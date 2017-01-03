 При Минкульте создадут спецкомиссию, которая займется перезахоронениями выдающихся украинцев

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Минкульта, об этом сообщил Министр культуры Украины Евгений Нищук.
"Люди, которые сделали исключительный вклад в развитие, становление Украинского государства, нашей истории и культуры должны быть достойно отмечены на родной земле. Именно с этой целью при Минкультуры, по поручению премьер-министра Украины, будет создана межведомственная комиссия. Именно создание такой комиссии предоставит реальные возможности Министерству культуры влиять на процесс почитания памяти великих украинцев, имена которых должны оставаться в истории", - заявил во вторник Нищук.
По словам министра, в состав межведомственной комиссии должны войти представители Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, представители Киевской городской госадминистрации, если рассматривается вопрос создания в столице пантеона известных украинцев. Также межведомственная комиссия будет включать в себя специалистов Минкультуры совместно с Украинским институтом нацпамяти, ведь он располагает исчерпывающей информацией по учету лиц, которые по тем или иным причинам захоронены за рубежом.
"Создание комиссии позволит формализовать принятое политическое решение, и значительно активизировать процесс создания пантеона выдающихся личностей и героев Украины", - рассказал Нищук.
Он также отметил, что рано или поздно должен быть решен вопрос об определении места для пантеона выдающихся личностей и героев Украины, которых знает весь мир, и эти функции может взять на себя межведомственная комиссия.
Напомним, в Праге сегодня эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся и его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тыс. чешских крон за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Александра Олеся.
В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения.
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І б'ють піснями в груди:
"Цілуй, цілуй, цілуй її, -
Знов молодість не буде!
Ти не дивись, що буде там,
Чи забуття, чи зрада:
Весна іде назустріч вам,
Весна в сей час вам рада.…»
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Чи забуття, чи зрада:
Весна іде назустріч вам,
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заробляти??
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ооо.у. это надолго(
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И чиновников новых не забудьте!
Ведь страна богата - деньги девать некуда.
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