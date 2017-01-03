 Изменения в Белом доме дают возможность по-новому взглянуть на вопрос поставки летального оружия, - Чалый

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в США Валерий Чалый.
"Оборонное оборудование сейчас поступает в Украину и дает возможность сохранить жизнь нашим воинам, а также зафиксировать нарушения режима прекращения огня, как пример - контрбатарейные радары", - отметил он.
При этом дипломат подчеркнул, что на пути получения Украиной летального оружия остается позиция президента США.
"Поэтому, соответственно, изменения в Белом доме дают возможность по-новому взглянуть на этот вопрос", - отметил посол.
Кроме этого, Чалый напомнил, что в оборонном бюджете США на 2017 финансовый год военная помощь для Украины была увеличена и "включает возможность предоставления летального оборонительного оружия" на законодательном уровне.
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и вообще ключевые фигуры в нашей дипломатии мягко говоря ни какие.
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А "желающие" или "нежелающие" - никого уже не интересует.
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а в администрацию президента шастают,то ахметов,то коломойский,перетереть
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Про порохоботов
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Весь мир знает что теперь нет шансов палучить аружие патому что трамп будет пирезапускать атношения с рассией
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