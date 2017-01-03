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Все про:Министерство культуры и туризма (254) перезахоронение (21) Нищук (72)

 При Минкульте создадут спецкомиссию, которая займется перезахоронениями выдающихся украинцев

Премьер-министр Украины поручил создать специальную межведомственную комиссию, которая будет заниматься вопросом перезахоронения выдающихся украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Минкульта, об этом сообщил Министр культуры Украины Евгений Нищук.

"Люди, которые сделали исключительный вклад в развитие, становление Украинского государства, нашей истории и культуры должны быть достойно отмечены на родной земле. Именно с этой целью при Минкультуры, по поручению премьер-министра Украины, будет создана межведомственная комиссия. Именно создание такой комиссии предоставит реальные возможности Министерству культуры влиять на процесс почитания памяти великих украинцев, имена которых должны оставаться в истории", - заявил во вторник Нищук.

По словам министра, в состав межведомственной комиссии должны войти представители Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, представители Киевской городской госадминистрации, если рассматривается вопрос создания в столице пантеона известных украинцев. Также межведомственная комиссия будет включать в себя специалистов Минкультуры совместно с Украинским институтом нацпамяти, ведь он располагает исчерпывающей информацией по учету лиц, которые по тем или иным причинам захоронены за рубежом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За пределами Украины похоронены более 250 тысяч выдающихся украинцев, - Институт нацпамяти

"Создание комиссии позволит формализовать принятое политическое решение, и значительно активизировать процесс создания пантеона выдающихся личностей и героев Украины", - рассказал Нищук.

Он также отметил, что рано или поздно должен быть решен вопрос об определении места для пантеона выдающихся личностей и героев Украины, которых знает весь мир, и эти функции может взять на себя межведомственная комиссия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин Чехии, ради которого эксгумировали тело Олеся, хотел быть похороненным в другом месте, - посольство Украины в Чехии

Напомним, в Праге сегодня эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся и его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тыс. чешских крон за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Александра Олеся.

В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения.
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кто вам такие кликухи дает, ольгиевский психиатр ?
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похоже у них и санитары с желтыми "билетами" одна большая дурка - россия
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Скоро в Украине простых людей не останется, все по коммисиям да ведомствам сидеть будут.
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Светлана Свердличенко

Руки українського воїна зупинили війну і утримали небо над Україною, в той час, коли руки народного депутата обкрадали його сім'ю, народ, державу...

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мені найбільше подобається його пісня:"Чари ночі («Сміються, плачуть солов'ї)
Сміються, плачуть солов'ї
І б'ють піснями в груди:
"Цілуй, цілуй, цілуй її, -
Знов молодість не буде!
Ти не дивись, що буде там,
Чи забуття, чи зрада:
Весна іде назустріч вам,
Весна в сей час вам рада.…»
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Тепер вона говорить, та користі з цього не набагато більше.
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бо кожний сам є ковалем свого щастя.ніяка європа не збудує нам країну.

Ти не дивись, що буде там,
Чи забуття, чи зрада:
Весна іде назустріч вам,
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Я тільки факт констатував.
"Спасение утопающих-дело рук самих утопающих!"
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Не забудьте про "выдающихся президентов" превративших за 26 лет Украину в кучку дерьма с трезубом .
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честно говоря,я в раздумье,что тебе более ненавистно,тризуб или куча дерьма,которую вы и взгромоздили...комуняки,заедушники,рыгопартия,рускавый мир...
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не...важнее тебя здесь на чистую воду вывести...прокололся-обтекай молча
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Казашонок-советикус, тебе напомнить, какой % от общего числа голосовавших получили рыгоаналы на последних в своей жизни выборах ВР в 2012 году в твоей Одесской области, а сколько прошло этих рыгоаналов в ВР в Киеве?
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в напоминателях гэбнявых не нуждаюсь к тому же инфу вам поставляли распиловщики грантов рускавава мира.потому и одесса вам не сильно уже нравится...
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Шо, уже перекрасился, старпёр? Видишь, булки в Доме профсоюзов подгорели - и ума моментально прибавилось. Много вам не надо, жарку трошкі поддать - сразу кацапизм пропадает и верещать начинаете, стуча себя копытами в тощую грудь:"Степан Бандера - наш Герой!". А мову - вчи, напівкитаєць.
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мы не забудем про твоего путлера и фашистскую Раху, так захороним, что хрен потом найдешь
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Во Львове -"про твоего путлера и фашистскую Раху, ". Ты совсем с головой не дружишь?
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а шо,с твоей головой ктото еще согласен дружить?
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да постройте вы наконец-то завод по изготовлению патронов
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не, ну я давно знал, шо ты недоумок, но чтобы настолько, даже не предполагал.
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Интересно , какой темы должна быть ветка чтобы вы срач не устраивали ?
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соболезнования, хотя смотря кому, конечно
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так шо за проблемы с патронами,лялякало?есть какие то пруфы,шо не хватает? .потому варежку захлопнул-и обтекай...
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Может это и нужное дело, ... при мирной жизни. А сегодня - Какого х-я!!!
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а чем им заниматься??! его что думаете этот институт просто так сделали для растраты бюджетных средств!
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ХЗ, а правильно ли это? Что-то я не помню миграции покойников в мировой истории.
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Наполеона перезахоронили с острова Святой Елены во Францию ,прах Николо Паганини 50 лет не мог обрести пристанища,Иосиф Бродский был перезахоронен из США в Венецию
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Смотря каких покойников , в свое время их по частях растаскивали по всему миру .
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С этим не спорю , просто напомнил вам о таком понятии как мощи святых , ведь раньше каждая церквушка хотела иметь хоть пальчик , можно только догадываться , чьи реально мощи там были .
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некоторые останки даже у наших депутатов хранятся
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Считаю, что, даже не за это, Нищук единственный среди министром нормальный человек.
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Та да..В НАС вже все добре та заможне... Кумівців вже нікуди пихати гроші
заробляти??
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более 250 тысяч выдающихся украинцев, - Институт нацпамяти

ооо.у. это надолго(
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А сколько ещё живых в разных странах? Представляю их чувства. Грося, займись живыми. Не трогай мёртвых. Или у нас уже всё зашибись?
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Не... Без шуток. Я- не люблю Нищука. Имею Право! Но мысль- верна. Я как-то работал на Австралийской линии. Так там интересная у наших украинцев фишка- Книга. А там- фотки, биография. Такое вот. И только для украинцев. Имеешь право своего родственника внести. Цена- 100 австралийских долларов. Мне- понравилось, честно. Лоцман, украинец, в Сиднее принес, на борт. На следующем заходе- я ему отдал. Львовянин. Отец: сотник УПА. В этой книге был...
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на Австралийской линии тоже шла война... пардон, АТО?..
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Это было в 2000-м году. В феврале. Этот лоцман нам и рулоны газеты приносил, инетовской. Той самой- от Гонгадзе.
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Наши издали в Торонто двухтомник , поименный список по селам всех воинов УПА области .
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Во!!! В этом что-то есть правильное! Это- необходимо делать. Там- интересно было, поверь. Я- просто зачитывался.
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если предок ленина в пятом колене был с житомира ? подойдёт?
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Не подойдет поскольку Ленина упыри так и не похоронили .
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Давно слід було вже створити пантеон і повернути на Батьківщину прах таких людей, як Коновалець, Петлюра, Довженко, Багряний, Самчук, Огієнко, Ю. Кістяківський, Ю. Шевельов - список довжелезний, там і вчені, і письменники, і актори, і художники, і архітектори. Багато з них ще за життя висловлювали бажання бути похованими в Україні на рідній землі, так що родичі не будуть, мабуть, заперечувати - принаймні більшість...
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Где приняла Земля человека там и должен упокоенный остатся, исключением является личное завещание его перезахоронить, не нужно трогать усопших, Душам возвращатся на Землю не легко...
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Пер-Лашез, там спокойно себе покоятся знаменитые ученые, писатели и художники, военные и политикови ... и вечный ропот человека их вечный мир не возмутит(с)?...
Шопен, Пруст и Джим Моррисон, Нестор Махно, О.Уайльд и тд
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Давно пора. Ну, таких как Розумовского, Чайковского, Репина, Сикорского и Королева нам вряд ли отдадут их уже приватизировали, но вот то, что прах Бандеры не в украинской земле - это нонсенс.
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Случился единичный,неприятный случай.Да,вопрос нужно решить.Но 250 000...Ебанутые,оставьте мёртвых в покое.Любить нужно живых.
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Думаю,что всех не будут,это не так просто,надо разрешение родственников.Просто нельзя больше допускать таких случаев,как сейчас,вот этим и должно заняться государство
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А зарплату будут платить с наших непомерных налогов?
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Нужно больше комиссий, всяких и разных!!!
И чиновников новых не забудьте!
Ведь страна богата - деньги девать некуда.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПри Минкульте создадут спецкомиссию, которая займется перезахоронениями выдающихся украинцев
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