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 Военкомат Кировоградской области подтвердил факт самоубийства солдата в зоне АТО

В военном комиссариате Кировоградской области подтвердили, что в зоне АТО в конце декабря покончил жизнь самоубийством 21-летний военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как сообщил заместитель областного военного комиссара Олег Молчанов, военнослужащий из Кировоградской области Олег Стасий покончил жизнь самоубийством 29 декабря 2016 года.

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"У меня лежит документ - сообщение о смерти - что старший солдат Стасий Олег Александрович в районе выполнения задачи у села Гнутово Мариупольского района около 3 часов 29 декабря был найден без признаков жизни. Покончил жизнь самоубийством путем подрыва гранаты. Перед погребением мы хотели узнать у ребят, которые его привезли подробности, но, к сожалению, они не остались на похороны, а сразу уехали. Сейчас у нас есть только документ, который они передали", - сказал Молчанов.

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Также он добавил, что по любому факту смерти, увечья, ранения командир соответствующей воинской части проводит расследование и передает дело в прокуратуру или полицию. А уже они решают, возбуждать уголовное производство или нет. В военной прокуратуре сообщили, что они не расследуют дела по данному инциденту.
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Он не факт подтвердил, а наличие документов, в которых говорится о самоубийстве.
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НУ И ДУРАК ...
Хочешь тупо сдохнуть - сделай это правильно - сдохни с сепаром !
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Имея на руках ствол подрываться гранатой..., факт того что его подорвали из статьи видно даже и не рассматривался по месту, свидетели были или как!? да и "товарищи" как то быстро ретировались. Скорей всего подорвали гранатой чтоб скрыть следы неуставняка.
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