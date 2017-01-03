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 Россия сформировала в зоне АТО 40-тысячную группировку, из которых 5 тысяч – регулярные войска, - Полторак

Россией на оккупированном Донбассе сформирована 40-тысячная военная группировка, из них 5 тысяч – регулярные войска РФ.

Об этом министр обороны Украины Степан Полторак сообщил в интервью одному из украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Фактически в этом году в зоне проведения АТО ситуация была постоянно достаточно напряженной и тяжелой. Это было связано с тем, что российская группировка была сформирована в зоне АТО, сегодня там около 40 тысяч, из них 5 тысяч - это регулярные войска РФ", - рассказал он.

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Кроме того, Россия сосредоточила на временно оккупированном Донбассе большое количество военной техники и оружия. "Они сосредоточили там огромную кипу вооружения и техники - около 600 танков, 1,3 тыс. боевых машин, 860 артиллерийских систем, 300 систем залпового огня", - заявил министр.

"Конечно, при таком военном скоплении, особенно с теми, кто не желает выполнять Минские соглашения, кто очень агрессивно настроен к Украине, говорить о спокойствии было очень трудно", - добавил Полторак.

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А можна приклад "активної" критики ?
Оце ?
а). Vedana
По тому, що тут відбувається, гілка абсолютно не відповідає своїй назві.
б). Vedana
1. Можу починати засікати, скільки провисить мій комент ?
2. Абсолютно не тішу себе ілюзіями.
3. Не переймайтеся, мене тут не буде.
в). Vedana
Я почитала всі сторінки (зайшла лише тому, що побачила коменти на РФ).
Вибачте, це не мій рівень: мені не приємно, що тут поза очі пліткують.
Ви видаляєте коменти не бидлоти: щойно прибрали дописи Великої Ісландії.
Натомість, серед тих, хто тут у фаворі, є відверте хамло.
Ви організували =междусобойчик= однодумців, Ваше право. Викидаєте всіх, хто не поділяє В(в)ашої думки: цензура - ознака слабкості.
Але тоді мали б дати іншу назву гілці. ІМХО.
До побачення.

Я Вас не зачіпаю, не зачіпайте й мене, бо можу відповісти.
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Прошу пробачення , більше вас не трону , тільки і ви будьте взаїмні.
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1. Я натисла лайк ?
2. Можу сказати те саме.
3. Маєте право на власну думку і ставлення, як і я.
4. Кортить зачепити когось і посваритися ?
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Вибачте , але сваритись з вами я і не збирався . Так що ви помиляєтесь.Я з жінками не сварюсь , даже з такою як Ксенія VВ.
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Згідний !!!! і не тільки.
Тоді чому те проводяться заходи по їх локалізації і знищенню.
Погодились на Молдовський варіант.????????????
Але усі розуміють що так не буде. Це Україна.
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Да что там мы...

Ты бы знал, как испугалась старушка Лиза в Лондоне.
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Не удивительно - ведь, по словам сирийской оппозиции, в Алеппо перемололи, как минимум, танковый батальон вместе с его командиром, который перед этим засветился во время штурма Дебальцево. Те же танки оказались в Алеппо, но там было намного жарче. Да и террористы, работающие против России стали больше похожи на подготовленных диверсантов, судя по последним событиям.
Напомним, что при штурме Дебальцево боевики и российские военные только убитыми потеряли примерно 2000. Но командир танкового батальона даже не засветился. В Алеппо же накрыли их всех. Огромные потери в Сирии, которые скрываются от россиян, вынудили Госдуму продавить подписание "коротких контрактов", поскольку контрактников катастрофически не хватает на две войны и дырки будут закрывать срочниками. Но похоже даже это не помогло - начинается так называемое "перемирие" и оно странное. Очевидно, что перемирие готовили впопыхах
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Ніяк дураша не може зрозуміти, що Україна була, є і буде в віках, а дураша здохне.
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Что то не верится в ето, только анализируя работу а точнее на полное безразличие к нашей оборонке и армии Харанта и депутатов Верховной Зрады. Да и 40 тысяч ето ниочем. При штурме Берлина например только погибших пол миллиона. Так что 40 тыщ касабам хватило бы только удержать те позиции что они имеют не то что наступать... Если конечно наш Харант и дальше не будет финансировать разейских боевиков и всячески им подыгрывать помогая уничтожать украинских патриотов...
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Не вспоминай уебана Жукова и пол-миллиона погибших. Зря это.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия сформировала в зоне АТО 40-тысячную группировку, из которых 5 тысяч – регулярные войска, - Полторак
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