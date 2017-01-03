 Изменения в Белом доме дают возможность по-новому взглянуть на вопрос поставки летального оружия, - Чалый

Как передает

, об этом в интервью

заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Оборонное оборудование сейчас поступает в Украину и дает возможность сохранить жизнь нашим воинам, а также зафиксировать нарушения режима прекращения огня, как пример - контрбатарейные радары", - отметил он.

При этом дипломат подчеркнул, что на пути получения Украиной летального оружия остается позиция президента США.

"Поэтому, соответственно, изменения в Белом доме дают возможность по-новому взглянуть на этот вопрос", - отметил посол.

Кроме этого, Чалый напомнил, что в оборонном бюджете США на 2017 финансовый год военная помощь для Украины была увеличена и "включает возможность предоставления летального оборонительного оружия" на законодательном уровне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" будет производить натовскую винтовку M16