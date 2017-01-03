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Все про:Медведчук (655) обжалование (17) Парубий (1252) суд (19794) извинение (34)

 Парубий обжаловал решение суда об обязательстве опровергнуть обвинение в адрес Медведчука

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обжаловал решение Печерского районного суда Киева, согласно которому он обязан опровергнуть обвинение бывшего главы администрации президента Виктора Медведчука в финансировании экстремистских групп, действующих на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом говорится в определении Апелляционного суда Киева от 9 декабря 2016 года.

Согласно ему, до 13 января могут быть поданы возражения на апелляционную жалобу.
Дело назначено к рассмотрению по сути на 17 января.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 7 ноября 2016 года Печерский районный суд Киева признал недостоверной и унижающей честь и достоинство распространенную Парубием 4 июля 2014 года на брифинге СНБО в "Укринформе" информацию о якобы причастности Медведчука к событиям на востоке Украины.

В частности, речь шла о следующих утверждениях: "Медведчук... является тем преступником, который в течение последних лет максимально участвовал в том, чтобы эта ситуация была создана"; "...финансирование этих (экстремистских) групп осуществлялось через Медведчука".

Согласно решению суда, Парубий должен в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу этого решения провести в "Укринформе" соответствующий брифинг и опровергнуть данные заявления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук, с его непонятным статусом и не скрывающий близких отношений с врагом №1 для Украины, вряд ли принесет пользу в Минске, - Турчинов
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Про медведчуковську суку-Рубана , краще напиши ... він же тобі подобається ?
Отже - подобається і його господар !
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Що , кацапчег - думаєш тут забули про твої висловлювання ...
Помиляєшся !
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и это несмотря на толпы радикальных патриотов.. ну и полностью люстрированных и реформированных судей, ментов, прокуроров, контрразведчиков и прочих честнейших людей..прикинь..
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Это падло уже давно должен сидеть в застенках
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http://kaluganews.ru/fn_242910.html

Жители села Мошонки в Калужской области попросили на Новый год сменить название села
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Пострадавший-молодец и настоящий гражданин.
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И Парубий проиграет аппеляцию... По логике развития событий, но не по правде о происходившем.
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Умный этот мужик, Медведчук, практически в открытую работает в интересах своего кума, а притянуть незачто.... как там у Филатова (тот который актер и поэт):

Чтоб худого про царя
Не болтал народ зазря,
Действуй строго по закону,
То бишь действуй… втихаря,
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Реально, Парубий тут скорее всего прав, а по закону...есть ли у него доказательства?

Кто ведет расследование по Медведчуку? Скорей всего никто, он же памятник Путлера, никто его не посадит
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Да и Плешивого Черта он по башке бутылкой не бил...
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Це не демократія - це показник інфантильного і не зрілого суспільства ..((
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Эх ты парубий-парубий...не наш ты пацан.А я тебе по началу верил...
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То апеляцію не треба було подавати? Треба перед кумою хУЙЛА вибачитися?
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Мертвечука заждался его коллега по "краснухе" Бузина, Стуса Мертвечуку никогда не простим.
К стати, обратили внимание как на СТБ поздравляла нас О.Марченко (жена его) ?
Во -первых вылезла отдельно от всех, во-вторых свою ненависть она уже не может скрыть, как раньше, получилось печально и злобно. Тварь.
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Та поооофік якто, одна падлюка іншу падлюку- ПАДЛЮКОЮ обізвала!!!
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Якого біса сайт подає інформацію російською мовою?
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может уже пора эту тварь прижать ,и потом обменять на всех украинцев в путинских застенках
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Воно вже напало. Чи ти заперечиш цей факт? Як Гадя!
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Это власть так говорит, а я только цитирую сказанные слова.
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Запитайте , в нього , про Рубана - він його героєм вважає ..
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Рубан если узнает как ты его назвал пипец тебе.
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Він його , нещодавно , так захищав - вочевидь , нарешті , дійшло щось ... Чи просто методички поміняли ..))
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Докажи , що ти не сєпар - напиши що Рубан - чмо !
Слабо , кацапчег ?
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Він , нещодавно , з усіх сил Рубана захищав ... Не вірите - самі спитайте ...
Можливо він і не сєпар , а просто корисний ідіот" , як Савченко ...
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Не знаєте ?
Ну , це людина , яка щиро вірить що він патріот , але каже (і робить) те , чого хоче ворог ...
Таких , в Хуйла , і на Заході повно ...
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Медведчук - гандон, вот и всё , что вам, нужно знать, об этом товарище
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Ага , а я знаю одного такого ,котрий сепаратюгам дань платить
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Ад Кузя линяет из Сирии,новоевалось КОРЫТО....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий обжаловал решение суда об обязательстве опровергнуть обвинение в адрес Медведчука
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