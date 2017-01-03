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Все про:Минздрав (1224) обвинение (300) опровержение (95) тендер (514) Супрун Ульяна (63)

 Минздрав опровергает обвинения директора Центра сердца Тодурова: "Почти все тендеры проведены"

Закупки за государственные средства 2016 по направлению "Сердечно-сосудистые заболевания" впервые будут осуществляться через международную организацию, а не министерством.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 12 декабря 2016 был подписан окончательный договор с одной из международных организаций, ответственного за закупки по данному направлению на сумму 357,2 млн грн. Уже 28 декабря был объявлен первый тендер. По состоянию на сегодня объявлено 5 из 6 тендеров (последний будет объявлен 04.01.2017).

Как говорится в сообщении, со стороны Минздрава делается все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу высокоспециализированных учреждений по оказанию кардио-хирургической помощи. В первую очередь, чтобы пациенты получали медицинские изделия, в частности стенты, в учреждениях, к которым относится и Институт сердца Минздрава Украины, бесплатно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В первом квартале 2017 года Кабмин определит гарантированный пакет медуслуг

В период с декабря 2015 по ноябрь 2016 для Института сердца в соответствии с заявками было распределено и перераспределены медикаментов и медицинских изделий на общую сумму более 44 млн грн. По бюджету 2016 ССЗ для Института были выделены средства в объеме 50 млн грн. при общей сумме для всех регионов Украины - 357,2 млн грн.

В госбюджете на 2017 год Института сердца предусмотрено 141,6 млн грн на медикаменты (в том числе 10 млн дополнительных целевых средств, выделенных бюджетным комитетом Верховной Рады Украины) и дополнительные 40 млн грн. на приобретение оборудования (принимая во внимание тот факт, что руководство института в августе 2016 письмом к руководству Минздрава просило о дополнительных 16 млн).

По данным ВОЗ, говорится далее в тексте документа, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире, и Украина уже не один год лидирует среди стран Европы по уровню смертности от ССЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Программа по обеспечению больных доступными лекарствами стартовала в Украине, - Минздрав

Только в 2015 в Украине от ССЗ умерло около 420 тысяч человек. Причины столь высокой смертности связаны с неправильным образом жизни, избыточным весом и поздним выявлением и неадекватным лечением сахарного диабета, гипертонической болезни и ишемической болезни сердца. Вместе с тем, смертность от злокачественных новообразований, общих хирургических патологий, болезней органов дыхания и пищеварения остается крайне высокой.

Одна из важнейших причин такого положения вещей - несовершенство первичного звена в Украине. При лечении причины болезни, а не ее запущенного последствия, уровень смертности можно значительно снизить. Но для этого нужно финансировать не какой-то конкретный центр высокоспециализированной помощи, а, прежде всего, систему первичной медицинской помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минздраве пообещали утвержденный Национальный перечень лекарств до конца января

"Учитывая, что сама жизнь и здоровье является основной ценностью, Министерство принимает решение об изменении системы финансирования, реорганизации отрасли, об изменении образования.

Задача Минздрава Украины - предупреждение заболевания и спасение как можно большего количества больных, а не поддержка имиджевых отраслей", - говорится в тексте официального сообщения на сайте Минздрава Украины.

Напомним, 2 января известный украинский кардиохирург, директор Центра сердца Минздрава Украины Борис Тодуров обвинил руководство министерства в преступной халатности при закупке расходных материалов для кардиологических операций.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украина уже получила почти 100% медсредств, закупленных через международные организации, сэкономив при этом $3 млн, - Гройсман. ВИДЕО
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"Почти все тендеры проведены" без участия в них Тодурова.
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да нее руские троли уже ушли по домам а йулины переполовинились шатун то не получился
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Так видимо это и есть цель. Чтоб осадочек оставался, а потом опросами КМИС нас кормить.
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Скорее всего. Но я дёрьмом от социологов не питаюсь. Они даже на Западе пальцем в небо не попадают.
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Чому освіта міністра Уляни Супрун - таємниця за сімома печатями? http://uainfo.org/blognews/1480066939-musiy-chomu-osvita-ministra-ulyani-suprun---taemnitsya-za-simoma.html
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Когда обиженки эксы начинают выступать против пришедших на их место - это как-то "попахивает".
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Яка різниця, хто розковиряв купу гівна... Смердить гівно, а не чиясь образа. Чи не так?
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Поки що смердить Мусій. Як будуть у нього якісь докази некомпетентності Супрун - то буде інша справа. А поки що це смердіння відстороненого від корита і не більше.
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Піди влаштуйся на роботу звичайним лікарем без диплому. Без нього ніхто навіть не буде думати про твою компетентність. У Квіташвілі, до речі, тако не було лікарського диплому, але він не скривав того, який мав... Так що справа з тітонькою, котра нищить медицину, дуже мутна.
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Нищить медицину?

То до 2014-го року всі отримували висококваліфіковану та безкоштовну медичну допомогу, а зараз це все нищиться?

Тим паче ось що є на Вікі. Зрозуміло, що потрібно перевіряти, але ж є номери диплому і свідоцтва. Як відправна точка для розслідування Мусія згодиться.


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Доктор Пі також такі забавки мав. Колись і міністр юстиції у нас був подібний... Оригінал де? Покажи оригінал і зніми всі питання.
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Я пропоную пану Мусію ( або Вам, якщо є таке бажання) зробити запит у Мінстерство освіти і науки України щодо свідоцтва № 1672-16 від 22.07.2016 і домовитись з ними, щоб вони дозволили Мусію і Вам оглянути оригінал. а також зробіть запит до Університету штату Мічиган,Коледжу медицини людини, чи навчалася там Уляна Супрун ( в діоцтві Юрків) у 1985-1989 роках і який диплом вона отримувала.

Є шанс виветси її на чистуводу. А якщо ще випередите Мусія...
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Доктор Пі також... Зварич ще був... А про відповідний запит Мусій хіба не говорив?
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Ну так йому і відповіли, що копії він може отриматизгіднозакону України "Про персональні дані" тільки з дозволу суб'єктаперсональних данних.
Хай звернеться доСупрун і скаже, що він уже накинув гівна не вентилятор і тепер вонаповинна у своє виправдання дозволити міністерствам надати йому копії свідоцтва.

До речі, у приведеній вами статті він ні словом не обмовився про запитдо Мічиганського університету. Там же не злочинна шоколадна влада, яка турнула його з рибного місця. Там йому нададуть копію.
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"Суб'єкт" збирається вершити долі мільйонів українців, в тому числі й мою. Ми маємо право знати, ким є цей "суб'єкт"!!! Щодо запиту до Мічиганського університету, то хай реформаторствує тітонька в Америці, а ми подумаємо, чи нас це цікавить. Друге. Інші "суб'єкти персональних даних", ті, що, наприклад, безпосередньо оперують людей, вивішують копії своїх дипломів та сертифікатів у своїх робочих кабінетах... Ні на яку думку не наводить..?
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Я вибачаюсь звичайно, але Ви особисто бачили оригінали або хоча би копії дипломів усіх попередніх і нинішніх міністрів ( будь яких)? Чому у Мусія і у Вас претензія саме до Супрун?

Друге. Супрун ще нікого здається не прооперувала. Чи у Вас є якісь секретні дані? То поділіться,не тримайте їх у таємниці.

Ще раз скажу. Хочете довести відсутність у неї освіти чи кваліфікації відповідного рівня - вперед. Шукайте докази своїх обвинувачень і виносьте на розгляд суспільства. Поки що у Мусія голослівні звинувачення. А Супрун на голослівні звинувачення виправдовуватись не повинна. Презумпцію невинуватостіще ніхто не відміняв.
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Ага, душок гнилої мосальської пропаганди "а докажи...". Я не чув жодного разу, щоби хтось з міністрів, за винятком Зварича, скривав свій диплом. Чому особлива увага до Супрун? Бо саме вона проштовхує в Україні антиконституційні, а значить абсолютно злочинні, речі. Я про 49-у статтю Конституції України. Змінювати Конституцію де-факто може хіба що людина зі зрозумілою репутацією і то тільки при умові, що зміни будуть де-юре. Друге. хуйло також особисто ніби нікого не застрелив. Чи є якісь секретні дані?...
Ще раз скажу. Доводити потрібно не відсутність освіти, а її наявність. І саме в цьому презумпція невинуватості. Чи може ти прийдеш до мене до хати і почнеш перепланування, а я навіть не буду цікавитись твоїми "талантами"..?
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Я не чув жодного разу, щоб відсторонений від корита Мусій, доколупався до чійогось диплому крім Супрун.

Про 49 статтю Конституції повеселили. Супрун, гидота така заморська, її плюндрує, а всі попередні міністри її виконували. Чому тоді гроші на лікування дітей ( до прикладу) збирали і раніше, якщо всі цю статтю виконували і лише Супрун її плюндрує?

Розмова ні про що.
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Ні про що. Жодного аргумента з твого боку, тільки переведення стілок на Мусія. А Мусій, до речі, так само як і ми з тобою потенційний пацієнт, і має право знати, якими руками йому готується "здорове майбутнє". Так що "реформи" ці до сраки, як і їх виконавці та прибічники. З цим я буду боротись, бо хочу жити...
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та зрозуміли ми тебе!!! от і не морочся, а зроби, як порадив попередній дописувач... навіщо в гадалки гратися??? у Мусія он який шкандаль розгорівся два роки тому!!! хіба йому віри більше? чи він просто свій, "західняк"?

а може в чолов'яги "невиконані зобов'язання" за посаду?

а як бути з фактами, що дезавулюють звинувачення на адресу Супрун?
словом, всі ці притягнуті за вуха (з обох сторін) інсинуації не варті того, аби називатися істиною... зрештою всі махінації й шахрайство, якщо вони дійсно мали місце, рано чи пізно спливуть - от сам же ти привів яскраві приклади...

одне тільки, нікому з нас вся ця ситуація на користь не піде!!!


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Звичайно спливуть. Горами трупів... Хочеш дочекатись до цього..?
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чого хочу я, або будь-хто інший з-поміж нас НЕ МАЄ ЖОДНОГО ЗНАЧЕННЯ!!! навіть найвпливовіші особи світу цього не здатні чітко планувати і отримувати бажаний результат, а лише користуються певними обставинами... можна було б віддати це у відання Бога... однак сумніваюсь, що і "вищі сили" тут чимось зарадять...
перепрошую за подібне заглиблення в екзистенціалізм, але єдине чого можемо прагнути - справедливості, хоча б суб'єктивної!!!

ти звісно, як і будь-хто інший, маєш право на власну думку, і цю думку ти висловив у своєму пості...окай... але продовжуючи дискусію і відповідаючи на аргументи опонентів, ти вже намагаєшся переконувати інших, подаючи свою позицію, як доконаний факт... без прямого обгрунтування, безапеляційно!!!
чи маєш ти на це право? звісно НІ!!! тим більше не в твоїм праві вішати тягар відповідальності за можливі "гори трупів" на зовсім незнайомих тобі людей... ОТ І ВСЕ
ми не в суді, але якщо маєш які-небудь підтвердження своєї правоти, будь-ласка приводь... інакше подальше спілкування не має жодного значення..
отака от філософія..
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Думка моя була одна і дуже конкретна - диплом, хоча би якийсь, Супрун. Мене ж почали переконувати, що думка ця погана, бо нею перейнявся Мусій. Та хоть мати Тереза на тому світі, але факт наявності/відсутності освіти у Супрун повинен бути з'ясованим. Ніяких іших фактів ні за які вуху і ні з яких сторін тягнути не треба. Тільки диплом. Якщо він у когось є, то нехай той його і тягне.
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порядність ні до якого диплому не додается, тому виття породжених за 25 років упирів, що здатні тільки розкрадати бюджет є свідченням правильного вибору реформації охорони здоровья в Україні. Є аксіома система не може бути реформована людьми, що досягли карьерного спіху в системі, особливо в нашій, що склалася за останні 25 років, то ж тітонька медицину не нищить, а намагається врятувати, нищіли медицину 25 років, хоча і при союзі наша медицина була одна з найгірших у світі.
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А за "реформування" всієї нашої держави в цілому хто взявся? Хіба не люди, що виросли й досягли небачених успіхів в ній? Чи може марсіани..? Так, порядність до диплому не додається, але коли диплом додався до розуму, то навіщо його скривати..?
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Блин , что-то нет веры этому Тодурову . Ведь ни для кого не секрет , что за любую операцию на сердце ( да и вообще ) украинцы выкладывают огромные деньги , отнюдь не в украинский бюджет . А в той клинике, или институте сердца , которую он представляет , запрашиваемые суммы - вообще заоблачные ...
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От забацають "реформу" і будуть ще хворому доплачувати
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Реформу нужно начинать с Банковой ! А это все не реформы , а проформы ...но юмор ваш поддерживаю .
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Та який там гумор. Це повний п...ець на наші голови. Виникає тільки одне питання: як до смерті дожити?
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Давно всех к этому призываю , но сидят , молчат , ожидают ...))
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Побили на Майдані студентів - вийшов мільйон, почнуть мерти діти через відсутність меддопомоги - встане десять мільйонів. Бо жодна корупція, жодні офшори людей наших не вражають...
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Ой ли ?.. История голодомора - свидетельствует об обратном ...
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Я всегда думаю , прежде чем что- либо говорить . Если бы сейчас , на месте украинцев оказались греки , или те же французы , то уверяю вас , что уже бы только пятки сияли властных барыг , в направлении любимых чартеров ...
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К тому , что и тогда , и сейчас , ничего в этом народе не изменилось : как были безропотными рабами ,так ими и остались . Кроме единиц , естественно ...Но они , похоже , живыми, с этого грёбаного Донбасса , уже не вернуться .
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Рабами ми ніколи не були, не говори дурниць. Голодомор якраз і був помстою за масові селянські повстання.
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А панщина , по вашему , где была ? ...Не были бы рабами -- не терпели бы этих издевательств !
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Знаете , сейчас неохота штудировать историю , но скажу , что читая произведения французских авторов 18- 19 столетий , и параллельно того же Чехова , Достоевского ,Толстого , приходишь к выводу , что у нас в те времена была не просто барщина или та же панщина , а каменный век , в сравнении с европейскими нравами и свободами . То же самое ,прослеживается и сегодня .
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Про хмельниччину почитай, про коліївщину, про Холодний Яр, про УПА...
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ты не призывай, но действуй!!! а то ведь после призывов можно и заднюю включить, а так другого пути уже не будет... освободим потом тебя как "политического")))
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"Один в поде не воин" .Здесь нужна поддержка ! А о том ,как "освобождают" политзаключенных , вообще молчу - стыдно вспоминать ...
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да я шутканул канеха... хоть и на злобу дня((( хз, критическая масса в этом деле нужна, а что станет последней каплей ХЗ... у меня такое чувство, что вскоре все мы испытаем глобальное потрясение. более глобальное чем все, что мы знали за всю историю человечества!!!
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Как по мне , то куда ещё глобальнее ...ну , разве что вперёд ногами ...
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глобальнее будет, когда счет пойдет на миллионы пар этих самых ног...
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Болезный, не упусти сокиру себе на ногу, а то будет бо-бо. Диплом об медицинском образовании у Супрун есть, она не чёрт из табакерки. Но вот этому "мусью" таки не стоило палиться, так он сильно за министерским креслом скучает. Можно, если делать таки нехрен, обратиться прямо в указанные университеты, даже через интернет и узнать про Супрун всё.
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А я честно скажу: понятия не имею- хто такой, этот Тодуров. Мне- плевать. Тока вот сегодня моя жена свою маму возила, в частную клинику "Код Здоровья". Там- всё в порядке. 230 гривен- за УЗИ сердца. Вопрос: эта тётя, из МОЗ, которая увалила нахрен всё, в системе здравоохранения... Она хто? Профи... А хрена.
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А у наї статусь тільки в.о. міністра. Знаєш чому? Бо освіти ніякої. Зовсім ніякої. Коли спитають тих, хто її поставив, то вони не винні. Бо ж не міністром ставили...
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и совсем ничего не значит, что эту медицину до неё валили всем скопом уже тому больше 20 лет?! Учитесь находить причинно-следственные связи всех событий.
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[Тодуров: Зам Супрун на письме Гройсману разрешить нам делать пересадки сердца написал: "Не-а", - и смайлик. Это психически больные люди! / Гордон] хорошо, посмотри! http://gordonua.com/news/politics/todurov-zam-suprun-na-pisme-groysmanu-razreshit-nam-delat-peresadki-serdca-napisal-ne-a-i-smaylik-eto-psihicheski-bolnye-lyudi-167337.html
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Baks13, а как так получается у Тодурова противоречить самому себе.Это по твоей ссылке сегодня у Гордон:Доктор медицинских наук добавил, что Линчевский заблокировал создание в Луганской и Донецкой областях кардиологических и кардиохирургических филиалов."Я четыре месяца бьюсь, чтобы открыть кардиохирургические филиалы в Луганской и Донецкой областях, а заместитель Супрун смайлики рисует! Ну это же психически больные люди! На столе Линчевского лежит письмо на открытие двух кардиохирургических филиалов: одного - в Северодонецке Луганской области, второго - в Мариуполе, полумиллионом городе Донецкой области. Подконтрольные территории Луганской и Донецкой областей в последнее время остались без кардиохирургии. Вообще", - сказал Тодуров.
А это 26 декабря. http://www.ostro.org/lugansk/society/news/515964/
В Северодонецке появился филиал Института сердца. Оперировать будут бесплатно (фото)
В очках тот самый Тодуров.

26.12.2016 17:53
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Особенно, если дело касается каких-то закупок за бюджетные деньги.
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И ещё момент.

Получается, что человек соврал в информации, которая легко проверяется.

То как ему верить о смайликах на документах?
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Надо чтобы зарплата пересичного украинца позволяла безболезненно страховаться! Отсюда и овцы целы и волки сыты-- и врачи не будут за копейки работать и людям будет доступна медицина! В Киеве в 1900-х года брали за лечение дороже если заболевание возникало из за алкоголя,курения или зависящих от пациента причин!
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В 2017 році має розпочатись медична реформа, яка передбачає перехід на страхову медицину. Лікарю будуть платити за кожного хворого, а хворий сам вибирає лікаря. У хорошого лікаря багато хворих, відповідно і велика зарплата, яка не буде залежати від волі головного лікаря. Отже головний лікар не зможе на свій розсуд розпоряджатись статтею бюджету, такою як зарплата підлеглих, кому виділяти премії, як і кого матеріально заохочувати. Якщо така система запрацює то керівникам таким як Тодуров увірветься ще й дуже.
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Фамилия Тодурова напомнила другого яркого персонажа украинской "элиты" Тедеева. Где этот "борец" олимпиец, бывший депутат и хозяин титушек ? Луценко, где он? Радуется жизни?
http://antikor.com.ua/articles/66704-eljbrus_tedeev._borets_deputat_i_hozjain_titushek


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Мені , як пересічній громадянці цієї держави глибоко начхати на ваші розбірки : хто кому перейшов дорогу , хто екс , а хто новопризначений , і до того хто , коли та з ким проводив тендери. Не має значення , хто в нас міністр охорони здоров,я - він не потрібен взагалі , позаяк самої охорони здоров,я , як такої в нашій державі не існує в принципі .
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Тодуров "зморозив" дурницю, що вліз у це г-но. Був собі хірург "від Бога", ходив королем - мало було? Ще на тендерах "зрубати бабла" захотів, "покотив бочку" на Міністра. Жадність фраєра згубила... Його Інститут напряму фінансується і підпорядковується МОЗ: варто чекати скарг і комісію за комісією з перевірки фінансової діяльності, а, особливо - ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ СМЕРТНОСТІ, де статистика, прям скажем не втішна... Виженуть нах - що-що, а це в галузі медицини відпрацьовано до досконалості.
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На тендерах він бабло рубав, а коли лавочку закрили, доступу до тендерів не стало, бо працює система Prozorro, от всі і завили, а почав Тодуров, бо був розрахунок, що він "світило", "лікар від Бога", його почують.
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Кто это такой умный, что аж из США позвал специалиста по сиськам реформировать украинскую медицину? Супрун ещё хуже Яреськи. Та хапнула и свалила, а после Супрун ещё долго люди умирать будут. До меня реформа уже дошла. В моём микрорайоне закрывают детскую и взрослую поликлиники, а куда врачей и что дальше будет никто ничего не знает. Это в областном центре, я себе представляю что они в сёлах сделают.
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Хорош 3,14здеть.
Субспециализация по маммографии и томографической радиологии, больница Генри Форда, США (1994-1995)Врач-резидент по радиологической диагностике, больница Синай в Детройте, США (1990-1994)Промежуточная годовая программа резидентуры, больница Оаквуд, США (1989-1990)Доктор медицинских наук - врач. Университет штата Мичиган, Колледж медицины человека, США (1985-1989)Бакалавр естественных наук в области биологии. Университет Уэйна, США (1981-1985)

Люди будут умирать даже тогда, когда и Супрун умрёт - человек смертен, иногда внезапно. Вам в министерском кресле нужен специалист по писькам? Томографом и мозги просвечивают, правда бывает, что обнаружить эту субстанцию не всегда удаётся.
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Узкая специализация: Диагностическая радиология женского здоровья, в том числе, цифровая маммография, ультразвуковое обследование молочной железы, стереотаксическая биопсия молочной железы, биопсия молочной железы под контролем ультразвука и МРТ, МРТ молочных желез, акушерское и гинекологическое УЗИ, соногистерография, костная денситометрия, общее ультразвуковое исследование, соблюдения требований MQSA (Закон о стандартах качества маммографии, США).
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И что? Вы врач какой специализации? Да будет вам, мил человек известно, что медицинское образование на Западе это 6 лет учёбы без специальных направлений, 6 лет изучения общей медицины со сдачей не самых лёгких экзаменов, затем в качестве ассистента врача нужно пройти годовую- полугодовую клиническую практику по многим врачебным специальностям, а потом уже получить фах врача по выбранной специальности. Томография, это не сам процесс работы на томографе, а скрупулёзная работа по расшифровке, установление диагноза и ещё много чего.
Министр здравоохранения это политическая должность. Она, как опытный врач с большим опытом работы в успешной западной медицине, может привнести в Украину западные стандарты. Я живу и лечусь в Германии. Здесь нет вообще никаких районных или областных поликлиник. Я могу лечиться у того врача, у которого хочу, хоть и в другом городе, моя страховка это позволяет, только за дорогу я плачу сам. Страховая медицина - вот правильный путь к развитию медицины в Украине.
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талантливіе руки от Бога, а все остальное- человечек-гнилушка...
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Інститут серця реально дуже дорогий. Там можуть лікуватись тільки особи які мають не менш 50 000 гривень коштів. Це - мінімум.
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в амосова еще дороже.а вообще к олигархам жалобы они в бюджет мало платят
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От кормушки хрюшку оторвали... Что-то реально Супрун в МОЗ у них отрезает...
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Я конечно извиняюсь. Доктора такого уровня должны получать постоянно очень высокую зарплату, это однозначно! Но почему при таком финансировании из госбюджета, операции по всем направлениям кардиологии и другим смежным направлениям в Институте Сердца стоят просто баснословных денег, я лично видел сколько заносят люди в кассу этого учреждения за все манипуляции, даже за анализы! что не хватает на зарплаты? Тогда надо полностью менять обеспезпечение! А вообще это страшно, когда надо сделать операцию на сердце, а денег нет, приходишь в институт, а там объявляют за один шунт по 10-20 тыс. гр. и выбора нет, люди что то выдумывают что бы найти эти деньги и отдать их, а в ответ даже документа на оплату не получают, все уходит......... на зарплаты врачам.
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В Украине нет бесплатного лечения, бесплатных лекарств, нет нормальной пенсии. За свою обязательную операцию выложила 9 тысяч долларов. Ни кто ни чем не помог, все собственные средства. Точно так и с моей подругой. По телекам вещают одно, а в реальности - это "0".

Инвалид 2-й группы.
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Y 🌐rick® 🎄 ‏@OkYoRick 24 мин24 минуты назад

Проти Супрун почалася брудна кампанія. Ініціатори регіонали, та структури які сидять на схемах. Розносять це тролі та недолугі добровольці.
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https://npidb.org/doctors/other_service/specialist_174400000x/1629119458.aspx
https://www.doximity.com/pub/ulana-suprun-md?show_more=true#publications
Не стоит огород городить. Прежде, чем Ульяна Супрун начала работать, она получила необходимое образование и тренировку , затем она получила NPI number (National Provider Identifier) -персональный номер медицинского работника. И будьте уверены что эти номера как и дипломы с сертификатами в подземном переходе не продаются. О коррупции в Украине и в медицине в том числе знают все. Возможно, что она делает что-то не так. Мне не понятны ожидания людей назначивших ее на эту должность. Системы здравоохранения в США и Украине РАЗНЫЕ. В США врач лечит. Здесь нет понятия главврач т.к. работой госпиталя (больницы) руководят бизнес администраторы с различными степенями: мастер бизнес администратор, мастер госпитальный администратор, общий бизнес, финансовые степени с дополнительной сертификацией в здравоохранении. Страна несколько больше ,чем больница а у доктора Супрун я не вижу бизнес-образования, только специализация. Она никогда не работала как администратор, могу пожелать ей удачи
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