 Минздрав опровергает обвинения директора Центра сердца Тодурова: "Почти все тендеры проведены"

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 12 декабря 2016 был подписан окончательный договор с одной из международных организаций, ответственного за закупки по данному направлению на сумму 357,2 млн грн. Уже 28 декабря был объявлен первый тендер. По состоянию на сегодня объявлено 5 из 6 тендеров (последний будет объявлен 04.01.2017).
Как говорится в сообщении, со стороны Минздрава делается все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу высокоспециализированных учреждений по оказанию кардио-хирургической помощи. В первую очередь, чтобы пациенты получали медицинские изделия, в частности стенты, в учреждениях, к которым относится и Институт сердца Минздрава Украины, бесплатно.
В период с декабря 2015 по ноябрь 2016 для Института сердца в соответствии с заявками было распределено и перераспределены медикаментов и медицинских изделий на общую сумму более 44 млн грн. По бюджету 2016 ССЗ для Института были выделены средства в объеме 50 млн грн. при общей сумме для всех регионов Украины - 357,2 млн грн.
В госбюджете на 2017 год Института сердца предусмотрено 141,6 млн грн на медикаменты (в том числе 10 млн дополнительных целевых средств, выделенных бюджетным комитетом Верховной Рады Украины) и дополнительные 40 млн грн. на приобретение оборудования (принимая во внимание тот факт, что руководство института в августе 2016 письмом к руководству Минздрава просило о дополнительных 16 млн).
По данным ВОЗ, говорится далее в тексте документа, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире, и Украина уже не один год лидирует среди стран Европы по уровню смертности от ССЗ.
Только в 2015 в Украине от ССЗ умерло около 420 тысяч человек. Причины столь высокой смертности связаны с неправильным образом жизни, избыточным весом и поздним выявлением и неадекватным лечением сахарного диабета, гипертонической болезни и ишемической болезни сердца. Вместе с тем, смертность от злокачественных новообразований, общих хирургических патологий, болезней органов дыхания и пищеварения остается крайне высокой.
Одна из важнейших причин такого положения вещей - несовершенство первичного звена в Украине. При лечении причины болезни, а не ее запущенного последствия, уровень смертности можно значительно снизить. Но для этого нужно финансировать не какой-то конкретный центр высокоспециализированной помощи, а, прежде всего, систему первичной медицинской помощи.
"Учитывая, что сама жизнь и здоровье является основной ценностью, Министерство принимает решение об изменении системы финансирования, реорганизации отрасли, об изменении образования.
Задача Минздрава Украины - предупреждение заболевания и спасение как можно большего количества больных, а не поддержка имиджевых отраслей", - говорится в тексте официального сообщения на сайте Минздрава Украины.
Напомним, 2 января известный украинский кардиохирург, директор Центра сердца Минздрава Украины Борис Тодуров обвинил руководство министерства в преступной халатности при закупке расходных материалов для кардиологических операций.
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В Минздраве пообещали утвержденный Национальный перечень лекарств до конца января(7)
Украинское правительство можно похвалить за достигнутое в 2016 году. Теперь важно избежать регресса и закрепить успех, - Мингарелли(69)
Госбюджет-2017: украинская медицина получит 88,7 млрд гривен, - Супрун(51)
"Ассоциация медиков Революции достоинства" чрезвычайно обеспокоена скандалом вокруг конкурса на должность госсекретаря Минздрава, - Стеблюк(11)
Значна кількість ліків, що закуповуються державою, є другорядними, - Супрун(0)
"В 2019-2020 годах система финансирования здравоохранения изменится совершенно", - и. о. министра Супрун(10)
Система здравоохранения в Украине разваливается, - и.о. министра здравоохранения Супрун(315)
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То до 2014-го року всі отримували висококваліфіковану та безкоштовну медичну допомогу, а зараз це все нищиться?
Тим паче ось що є на Вікі. Зрозуміло, що потрібно перевіряти, але ж є номери диплому і свідоцтва. Як відправна точка для розслідування Мусія згодиться.
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Є шанс виветси її на чистуводу. А якщо ще випередите Мусія...
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Хай звернеться доСупрун і скаже, що він уже накинув гівна не вентилятор і тепер вонаповинна у своє виправдання дозволити міністерствам надати йому копії свідоцтва.
До речі, у приведеній вами статті він ні словом не обмовився про запитдо Мічиганського університету. Там же не злочинна шоколадна влада, яка турнула його з рибного місця. Там йому нададуть копію.
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Друге. Супрун ще нікого здається не прооперувала. Чи у Вас є якісь секретні дані? То поділіться,не тримайте їх у таємниці.
Ще раз скажу. Хочете довести відсутність у неї освіти чи кваліфікації відповідного рівня - вперед. Шукайте докази своїх обвинувачень і виносьте на розгляд суспільства. Поки що у Мусія голослівні звинувачення. А Супрун на голослівні звинувачення виправдовуватись не повинна. Презумпцію невинуватостіще ніхто не відміняв.
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Ще раз скажу. Доводити потрібно не відсутність освіти, а її наявність. І саме в цьому презумпція невинуватості. Чи може ти прийдеш до мене до хати і почнеш перепланування, а я навіть не буду цікавитись твоїми "талантами"..?
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Про 49 статтю Конституції повеселили. Супрун, гидота така заморська, її плюндрує, а всі попередні міністри її виконували. Чому тоді гроші на лікування дітей ( до прикладу) збирали і раніше, якщо всі цю статтю виконували і лише Супрун її плюндрує?
Розмова ні про що.
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а може в чолов'яги "невиконані зобов'язання" за посаду?
а як бути з фактами, що дезавулюють звинувачення на адресу Супрун?
словом, всі ці притягнуті за вуха (з обох сторін) інсинуації не варті того, аби називатися істиною... зрештою всі махінації й шахрайство, якщо вони дійсно мали місце, рано чи пізно спливуть - от сам же ти привів яскраві приклади...
одне тільки, нікому з нас вся ця ситуація на користь не піде!!!
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перепрошую за подібне заглиблення в екзистенціалізм, але єдине чого можемо прагнути - справедливості, хоча б суб'єктивної!!!
ти звісно, як і будь-хто інший, маєш право на власну думку, і цю думку ти висловив у своєму пості...окай... але продовжуючи дискусію і відповідаючи на аргументи опонентів, ти вже намагаєшся переконувати інших, подаючи свою позицію, як доконаний факт... без прямого обгрунтування, безапеляційно!!!
чи маєш ти на це право? звісно НІ!!! тим більше не в твоїм праві вішати тягар відповідальності за можливі "гори трупів" на зовсім незнайомих тобі людей... ОТ І ВСЕ
ми не в суді, але якщо маєш які-небудь підтвердження своєї правоти, будь-ласка приводь... інакше подальше спілкування не має жодного значення..
отака от філософія..
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А это 26 декабря. http://www.ostro.org/lugansk/society/news/515964/
В Северодонецке появился филиал Института сердца. Оперировать будут бесплатно (фото)
В очках тот самый Тодуров.
26.12.2016 17:53
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Получается, что человек соврал в информации, которая легко проверяется.
То как ему верить о смайликах на документах?
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http://antikor.com.ua/articles/66704-eljbrus_tedeev._borets_deputat_i_hozjain_titushek
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Субспециализация по маммографии и томографической радиологии, больница Генри Форда, США (1994-1995)Врач-резидент по радиологической диагностике, больница Синай в Детройте, США (1990-1994)Промежуточная годовая программа резидентуры, больница Оаквуд, США (1989-1990)Доктор медицинских наук - врач. Университет штата Мичиган, Колледж медицины человека, США (1985-1989)Бакалавр естественных наук в области биологии. Университет Уэйна, США (1981-1985)
Люди будут умирать даже тогда, когда и Супрун умрёт - человек смертен, иногда внезапно. Вам в министерском кресле нужен специалист по писькам? Томографом и мозги просвечивают, правда бывает, что обнаружить эту субстанцию не всегда удаётся.
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Министр здравоохранения это политическая должность. Она, как опытный врач с большим опытом работы в успешной западной медицине, может привнести в Украину западные стандарты. Я живу и лечусь в Германии. Здесь нет вообще никаких районных или областных поликлиник. Я могу лечиться у того врача, у которого хочу, хоть и в другом городе, моя страховка это позволяет, только за дорогу я плачу сам. Страховая медицина - вот правильный путь к развитию медицины в Украине.
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Инвалид 2-й группы.
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Проти Супрун почалася брудна кампанія. Ініціатори регіонали, та структури які сидять на схемах. Розносять це тролі та недолугі добровольці.
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https://www.doximity.com/pub/ulana-suprun-md?show_more=true#publications
Не стоит огород городить. Прежде, чем Ульяна Супрун начала работать, она получила необходимое образование и тренировку , затем она получила NPI number (National Provider Identifier) -персональный номер медицинского работника. И будьте уверены что эти номера как и дипломы с сертификатами в подземном переходе не продаются. О коррупции в Украине и в медицине в том числе знают все. Возможно, что она делает что-то не так. Мне не понятны ожидания людей назначивших ее на эту должность. Системы здравоохранения в США и Украине РАЗНЫЕ. В США врач лечит. Здесь нет понятия главврач т.к. работой госпиталя (больницы) руководят бизнес администраторы с различными степенями: мастер бизнес администратор, мастер госпитальный администратор, общий бизнес, финансовые степени с дополнительной сертификацией в здравоохранении. Страна несколько больше ,чем больница а у доктора Супрун я не вижу бизнес-образования, только специализация. Она никогда не работала как администратор, могу пожелать ей удачи
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