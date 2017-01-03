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Все про:Канада (773) писатель (160) посол (1012) посольство Украины (103) Чехия (746) Шевченко Андрей посол (140) перезахоронение (22)

 Родственники Олеся согласны на перезахоронение его останков в Украине, - посол в Канаде Шевченко

Родственники украинского писателя Александра Олеся согласны на перезахоронение его останков в Украине.

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Мы разыскали двух канадских правнуков Александра Олеся. Семья согласна на его (останков) перезахоронение в Украине. Пусть ему пухом будет наша земля", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готов лично выехать в Чехию, чтобы сопровождать прах Александра Олеся на Родину, - Нищук

Ранее Министерство иностранных дел заявляло, что останки Олеся и его жены перемещены в депозитарий кладбища в Чехии до решения его родственников об окончательном месте захоронения.

Напомним, в Праге сегодня эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся и его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тыс. чешских крон за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Александра Олеся.

Также читайте: Гражданин Чехии, ради которого эксгумировали тело Олеся, хотел быть похороненным в другом месте, - посольство Украины в Чехии

В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения.
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Но жиивые возвращаться все равно не спешат.
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"шо то такэ-это ты. А Терещенко мэр Глухова.
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И шо тот мэр Глухова таки остановил волну миграции из страны победивших реформ?
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Ну слава богу хоть не Чубака какой-нибудь или Дрыщадык.
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Зачем им его останки за океан перевозить да ещё тратится на это дело?
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так покойных родственники (правнуки) все в Канаде, и им придётся на "родычи" ездить в Украину каждый год а то бы один раз перевезли
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Ага..разбежались..они и в Чехию особо не спешили ездить..
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Если бы они собирались к нему ездить, то нашли бы 20 тыс.грн (по Канадским меркам это копейки), чтобы решить эту проблему по крайней мере на 10 лет.
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Ніби, вони в Чехію їздили? За місце на цвинтарі не платили.
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про это ещё не читала, там писали что друг семьи (который недавно умер) оплачивал аренду, это отец того странного мужчины который захотел его почему-то похоронить на том месте где была могила А. Олеся и его жены
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ну так а к чему? чо там, лень переходить по ссылке и ещё у меня игрушка тяжёлая загружается и открыто много вкладок( расскажите своими словами вкратце
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до речі прекрасна ідея перезахоронення усіх видатних українців на батьківщині. Ще би виділили окреме кладовище і достойні памятники. і це було би історичне місце навіки...
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НАШЕ - ДОРОГЕ ТIЛЬКИ НАМ. То цинiчно, Але такий свiт, треба звикати. Внучкам канадiйським хоч не доплатили за згоду перезахоронения?.. А чехи взагалi дуже розчарували,м'яко говорячи.. Та то таке.. Самi- за себе! Мае стати правилом життя.
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Поки в дзвони не бахнули...

Oksana Denysova злая.
10 ч · Киев ·

нє, ну а можна на два дні сходить в гори і шоб за цей час нічого не сталося, га?
У Празі розкопано могилу Олександра Олеся. Якийсь гражданін Швейцарії хоче поховати у тій могилі свого батька, бо його батько, на прізвище Михайлишин, платив за місце Олеся на Ольшанському кладовищі (рента, 20 тис.крон раз на 10 років). Чому цю ренту не платило посольство - загадка природи. Володимир Михайлишин нещодавно помер, син хоче якнайшвидше закопати батька, бо, мабуть, спізнюється на зворотній літак до Швейцарії, і сину глибоко по фігу, чиї кістки в тій могилі лежать. Посольство морозиться, в прес-службі МЗС у відповідь на репліку " там зараз могилу розкопують" ввічливо просять "надіслати інформаційний запит". В зв'язку з цим, є чотири питання:
1.До посольства України в Чехії. Як можна було 25 років так їблувати шоб ні разу не сплатити тої ренти?
2. До діяспори. А де, я ізвіняюсь, ділися гроші, які чеська влада виділила організації "Українська ініціатива" на ті могили? Як діла, Євросоюз?
3. До гражданіна Швейцарії. Як можна витрусить з могили кістки шоб покласти туди інші? І якщо, дядьку, вам пофігу, хто такий Олександр Олесь, то нахєра вам, взагалі-то, ваш батько і прізвище Михайлишин?
4. До МЗС. Як там життя у відпустках триває? Нормально все?
доброго ранку, хлібороби
UPD: кістки зібрані в мішок, лежать на могилі зверху, на цвинтарі діаспора, чекають на консула
UPD2: діда поховали, могилу закопали, кістки перенесли в якусь там камеру схову на цвинтарі, чекають тепер на рішення родичів з Канади, чи перевозити ті кістки до Києва...короче, могили Олеся у Празі вже нема
http://dt.ua/…/v-chehiyi-mozhut-primusovo-eksgumuvati-resht…
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Настав час перепоховати видатного українського поета на Батьківщині.
Це Божий знак того, що скоро Україна здобуде свою справжню незалежність, яка протягом 25 років була лише декларативною.
Сподіваюся на те, що душа покійного допоможе нам визволитися з-під ярма цинічних бариг, які не спромоглися знайти навіть нещасних 20 тисяч крон (приблизно 20 тисяч гривень) за 10 років, щоб оплатити ренту за утримання його могили. Навіть імітувати патріотизм у них виходить "из рук вон плохо"

Ганьба цинічним баригам!
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Это из репертуара:
"нет такой проблемы, которую мы бы не могли создать себе сами"
Никто и не знал этого Олеся, нут на те, новость №1 и проблема №1
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Колорадская ту пи зд ень не знала. А нормальные люди- знают.
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Спросить правнуков разрешения. Да они, видимо и не знали, где похоронен их родственник и где его могила. Прагматизм и пофигизм.
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[Нищук: Прах Ярослава Мудрого хотят забрать из США и перезахоронить в Киеве - Новости общества Украины - Евгений Нищук заявил, что прах князя Ярослава Мудрого хотят забрать из США и перезахоронить в Киеве - Новости Телеграф] хорошо, посмотри! http://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/3077571-nishhuk-prah-yaroslava-mudrogo-hotyat-zabrat-iz-ssha-i-perezahoronit-v-kieve.html
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Дикие нравы-выкопать из могилы похороненного там человека,потом ложить туда отца...Вопрос денег можно былр решить,договориться как то.Что это за чушь-чуть что-выкапывать гробы?древние люди себе такого не позволяли,а тут 21 век-и такая дикость,ничего святого...
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Вы там в посольстве! Не забудьте взять с них письменное разрешение, заверенное у нотариуса! И в присутствии свидетелей и американского адвоката! А то у правнучков деньга закончится, сразу вспомнят про прадедушку! И затребуют миллионные компенсации за ущерб моральный...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРодственники Олеся согласны на перезахоронение его останков в Украине, - посол в Канаде Шевченко
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