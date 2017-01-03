 Экс-"регионалу" Ефремову вручили обвинительный акт

Таким образом, теперь дело экс-"регионала" Ефремова может быть передано в суд.
Напомним, Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля в аэропорту Киева. Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны, Ефремову вменяется прямая поддержка террористической организации "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля".
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Рыги - служители сатаны.
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Я посчитал количество людей, которые были убиты Богом в Библии. Вышло число 2476633, которое, конечно, значительно занижает общее число погибших от Бога, так как оно включает только те убийства, о которых есть конкретные числа. Я не пытался включить жертв потопа, Содома и Гоморры, а также многих других бедствий: голод, змеи и т.д., которыми "хорошая книга" заполнена. Тем не менее, 2 млн. - это солидное количество даже для убийц мирового класса. Но как это соотносится с сатаной? Сколько он убил в Библии? Я могу найти только десять убийств, и даже их он разделяет с Богом, потому что Бог сам позволил ему сделать эти убийства как условие пари. Я говорю о семи сыновьях и трех дочерях Иова:
«Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла.
И родились у него семь сыновей и три дочери.
И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла.
И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов?
Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его распространяются по земле;
но простри руку Твою и коснись всего, что у него, - благословит ли он Тебя?
И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня.
И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего.
И вот, приходит вестник к Иову и говорит: волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали Савеяне и взяли их, а отроков поразили острием меча; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе.
Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе.
Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе.
Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего; и вот, большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе.»
Иов 1:1-19
Так что, похоже, что и Сатана и Бог разделяют вину за эти убийства. Если так, то подсчет будет выглядеть следующим образом:
Бог 2,476,633
Сатана 10
Если попытаться включить те убийства, для которых нет точных цифр в Библи, то результаты будут еще более выразительны: 25 миллионов (плюс-минус несколько миллионов) для Бога и 60 для сатаны.
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с оправдательным приговором..
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А может быть и не передано????
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Иначе сядет, во.
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кагда уже мойшу ифремкина будут садить под домашний арест с правом сьеьацца
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http://antikor.com.ua/articles/144821-krimsjka_tajemnitsja_nashoji_eliti
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