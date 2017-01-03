 США вряд ли отменят антироссийские санкции, связанные с Крымом, а по Донбассу - будет зависеть от поведения Кремля, - Чалый

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью Укринформу высказал посол Украины в США Валерий Чалый.
"Если говорить о внешней политике (США относительно Украины. - Ред.), то скорее всего, она приблизится к политике с позиции силы. При этом, роль отдельных стран, в противовес международным институтам, значительно повысится. С другой стороны, очевидно, будет наращиваться эффективность вооруженных сил и правоохранительной системы, о чем шла речь во время кампании. Относительно санкций против России, очевидно, что прагматичные республиканцы, прежде всего в Конгрессе, понимают важность продолжения активной политики на этом направлении. Не думаю, что санкции, связанные с Крымом, будут отменены. А вот насчет Донбасса - все будет зависеть от поведения самой России. Вряд ли желание сыграть "быструю партию" с Путиным найдет результативное решение, если только Россия полностью не выполнит Минские договоренности. При этом, возможно возрастет роль других инструментов, в том числе предоставлении оборонительного оружия для Украины", - отметил он.
При этом Чалый подчеркнул, что по его мнению, в целом следующий период отношений США и Украины будет периодом возможностей.
896 33
Материалы по теме: Санкции против России
"У россиян очень слабая экономика, и мы можем ослабить ее еще", - сенатор Маккейн о санкциях против РФ(155)
Конгрессмены Республиканской и Демократической партий США выступают за усиление санкций, - член палаты представителей Шифф(158)
Высланные из США российские дипломаты встретят Новый год в пути(214)
Россия направит самолет за высланными из США дипломатами(172)
"Спікер" парламенту окупованого Севастополя подав у відставку(1)
"В следующем году мы собираемся ввести новые санкции, которые ударили бы по энергетическому и банковскому секторам", - сенатор США Грэм о России(216)
"Это серьезный сигнал Москве, что такие вещи не будут прощаться", - Огрызко о ситуации с высланными из США дипломатами РФ(110)
Ответить
Ответить
В России по случаю наступления 2017 года (год огненного петуха по восточному календарю) сделали большую статую петуха из навоза.
Об этом пишет Якутия.инфо, уточняя, что статую поставили в селе Уолба (Якутия, РФ).
Согласно информации, петуха сделали высотой в 3,5 метра и 4,2 метра длиной.
Фото: yakutia.info
Фото: yakutia.info
Это интересное событие вызвало волну шуток среди пользователей социальных сетей.
"Символ года для всех россиян", - написали в популярном паблике MDKв Twitter.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Изображение выжигается на бумаге с помощью лазера, а в это же время в State Duma Государственной Думе т.н. РФ, предложили запретить самиздат.Грати
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Трамповедение" называется.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Агентство Bloomberg включило Россию в список из пяти стран, самых непривлекательных для инвесторов.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Патрульні поліцейські у Миколаєві побили журналістів "Дорожнього контролю", котрі виявили порушення працівників поліції.
Про це свідчить відео, опубліковане на YouTube-каналі "Дорожнього контролю Миколаїв".
Проїжджаючи повз патрульне авто, журналісти помітили, що у поліцейської машини розбито лобове скло. Вони зупинилися і попросили поліцейських викликати старшого та службу моніторингу, оскільки експлуатувати таку машину заборонено.
Поліцейські відмовилися реагувати на таке прохання журналістів. Невдовзі на місце прибула їхній командир, котра стала вимагати від журналістів, аби вони відійшли від службової машини. Патрульні дістали кийки й почали бити ними журналістів.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить