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 "Бои идут по всей линии фронта": волонтер Юлия Толмачева призывает помочь украинским воинам на передовой

Несмотря на перемирие, российско-оккупационные войска продолжают провокации и обстрелы. Бои идут по всей линии фронта. Украинским воинам нужна помощь.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер БФ "Батальон волонтер" Юлия Толмачева, передает Цензор.НЕТ. Приводим ее пост полностью

РЕПОСТ ТОЖЕ ПОМОЩЬ!!!!
#встраневойна, опять прошу про помощь для бойцов на передовой. Несмотря на праздники, сборы начинаются. Там ВОЙНА!

Времени совсем немного, перемирия нет, бои идут по всей линии фронта, ребята погибают и получают ранения....

Для бойцов 54 бр. (Светлодарская дуга), 45 ДШБ (разные бат), 30 ОМБ, 72 бр., 36 морпехи, 137 б. НАДО:

квадрокоптер (фантом - 4)
3 планшета (программа артил)
камера наблюдения Hikvision
валенки - 30 пар
бушлаты на флисе - 40 шт.
термобелье - 30 комп
наборы ключей для ремонта тяж.техники
рюкзаки на 60л - 20 шт
костюмы 7 слой защиты - 40 шт.
перчатки флисовые много
моющие средства
выносные батареи (аккум. батарейки)
бинокли с дальномерной сеткой- 5 шт (3 уже есть)
400 м медного кабеля
40 патронов 338 к
резина 2 комплекта 220 на 75 на 15,или 225
разгрузки
болерьян
4бензопилы
Активные наушники 4-6 шт.
Пленка 200-300м
Сменная форма,лучше теплые штаны（50шт.）
Генератор диз, бенз
форма горка утепленная -30 комп.

Для жителей серой зоны, Зайцево надо
____________________________________________________________________________________________________________________
продукты питания,консервы,бензин. генераторы.,теплая одежда,обувь,ср-ва гигиены
Для больницы где оперируют первых раненных бойцов надо
_________________________________________________________
катетер в/в -номер 22 - 1000шт.
бинты, марля
шовный материал
декасан 400 -100 фл
новокаин 0,5 %,200 - 50 фл.
дез.ср-ва - 20 кг
перчатки стерильные 1000 пар
не стер. -1000пар
мазь левомиколь -100тюб.
лейкопластырь -100шт
стерилиум - 20л
при боевой травме
пантенол - 10 фл.
губка гемостатич.-10 фл.
АКК5% 100-150 фл.
Для детского дома - фрукты, посуда одинаковая, спорт.инвентарь, детские спорт. костюмы.

ПОМОЧЬ ПОБЕДЕ ЛЕГКО. Карта приват

5168 7423 4812 8798 Толмачева Юлия

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтеры "Вернись живым" презентовали благотворительный календарь, посвященный ветеранам АТО. ФОТОрепортаж

ато передовая

ато передовая

ато передовая

ато передовая


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Матерь Божья!!! Неужели Ваши функции не могут выполнить десять "нарДыпов"...И перечислить сотую часть своих доходов! за!! год!! для покупки выше перечисленного??? Боже мой, дожились... Оффшоры лопаются-они молчат!.. Бог Им Судья! Пенсионеров жаль,перечисляющих копейки свои из нищей пенсии....
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Страна создана что бы доить лохов.
А Гройсману теща квартиру купила, да и вообще, как то не культурно спрашивать кто что имеет.
Вы наверно завидуете?
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https://www.youtube.com/watch?v=w5zMJKP7SAg
https://www.youtube.com/watch?v=MG_hfe2qRYQ
https://www.youtube.com/watch?v=GkWKeiR1Thw
https://www.youtube.com/watch?v=aFS16tV64Fo
https://www.youtube.com/watch?v=aMz9Eyl2f3k
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+200 від Олександра з Харкова. Тримайтеся хлопці! А ми тут в тилу будемо тримати кулаки за Вас! Слава Україні!
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тут кричи не кричи а все уехали в теплые страны на новогодние праздники... Харант разумеется предварительно отобрал у наших защитников все вооружение оставив лишь допотопные автоматы и гранаты...
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Знаю Юлю особисто .....Мужня розумна і ..*безшабашна *жінка ..яка з перших днів касабської агресії..займається доброю справою ..і не з тих. хто стоїть в черзі за *зірками з неба *чи бути барижним підлабузником ..

..
Житомир.info | Волонтер из Житомира Юлия Толмачева попала в реанимацию...
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Диванные "помощники" армии повелось на пост мошенницы Толмачевой и со всей силы начали показывать свою дурь. Угомонитесь, посмотрите внимательно на "список" вещей и вы поймёте, что его писал мошенник.
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Нормальные потребности, одежда ( которую стирать и сушить просто возможности нет) техника которая тоже портится при такои нагрузке. Зачем писать гадости, есть возможность помогите нет так напишите что нибудь хорошее.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Бои идут по всей линии фронта": волонтер Юлия Толмачева призывает помочь украинским воинам на передовой
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