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Все про:Ельченко (112) МИД (3749) ООН (1853) Судан (23) Совбез ООН (459)

 Украина возглавила Санкционный комитет Совета безопасности ООН по Судану

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко с 1 января официально начал председательство в Санкционном комитете Совета Безопасности Организации по Республике Судан.

Об этом сообщили во вторник Укринформу в Миссии Украины при ООН, передает Цензор.НЕТ.

"Начиная с 1 января, Украина в течение 2017 года как непостоянный член Совета Безопасности ООН будет возглавлять работу Санкционного комитета Республики Судан", - проинформировал спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

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Он уточнил, что основная миссия Украины будет заключаться в обеспечении соблюдения санкций по отношению к этой стране, включающие оружейное эмбарго (распространяется только на Дарфур), запрет поездок и арест активов лиц, причастных к конфликту.

"Одним из приоритетов непостоянного членства Украины в Совете Безопасности ООН является поддержание мира на Африканском континенте", - отметил Николенко. В этой связи он напомнил, что с начала 2016 года наша государство возглавило Санкционный комитет Совбеза по Центральноафриканской Республике.

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"Это является свидетельством того, что Украина может брать на себя глобальную ответственность", - подчеркнул украинский дипломат.
Санкционный комитет Совета Безопасности ООН относительно Судана учрежден резолюцией Совбеза 1591 в 2005 году с целью сдерживания вооруженного конфликта в регионе Дарфур. Ситуацию в Судане отслеживает специально созданный в рамках Комитета орган - Группа независимых экспертов, в состав которой входит пятеро представителей. Их мандат возобновляется решением Совета Безопасности ООН ежегодно.

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Home / Події / СЕГОДНЯ ВЫСТРЕЛОМ В ГОЛОВУ КИЛЛЕРОМ УБИТ ЛИДЕР ДНР И ЛНР ИГОРЬ СТРЕЛКОВ (ГИРКИН)
СЕГОДНЯ ВЫСТРЕЛОМ В ГОЛОВУ КИЛЛЕРОМ УБИТ ЛИДЕР ДНР И ЛНР ИГОРЬ СТРЕЛКОВ (ГИРКИН)
Рома Козуб'як - Події

Как сообщают московские СМИ и полиция Москвы, сегодня в обед в собственном подьезде выстрелом в голову киллером убит лидер ДНР и ЛНР Игорь Стрелков Гиркин. Пока что официального подтверждения таких данных нет. Сообщает de-facto
http://ironargument.blogspot.com/2016/10/blog-post_359.html Нарид кто шо знает об этом а то рисурс кацапсинский
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забагато зразу подарунків хочете на Новий рік. Треба й самим працювати, а не лише чекати подарунків
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Добре, що Україна нарешті стає суб'єктом світової політики.
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блин
включил ТВ
в шоке
не одного украинского канала, есть одесские, молдавские и даже придестровскиий
я узнал, что СССР напала на Германию и Бесарабия с Буковиной , румынская земля..........
блин
забыли 1918 год?
ну и ладно
я могу им устроить Новый Год
поясню где Черноморец - Чемпион)))))))))
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вот это я в память обязательно кину
прикольно
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о це, пэрэмога, дубченко добился невиданных успехов, скоро возглавит комитет помощи габону и берегу слтновой кости,ведь негры очень любят сало
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ооо..уже и русня подтянулась, как всегда не в тему , но, хавальники пооткрывали.. )))))))) жалкие уёбки
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Вот это поворот!Хер кто ожидал!Люди в ШОКЕ!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина возглавила Санкционный комитет Совета безопасности ООН по Судану
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