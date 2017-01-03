 В первом квартале 2017 года Кабмин определит гарантированный пакет медуслуг

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в Среднесрочном плане приоритетных действий правительства до 2020 года, который обнародован на Правительственном портале для обсуждения.
"Определение государственного гарантированного пакета медицинских услуг на первичном звене - первый квартал 2017 года", - отмечается в документе.
Гарантированный пакет услуг позволит обозначить четкие обязательства государства по финансированию первичной медпомощи. Также в первом квартале 2017 года планируется создать Национальную службу здоровья, которая будет осуществлять закупки медицинских услуг и станет одним из звеньев в реформировании системы финансирования здравоохранения.
Кроме того, согласно плану правительства, во втором квартале 2017 года предполагается внедрение учебных программ для врачей первичного звена и обеспечение оборудованием для работы электронной системы здравоохранения, в частности компьютерной техники для врачей первичного звена.
Внедрение нового механизма финансирования первичной помощи по принципу оплаты работы врача первичного звена по количеству заключенных соглашений с пациентами планируется с третьего квартала 2017 года.
Также среди анонсированных мероприятий с первого квартала в течение года предполагается провести анализ расходов на оказание медицинской помощи и стоимости медицинской помощи, создание госпитальных округов и утверждение нормативно-правовых актов по управленческой и финансовой автономии бюджетным учреждениям здравоохранения.
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Чубака
Надеюсь, что хоть немного больше, чем лоб зелёнкой помазать.
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Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
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Добре, що зараз взялися реформувати. Гірше як є, на мою думку, зробити вже не можна.
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1. ви десь згадку, що лікарські засоби і медичні вироби надаються безплатно бачите?
2. Ви вірите, що медична допомога може бути безплатною? Викиньте совок з голови. Навіть в Західній Європі безплатної медицини немає.
3. Почитайте концепцію реформування охорони здоров*я для початку, а не піднімайте зраду.
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https://www.youtube.com/watch?v=iHP2vWcSu2g
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не пости ЭТО в каждую новость!
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модератор может посчитать это за флуд!
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https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=AA9149C4C0681B6F3269135F4FDABB80?art_id=41706735&cat_id=55838
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