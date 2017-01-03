 Россия сформировала в зоне АТО 40-тысячную группировку, из которых 5 тысяч – регулярные войска, - Полторак

Об этом министр обороны Украины Степан Полторак сообщил в интервью одному из украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Фактически в этом году в зоне проведения АТО ситуация была постоянно достаточно напряженной и тяжелой. Это было связано с тем, что российская группировка была сформирована в зоне АТО, сегодня там около 40 тысяч, из них 5 тысяч - это регулярные войска РФ", - рассказал он.
Кроме того, Россия сосредоточила на временно оккупированном Донбассе большое количество военной техники и оружия. "Они сосредоточили там огромную кипу вооружения и техники - около 600 танков, 1,3 тыс. боевых машин, 860 артиллерийских систем, 300 систем залпового огня", - заявил министр.
"Конечно, при таком военном скоплении, особенно с теми, кто не желает выполнять Минские соглашения, кто очень агрессивно настроен к Украине, говорить о спокойствии было очень трудно", - добавил Полторак.
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Оце ?
а). Vedana
По тому, що тут відбувається, гілка абсолютно не відповідає своїй назві.
б). Vedana
1. Можу починати засікати, скільки провисить мій комент ?
2. Абсолютно не тішу себе ілюзіями.
3. Не переймайтеся, мене тут не буде.
в). Vedana
Я почитала всі сторінки (зайшла лише тому, що побачила коменти на РФ).
Вибачте, це не мій рівень: мені не приємно, що тут поза очі пліткують.
Ви видаляєте коменти не бидлоти: щойно прибрали дописи Великої Ісландії.
Натомість, серед тих, хто тут у фаворі, є відверте хамло.
Ви організували =междусобойчик= однодумців, Ваше право. Викидаєте всіх, хто не поділяє В(в)ашої думки: цензура - ознака слабкості.
Але тоді мали б дати іншу назву гілці. ІМХО.
До побачення.
Я Вас не зачіпаю, не зачіпайте й мене, бо можу відповісти.
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2. Можу сказати те саме.
3. Маєте право на власну думку і ставлення, як і я.
4. Кортить зачепити когось і посваритися ?
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Тоді чому те проводяться заходи по їх локалізації і знищенню.
Погодились на Молдовський варіант.????????????
Але усі розуміють що так не буде. Це Україна.
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Американские дипломаты получили тридцать пять приглашений на Елку в Кремле
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Ты бы знал, как испугалась старушка Лиза в Лондоне.
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Напомним, что при штурме Дебальцево боевики и российские военные только убитыми потеряли примерно 2000. Но командир танкового батальона даже не засветился. В Алеппо же накрыли их всех. Огромные потери в Сирии, которые скрываются от россиян, вынудили Госдуму продавить подписание "коротких контрактов", поскольку контрактников катастрофически не хватает на две войны и дырки будут закрывать срочниками. Но похоже даже это не помогло - начинается так называемое "перемирие" и оно странное. Очевидно, что перемирие готовили впопыхах
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https://pbs.twimg.com/media/C1RYFFzUAAAuVcG.jpg
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