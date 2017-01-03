 "Бои идут по всей линии фронта": волонтер Юлия Толмачева призывает помочь украинским воинам на передовой

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер БФ "Батальон волонтер" Юлия Толмачева, передает Цензор.НЕТ. Приводим ее пост полностью
РЕПОСТ ТОЖЕ ПОМОЩЬ!!!!
#встраневойна, опять прошу про помощь для бойцов на передовой. Несмотря на праздники, сборы начинаются. Там ВОЙНА!
Времени совсем немного, перемирия нет, бои идут по всей линии фронта, ребята погибают и получают ранения....
Для бойцов 54 бр. (Светлодарская дуга), 45 ДШБ (разные бат), 30 ОМБ, 72 бр., 36 морпехи, 137 б. НАДО:
квадрокоптер (фантом - 4)
3 планшета (программа артил)
камера наблюдения Hikvision
валенки - 30 пар
бушлаты на флисе - 40 шт.
термобелье - 30 комп
наборы ключей для ремонта тяж.техники
рюкзаки на 60л - 20 шт
костюмы 7 слой защиты - 40 шт.
перчатки флисовые много
моющие средства
выносные батареи (аккум. батарейки)
бинокли с дальномерной сеткой- 5 шт (3 уже есть)
400 м медного кабеля
40 патронов 338 к
резина 2 комплекта 220 на 75 на 15,или 225
разгрузки
болерьян
4бензопилы
Активные наушники 4-6 шт.
Пленка 200-300м
Сменная форма,лучше теплые штаны（50шт.）
Генератор диз, бенз
форма горка утепленная -30 комп.
Для жителей серой зоны, Зайцево надо
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продукты питания,консервы,бензин. генераторы.,теплая одежда,обувь,ср-ва гигиены
Для больницы где оперируют первых раненных бойцов надо
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катетер в/в -номер 22 - 1000шт.
бинты, марля
шовный материал
декасан 400 -100 фл
новокаин 0,5 %,200 - 50 фл.
дез.ср-ва - 20 кг
перчатки стерильные 1000 пар
не стер. -1000пар
мазь левомиколь -100тюб.
лейкопластырь -100шт
стерилиум - 20л
при боевой травме
пантенол - 10 фл.
губка гемостатич.-10 фл.
АКК5% 100-150 фл.
Для детского дома - фрукты, посуда одинаковая, спорт.инвентарь, детские спорт. костюмы.
ПОМОЧЬ ПОБЕДЕ ЛЕГКО. Карта приват
5168 7423 4812 8798 Толмачева Юлия
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А Гройсману теща квартиру купила, да и вообще, как то не культурно спрашивать кто что имеет.
Вы наверно завидуете?
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https://www.youtube.com/watch?v=w5zMJKP7SAg
https://www.youtube.com/watch?v=MG_hfe2qRYQ
https://www.youtube.com/watch?v=GkWKeiR1Thw
https://www.youtube.com/watch?v=aFS16tV64Fo
https://www.youtube.com/watch?v=aMz9Eyl2f3k
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Житомир.info | Волонтер из Житомира Юлия Толмачева попала в реанимацию...
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Для бажаючих допомогти ...
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..тел ..... 067 783 48 14 ..
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