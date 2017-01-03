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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (9565) медицина (1370) Минздрав (1223) план (88) стратегия (88)

 В первом квартале 2017 года Кабмин определит гарантированный пакет медуслуг

В первом квартале 2017 года Кабинет Министров Украины планирует определить гарантированный объем медицинских услуг на первичном звене.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в Среднесрочном плане приоритетных действий правительства до 2020 года, который обнародован на Правительственном портале для обсуждения.

"Определение государственного гарантированного пакета медицинских услуг на первичном звене - первый квартал 2017 года", - отмечается в документе.

Гарантированный пакет услуг позволит обозначить четкие обязательства государства по финансированию первичной медпомощи. Также в первом квартале 2017 года планируется создать Национальную службу здоровья, которая будет осуществлять закупки медицинских услуг и станет одним из звеньев в реформировании системы финансирования здравоохранения.

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Кроме того, согласно плану правительства, во втором квартале 2017 года предполагается внедрение учебных программ для врачей первичного звена и обеспечение оборудованием для работы электронной системы здравоохранения, в частности компьютерной техники для врачей первичного звена.

Внедрение нового механизма финансирования первичной помощи по принципу оплаты работы врача первичного звена по количеству заключенных соглашений с пациентами планируется с третьего квартала 2017 года.

Также среди анонсированных мероприятий с первого квартала в течение года предполагается провести анализ расходов на оказание медицинской помощи и стоимости медицинской помощи, создание госпитальных округов и утверждение нормативно-правовых актов по управленческой и финансовой автономии бюджетным учреждениям здравоохранения.

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Надеюсь, что хоть немного больше, чем лоб зелёнкой помазать.
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Плати и будешь здоров Совка больше нет, пора забыть прошлое.
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Судя по тебе-есть совок. И живее всех живых.
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В отличии от тебя , я пользуюсь страховой медициной. На правительство не надеялся никогда.
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А звідки ти знаєш, чим я користуюся? "В отличии" оно...
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Лоб не болит наступать на одни и те же грабли? Или там кость сплошная?
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Я по твоему посту понял. Или не ты писал ,что дороже зеленки не можешь себе позволить ничего больше ?
Чубака

Надеюсь, что хоть немного больше, чем лоб зелёнкой помазать.
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Всё гаразд. Логика простая- легче поорать на форуме ,чем просто пойти и застраховаться. Или ты думала ,что в Европе шара будет?
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боюсь,що зеленку потрібно буде самому купить. А помажуть безплатно)
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Подозреваю, что нянечка убирающая утку у лежачего больного, в этот перечень услуг опять не будет включена.
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Им все таки удастся всех построить под эту реформу. Получение всяких справок, учет беременных, даже рецепты. Все теперь через избранного вами врача. Вот это да.
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Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
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Ніде в світі безплатної медицини нема, а в нас взагалі - все платне!
Добре, що зараз взялися реформувати. Гірше як є, на мою думку, зробити вже не можна.
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Гарантированный пакет медуслуг? это поправка к статье Конституции о бесплатном медобслуживании? Может там в конце статьи появилась маленькая звёздочка, как в кредитном договоре, на которую никто не обращает внимания?
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"У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно"

1. ви десь згадку, що лікарські засоби і медичні вироби надаються безплатно бачите?
2. Ви вірите, що медична допомога може бути безплатною? Викиньте совок з голови. Навіть в Західній Європі безплатної медицини немає.
3. Почитайте концепцію реформування охорони здоров*я для початку, а не піднімайте зраду.
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не к месту, но посмотреть стоит.... как работает новая полиция николаева...
https://www.youtube.com/watch?v=iHP2vWcSu2g
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прекращай "раскручивать" сайт ютуба!
не пости ЭТО в каждую новость!
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ну да ... ну да... я ж от трубы бабло лопатой гребу.....
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один раз запостил-и хватит!
модератор может посчитать это за флуд!
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И что значит какой то медицинский округ. Все таки норма прописки по месту жительства остается обязательной.
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В споживчому кошику все є,10 таблеток валерьянки на рік,досить з головою,в краіні війна,та ще й ветеренам МВД потрібно пенсії перераховувати,де набрати коштів
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Достаточно 200-ти тысяч пакетов с многоразовыми презервативами президентам, нардепам, министрам и прочей чиновничьей шушаре раздать, чтобы таких же мудаков не рожали и всё наладится.
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Рассерженный муж отправляет тёще СМС: "Ваше изделие (дочь) не готовит нормальную еду! Не убирает квартиру! Не стирает и не гладит мои рубашки!" Тёща отвечает: "Выбор совершён вами лично! Изделие продано. Гарантия истекла. Производитель ответственности не несёт! PS: Возможен сбой программы... Попробуйте покрутить где надо своим ключиком... Не справляетесь сами - наймите мастера!"
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И что гарантируют? Если медицина в Украине платная, то зачем платить зарплаты из бюджета медикам за наши налоги, пусть сами зарабатывают. А то получается бюджетная зарплата и еще плюс население платит деньги. Может хватит этого беспредела.
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Общий наркоз Пирогова: палкой с гвоздем по голове и євтаназия с помощью топора.
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Надо попробовать саботировать эту реформу. У меня есть идея. Надо выбрать всего нескольких врачей и у них всем зарегистрироваться. Другие идеи принимаются.
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Медицина у нас , как и всё остальное - срез нашего общества. Встречаются люди разные. У меня был случай в конце года. Были с женой на рынке. Мне внезапно стало плохо. Думал капец пришёл. Вызвали скорую. Оказалось давление под 190 скакнуло. Сделали укол, понаблюдали. Когда состояние улучшилось и узнали, что я был за рулём, то сопровождали меня до самого дома с мигалкой . Очень благодарен им.
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в Украине прекрасные врачи, ещё бы оборудование и мед обеспечение, цены бы не было.
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Да. Что бы отдать часы в ремонт можно кому угодно. А врач по месту жительства. И будет так, что если даже не лечитесь, врача себе назначьте сами.
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У меня лично на сегодняшний день диагностирован рак левой почки. Интересно, скока бабок денег мне обойдется операция? Типа бесплатно. Выживу - сообщу. А всем читателям желаю здоровья, в первую очередь, остальное можно купить в ближайшем супермаркете.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ первом квартале 2017 года Кабмин определит гарантированный пакет медуслуг
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