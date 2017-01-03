 Украина возглавила Санкционный комитет Совета безопасности ООН по Судану

Об этом сообщили во вторник Укринформу в Миссии Украины при ООН, передает Цензор.НЕТ.
"Начиная с 1 января, Украина в течение 2017 года как непостоянный член Совета Безопасности ООН будет возглавлять работу Санкционного комитета Республики Судан", - проинформировал спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
Он уточнил, что основная миссия Украины будет заключаться в обеспечении соблюдения санкций по отношению к этой стране, включающие оружейное эмбарго (распространяется только на Дарфур), запрет поездок и арест активов лиц, причастных к конфликту.
"Одним из приоритетов непостоянного членства Украины в Совете Безопасности ООН является поддержание мира на Африканском континенте", - отметил Николенко. В этой связи он напомнил, что с начала 2016 года наша государство возглавило Санкционный комитет Совбеза по Центральноафриканской Республике.
"Это является свидетельством того, что Украина может брать на себя глобальную ответственность", - подчеркнул украинский дипломат.
Санкционный комитет Совета Безопасности ООН относительно Судана учрежден резолюцией Совбеза 1591 в 2005 году с целью сдерживания вооруженного конфликта в регионе Дарфур. Ситуацию в Судане отслеживает специально созданный в рамках Комитета орган - Группа независимых экспертов, в состав которой входит пятеро представителей. Их мандат возобновляется решением Совета Безопасности ООН ежегодно.
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СЕГОДНЯ ВЫСТРЕЛОМ В ГОЛОВУ КИЛЛЕРОМ УБИТ ЛИДЕР ДНР И ЛНР ИГОРЬ СТРЕЛКОВ (ГИРКИН)
Рома Козуб'як - Події
Как сообщают московские СМИ и полиция Москвы, сегодня в обед в собственном подьезде выстрелом в голову киллером убит лидер ДНР и ЛНР Игорь Стрелков Гиркин. Пока что официального подтверждения таких данных нет. Сообщает de-facto
http://ironargument.blogspot.com/2016/10/blog-post_359.html Нарид кто шо знает об этом а то рисурс кацапсинский
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включил ТВ
в шоке
не одного украинского канала, есть одесские, молдавские и даже придестровскиий
я узнал, что СССР напала на Германию и Бесарабия с Буковиной , румынская земля..........
блин
забыли 1918 год?
ну и ладно
я могу им устроить Новый Год
поясню где Черноморец - Чемпион)))))))))
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прикольно
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