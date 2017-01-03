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Все про:санкции (5759) США (11554) Чалый (328)

 США вряд ли отменят антироссийские санкции, связанные с Крымом, а по Донбассу - будет зависеть от поведения Кремля, - Чалый

Соединенные Штаты Америки вряд ли станут отменять санкции против Российской Федерации, связанные с аннексированным Крымом, а относительно Донбасса - все будет зависеть от поведения Москвы.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью Укринформу высказал посол Украины в США Валерий Чалый.

"Если говорить о внешней политике (США относительно Украины. - Ред.), то скорее всего, она приблизится к политике с позиции силы. При этом, роль отдельных стран, в противовес международным институтам, значительно повысится. С другой стороны, очевидно, будет наращиваться эффективность вооруженных сил и правоохранительной системы, о чем шла речь во время кампании. Относительно санкций против России, очевидно, что прагматичные республиканцы, прежде всего в Конгрессе, понимают важность продолжения активной политики на этом направлении. Не думаю, что санкции, связанные с Крымом, будут отменены. А вот насчет Донбасса - все будет зависеть от поведения самой России. Вряд ли желание сыграть "быструю партию" с Путиным найдет результативное решение, если только Россия полностью не выполнит Минские договоренности. При этом, возможно возрастет роль других инструментов, в том числе предоставлении оборонительного оружия для Украины", - отметил он.

При этом Чалый подчеркнул, что по его мнению, в целом следующий период отношений США и Украины будет периодом возможностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы в США пытаемся противодействовать российским информационным атакам, а из Украины им подыгрывают", - посол Чалый о статье Пинчука
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Россияне вылепили себе символ 2017 года из… навоза (фото)

В России по случаю наступления 2017 года (год огненного петуха по восточному календарю) сделали большую статую петуха из навоза.
Об этом пишет Якутия.инфо, уточняя, что статую поставили в селе Уолба (Якутия, РФ).
Согласно информации, петуха сделали высотой в 3,5 метра и 4,2 метра длиной.

Фото: yakutia.info


Фото: yakutia.info
Это интересное событие вызвало волну шуток среди пользователей социальных сетей.
"Символ года для всех россиян", - написали в популярном паблике MDKв Twitter.
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В нас це зветься держрезерв , тільки в нас с пшениці .
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Щось мені цей курій коня-лярвова в пальто нагадує.
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Daniel Rodriguez4 год · Ученые из Нидерландов представили принтер без картриджа и чернил.
Изображение выжигается на бумаге с помощью лазера, а в это же время в State Duma Государственной Думе т.н. РФ, предложили запретить самиздат.Грати
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по этому кацапов нужно везде лишать гражданство и отправлять их к хуйлу и не жевать сопли.
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Да эти санкции, что очки для слепого. Главное это стоимость нефти, а она уже выросла почти до 60$. Доллар и евро падает в Рашке, рубль укрепляется. Вопрос и на что эти санкции влияют?
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якут,тут дело не в том,какая цена на нефть...дело в том,покупает ли ее у тебя хоть ктото .а вот с этим у кремлядей проблемы,никто не хочет иметь дел с непредсказуемым продавцом.
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крым оттяпали в наглую поэтому и санкции. а в донбасе фулиганы за гаражом блатуют. и украинцы благоустраивают переходы и кпп. а не усмиряют бунт.
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Новая ветвь в политологии вырисовывается.
"Трамповедение" называется.
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Будем надеяться на то, как будет себя вести Кремль ...
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а еще помню слова чалого кода произошла трагедия на фронте :"а мы не думали"
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Скоро за нашу торговлю с оккупантами санкции начнут вводить против нас.
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Танюшка ,был бы прикол на весь мир , если бы штаты ввели санкции против петиной ХВабрики
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вы в свою зраду уже сталить верить больше и истовее,чем те,для кого она выдумывалась .граждане пилюют на ваши завывания.
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Сбудется мечта Хуйла,втолкнуть Даунбас в Украину,заживем,с ватой,сепаратистами и друзьями моторолы,при чем за наши же деньги из зарплат и пенсий.
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Это не тот ли посол, который называл Трампа неадекватом и идиотом? Снова решил обгадиться? Опять придется в фейсбуке странички тереть...
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Агентство Bloomberg включило Россию в список из пяти стран, самых непривлекательных для инвесторов.
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Я бы этому, с позволения сказать - поцлу-ушлепку, палец в рот не положил бы, даже грязный.....
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У Миколаєві поліція побила журналістів

Патрульні поліцейські у Миколаєві побили журналістів "Дорожнього контролю", котрі виявили порушення працівників поліції.

Про це свідчить відео, опубліковане на YouTube-каналі "Дорожнього контролю Миколаїв".

Проїжджаючи повз патрульне авто, журналісти помітили, що у поліцейської машини розбито лобове скло. Вони зупинилися і попросили поліцейських викликати старшого та службу моніторингу, оскільки експлуатувати таку машину заборонено.

Поліцейські відмовилися реагувати на таке прохання журналістів. Невдовзі на місце прибула їхній командир, котра стала вимагати від журналістів, аби вони відійшли від службової машини. Патрульні дістали кийки й почали бити ними журналістів.
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Чалому что, свои планы докладывают и госдеп и конгресс и Трамп?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША вряд ли отменят антироссийские санкции, связанные с Крымом, а по Донбассу - будет зависеть от поведения Кремля, - Чалый
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