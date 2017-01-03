 Родственники Олеся согласны на перезахоронение его останков в Украине, - посол в Канаде Шевченко

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Мы разыскали двух канадских правнуков Александра Олеся. Семья согласна на его (останков) перезахоронение в Украине. Пусть ему пухом будет наша земля", - говорится в сообщении.
Ранее Министерство иностранных дел заявляло, что останки Олеся и его жены перемещены в депозитарий кладбища в Чехии до решения его родственников об окончательном месте захоронения.
Напомним, в Праге сегодня эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся и его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тыс. чешских крон за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Александра Олеся.
В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения.
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Oksana Denysova злая.
10 ч · Киев ·
нє, ну а можна на два дні сходить в гори і шоб за цей час нічого не сталося, га?
У Празі розкопано могилу Олександра Олеся. Якийсь гражданін Швейцарії хоче поховати у тій могилі свого батька, бо його батько, на прізвище Михайлишин, платив за місце Олеся на Ольшанському кладовищі (рента, 20 тис.крон раз на 10 років). Чому цю ренту не платило посольство - загадка природи. Володимир Михайлишин нещодавно помер, син хоче якнайшвидше закопати батька, бо, мабуть, спізнюється на зворотній літак до Швейцарії, і сину глибоко по фігу, чиї кістки в тій могилі лежать. Посольство морозиться, в прес-службі МЗС у відповідь на репліку " там зараз могилу розкопують" ввічливо просять "надіслати інформаційний запит". В зв'язку з цим, є чотири питання:
1.До посольства України в Чехії. Як можна було 25 років так їблувати шоб ні разу не сплатити тої ренти?
2. До діяспори. А де, я ізвіняюсь, ділися гроші, які чеська влада виділила організації "Українська ініціатива" на ті могили? Як діла, Євросоюз?
3. До гражданіна Швейцарії. Як можна витрусить з могили кістки шоб покласти туди інші? І якщо, дядьку, вам пофігу, хто такий Олександр Олесь, то нахєра вам, взагалі-то, ваш батько і прізвище Михайлишин?
4. До МЗС. Як там життя у відпустках триває? Нормально все?
доброго ранку, хлібороби
UPD: кістки зібрані в мішок, лежать на могилі зверху, на цвинтарі діаспора, чекають на консула
UPD2: діда поховали, могилу закопали, кістки перенесли в якусь там камеру схову на цвинтарі, чекають тепер на рішення родичів з Канади, чи перевозити ті кістки до Києва...короче, могили Олеся у Празі вже нема
http://dt.ua/…/v-chehiyi-mozhut-primusovo-eksgumuvati-resht…
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Це Божий знак того, що скоро Україна здобуде свою справжню незалежність, яка протягом 25 років була лише декларативною.
Сподіваюся на те, що душа покійного допоможе нам визволитися з-під ярма цинічних бариг, які не спромоглися знайти навіть нещасних 20 тисяч крон (приблизно 20 тисяч гривень) за 10 років, щоб оплатити ренту за утримання його могили. Навіть імітувати патріотизм у них виходить "из рук вон плохо"
Ганьба цинічним баригам!
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"нет такой проблемы, которую мы бы не могли создать себе сами"
Никто и не знал этого Олеся, нут на те, новость №1 и проблема №1
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