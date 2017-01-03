 Парубий обжаловал решение суда об обязательстве опровергнуть обвинение в адрес Медведчука

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом говорится в определении Апелляционного суда Киева от 9 декабря 2016 года.
Согласно ему, до 13 января могут быть поданы возражения на апелляционную жалобу.
Дело назначено к рассмотрению по сути на 17 января.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 7 ноября 2016 года Печерский районный суд Киева признал недостоверной и унижающей честь и достоинство распространенную Парубием 4 июля 2014 года на брифинге СНБО в "Укринформе" информацию о якобы причастности Медведчука к событиям на востоке Украины.
В частности, речь шла о следующих утверждениях: "Медведчук... является тем преступником, который в течение последних лет максимально участвовал в том, чтобы эта ситуация была создана"; "...финансирование этих (экстремистских) групп осуществлялось через Медведчука".
Согласно решению суда, Парубий должен в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу этого решения провести в "Укринформе" соответствующий брифинг и опровергнуть данные заявления.
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Отже - подобається і його господар !
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Помиляєшся !
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Жители села Мошонки в Калужской области попросили на Новый год сменить название села
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Чтоб худого про царя
Не болтал народ зазря,
Действуй строго по закону,
То бишь действуй… втихаря,
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Кто ведет расследование по Медведчуку? Скорей всего никто, он же памятник Путлера, никто его не посадит
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Влучно сказано.
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К стати, обратили внимание как на СТБ поздравляла нас О.Марченко (жена его) ?
Во -первых вылезла отдельно от всех, во-вторых свою ненависть она уже не может скрыть, как раньше, получилось печально и злобно. Тварь.
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Слабо , кацапчег ?
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Можливо він і не сєпар , а просто корисний ідіот" , як Савченко ...
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Ну , це людина , яка щиро вірить що він патріот , але каже (і робить) те , чого хоче ворог ...
Таких , в Хуйла , і на Заході повно ...
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