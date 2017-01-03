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Все про:оружие (3518) помощь (3111) США (11555) Чалый (329)

 Изменения в Белом доме дают возможность по-новому взглянуть на вопрос поставки летального оружия, - Чалый

На пути получения Украиной летального оружия остается позиция президента США. Изменения в Белом доме дают возможность по-новому взглянуть на вопрос поставки оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Оборонное оборудование сейчас поступает в Украину и дает возможность сохранить жизнь нашим воинам, а также зафиксировать нарушения режима прекращения огня, как пример - контрбатарейные радары", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вряд ли отменят антироссийские санкции, связанные с Крымом, а по Донбассу - будет зависеть от поведения Кремля, - Чалый

При этом дипломат подчеркнул, что на пути получения Украиной летального оружия остается позиция президента США.

"Поэтому, соответственно, изменения в Белом доме дают возможность по-новому взглянуть на этот вопрос", - отметил посол.

Кроме этого, Чалый напомнил, что в оборонном бюджете США на 2017 финансовый год военная помощь для Украины была увеличена и "включает возможность предоставления летального оборонительного оружия" на законодательном уровне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" будет производить натовскую винтовку M16
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Безвиз, ассоциация, летальное оружие... и вертится всё это, как Земля.
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чалый говорил про летальное оружие и при Обаме,чалый это гадалка ,а не дипломат.
и вообще ключевые фигуры в нашей дипломатии мягко говоря ни какие.
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Ты манатки лучше собирай, после твоих идиотских мансов с агитацией украинской диаспоры за Клинтоншу, можешь и в тюрьму американскую загреметь, за вмешательство во внутренние дела США! Думаешь Трамп тебя терпеть будет? Это тебе не Украина, где все твари возле корыта, не оторвешь!
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Украинская диаспора за Клинтоншу? Какой ужас. То ли дело - кацапы, тихо-мирно взломали серваки выборные, накрутили Трампычу голосов. Вот это Трамп терпеть будет!
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А сейчас Украина пользуется водяными пистолетами? Не хватает летального оружия - призовите Пашинского в АТО, у него есть.
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Какой на Савушкина ему выдал майор, таким и пользуется.
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Американцы, не надо нам никакого нового оружия. Вы только Путина на каком-нибудь форуме в сортире без охраны слегка придержите.
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Угу... Я ж- не возражаю. "Изменения в Белом Доме"(с)... И у нас шо, от этого? Пастернак у нас, с М-16, в Украине. Этому винторезу- лет больше чем мне. Хрен с ним, возможно- этот Пастернак- и вовсе не плохой дядька. Но! Он таки- Пастернак, как всегда. А из-за некоего Раппопорта- моя жена, отработав всю жизнь в Мариупольском СРЗ- уволилась. Ладно... Посмотрим. Слава Богу- время есть.
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Серега , свали за поребрик , мы не используем оружие за границами Украины в отличие от дебилов имперских
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Жестокие советы. За поребриком сейчас - самое опасное место на Земле. Что на суше, что на воде. В расеюшке ускоренными темпами в массовом порядке готовят пилотов-камикадзе. Журналисты Первого Канала и "Звезды" подтвердят.
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счастливый даунбасенок))) И много там желающих стать пилатами-комикадзе за московскую область? 70 лет назад для защиты масковской области приходилось применять заград отряды.
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Сцарь прозвенел на всю страну баночками с мочой и грозно молвил: "На миру тупому кацапоиду и смерть красна!" Всё, энергетическая сверхдержава дружно готовится "к земле".
А "желающие" или "нежелающие" - никого уже не интересует.
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Гиркин , Моторыла , Бородай , Ерофеев , Александров , Бабай , Мильчаков , найди мне тут украинца ?
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Давай продолжим , ответь ,почему в Украину убежало 2 млн донбасят а в рашку всего 0,4 , и второе , почему там где нет "добровольцев" из рашки нет войны ,несмотря на преобладание русскоязычного населения ?
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москаль вооружает даунецкую босоту современным оружием и завозит российских боевиков на Донбасс и потом вопрошает зачем оружие Украине...даже не знаю как этих москальских выродков уже называть.
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В россиянции есть такая народная масковская поговорка "не нравиться едьте туда где нравится" Если россиянцам не нравится в Украина, так надо им ехать туда куда им нравиться! Правда масквичи к себе не пустят, они своих россиянц к себе не пускают.
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Каждый кацапоид в душе завистливо мечтает стать украинцем. Но в большинстве случае - не судьба: то яйцами природа обделила, то скрепа не разгибается и с колен не даёт подняться.
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друг друга лупим ,а кацапов по всему мордору закапывают по моему уже тащ15 зарыли и это не считая что нам на удобрения оставили.
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ну я понял что долбаеб хуйловский ,будем с тобой прощаться .
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вот вас через телевизор и наплодили таких уродов
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Нехорошо так отзываться о народностях Донбасса , а откуда у них 700 танков .столько в армии Украины не было до 2014 года ?
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Я слышал высказывание фуйла про шахтеров , наверное хорошо их знает , кто же еще мог распилить к беням свои заводы , тот же Луганск в жизни больше не будет иметь патронного завода а получит его какой то Тернополь или Житомир .
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так хуйлу проще управлять дебилами ,при чем тут назвали они и есть таковыми.
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Ну вот что за бред... И такие пОслы представляют нашу Украину. Украина входит в ТОП-10 экспортёров оружия. Кому из нормальных политиков может прийти в голову давать летальное оружие стране, активно торгующей летальным оружием ?
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Элементарно , без права перепродажи , как они со всем миром торгуют .
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Чахлый , ты посты о Трампе в фейсе повытирал??? Чтобы Педрыку не рпришлось как уйлу самик за тобой высылать...
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Джавелин, должжен быть в ВСУ , без всяких условий
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Украине в первую очередь требуется гружие против КОРРУПЦИИ

а в администрацию президента шастают,то ахметов,то коломойский,перетереть
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Просто треп балабола: "по новому взглянуть". Где какая-то конкретика?
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Согласен полностью. Ему бы безвиз прогнозировать.
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дык мы каждый день По-новому на что то смотрим... спасибо Петру Шоколадному
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Ну к нам же вторглись безмозглые а не свидомые .
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А что мы сами не можем,почему мы всегда на кого то надеемся!????
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После проверки автомата М 4 в зоне АТО будут строить завод в Украине.
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это называется гадание на шкурке из под сала, говорят,шо мушкеты образца 18 века самой сильной армии европы уже переданы и идет усиленное обучение...
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О , еще один дебиленыш , иди петушка якутского облизывай .
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Изменения в Белом доме говорят о необходимости рассчитывать исключительно на собственные силы.
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Чалый или брехло или полное му-му... Изменения в в Белом доме показывает,что Поросёнок полный поц,если до сих пор не дал приказ построить патронный завод и завод по-изготовлению арт.вооружения!
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Ну и врун этот чалый))))
Весь мир знает что теперь нет шансов палучить аружие патому что трамп будет пирезапускать атношения с рассией
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И Чалый всучит это летальное оружие своим детям и отправит на войну? Или он расчитывает на моих детей?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИзменения в Белом доме дают возможность по-новому взглянуть на вопрос поставки летального оружия, - Чалый
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