь я хотел бы сказать, что военные ВСУ профессионально выполнили задачи, которые были поставлены перед ними", - заявил он.
"К сожалению, та группировка войск, которая находится в Донецке и Луганске, - она не стоит на месте, это "живой организм", он движется, особенно используя так называемую "серую зону" и пробуя делать таким образом, чтобы высоты, очень важные объекты занять", - добавил Полторак. Министр отметил, что Вооруженные силы Украины способны реагировать на действия противника.
"Светлодарская дуга - это один из примеров, когда мы были вынуждены реагировать на движение террористических группировок вперед на занятие ими важных высот, и те штурмовые действия, которые начались со стороны террористических группировок, получили достойный ответ, и уже практически на плечах наступающих группировок мы заняли как раз те высоты и важные позиции - опорные пункты, которые дают нам возможность значительно уменьшить количество обстрелов на том направлении, и уменьшить риски обхода наших подразделений, и захват объектов в "серой зоне", - добавил он.
Напоминаем, 18 декабря боевики атаковали украинских военных на Светлодарской дуге. Всего было осуществлено три огневых налета продолжительностью от трех до шести часов каждый. Пять украинских военнослужащих погибли, шестеро получили ранения, еще 10 - травмы и контузии. По данным штаба АТО, это самые тяжелые потери ВСУ за последние 5 месяцев. После того боевики неоднократно атаковали позиции ВСУ в районе Светлодарской дуги. 23 декабря украинские бойцы освободили от террористов село Новолуганское, расположенное в районе Светлодарской дуги, а также заняли новые позиции.
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9 год ·
Отношение Порошенко к бойцам.
Пусть видят все.
Ольга Батагова
1 gennaio alle ore 17:38 · Bachmut, Oblast' di Poltava ·
ВСІМ!! ЗНАЙТЕ!!
Іх було близько ста бійців масовки (на камеру) і 15 героів, що відзначилися на світлодарській дузі. Серед них три жінки. Цих представлених до нагороди 15 везли з передовоі. Стомлених і змерзлих. везли у відкритому кузові... Потім муштрували стоєву в аеропорту Маріуполя. Нарешті нагородження. Близько сьомоі вечора 31 грудня закінчились урочистості і..... Про них забули. Вони сиділи у порожньому аеропорту. Голодні і несамовито стомлені. Потім як худобу загнали в холодний ангар. Там і зустріли новий рік. Почесно нагороджені президентом Героі..... Близько одинадцятоі ранку забрали автобусом і завезли на Бахмут. Далі - як знаєте....
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Lera Burlakova
31 dicembre 2016 alle ore 22:58 ·
Президент нас нагородив (про те, яких пекельних двох діб з кавою "тільки для командування" на морозі тощо - мова не про бої на Світлодарській дузі - це коштувало, напишу згодом). Коли вручав медаль - ризикнула попросити його про гелікоптер, щоб ми встигли до Нового року повернутися на позиції, до своїх.
Вертушку пообіцяли. Але у той час, коли більш важливі люди полетіли з Маріка спокійно, саме для нас метеоумови раптом виявилися не такими, як треба... Автобус, яким ми могли б виїхати назад щоб бути на місці хоч за 5-8 годин, теж забрали (сюди ми приїхали на кразі без опалення, якщо щось, але і його вже немає).
Сиджу в Маріуполі на аеродромі. Ридаю. Супер.
З наступаючим
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По рейках не повинні рухатись потяги із стратегічним вантажем. Рейки повинні бути знищеними.
Це є мирні заходи.
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