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Все про:Пашинский (451) прокуратура (2507) расследование (1789) стрельба (2074)

 Водитель маршрутки фигурирует в деле Пашинского как свидетель, а не обвиняемый, - прокуратура

Прокуратура Киевской области официально сообщает, что свидетель событий, по делу инцидента при участии народного депутата Украины, не является фигурантом совершенного уголовного преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ведомства.

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"Сегодня, в средствах массовой информации появилась новость, что водитель микроавтобуса, в деле с участием народного депутата Украины, возможно является соучастником нападения на народного избранника.

Прокуратура Киевской области официально сообщает, что водитель микроавтобуса имеет статус свидетеля в уголовном производстве зарегистрированном полицией Киевщины по факту хулиганства".

В прокуратуре подчеркивают, что правовая квалификация уголовного преступления является первичной и не исключено, что она может быть изменена в ходе досудебного расследования.

Следователи прокуратуры Киевской области окажут правовую оценку действиям каждого участника инцидента.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте также: Водитель микроавтобуса проходит в деле как соучастник нападения на Пашинского, - адвокат раненного Химикуса. ДОКУМЕНТ

Ранее адвокат пострадавшего от огнестрельного ранения Вячеслава Химикуса, нанесенного ему народным депутатом Сергеем Пашинским, Марина Паринова заявила о том, что водитель микроавбуса проходит в деле как соучастник нападения на Пашинского.

Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

Вместе с тем, пострадавший в дорожном инциденте мужчина утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм.

"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.
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Он предупредительный делает только из миномёта. И то не специально, а когда он разорвётся
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И что они вытворяют эти депутаты,что в сетях,что с Глоком!!!
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А водитель Пашинского кем фигурирует по этому делу?! ...Никем?..или забыли о нем?
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Так там, вроде, жена за рулём, а жена Цезаря, сам понимаешь..
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я это знаю и потому и спросил..Свидетелями должны быть все а не выборочно!
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Є така стаття 63 Конституції України, думаю нею і скористуються...
Громадянин має право не свідчити проти себе, своїх близьких і.т.д...
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есть фото "потерпевшего" а записи с видео регистратора почему то нету?
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Так в ногу ему пульните и переквалифицируйте в обвиняемого делов то,Антоха расскажет как было всё на самом деле...
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нормально? в деле неправомерной стрельбы нардепом . нардеп оказался пострадавшим.
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Здесь логика простая как 2 х 2 = 4: Скажет правду и даст "показания" против противной хари, которая не то что бутылки, а "кирпича просит", то будет "обвиняемым", а если подтвердит вранье метовских протоколов, покрывающих высокопоставленную тварь, то "свидетелем"!
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"Прав" тот у кого больше прав! ХОЛОП всегда будет перед БАРИНОМ виноват!
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Так называемые «народные депутаты» на самом деле никакие не
народные депутаты, народ этих, так называемых «депутатов» никогда и никуда не
избирал. Народу сверху навязали игру в выборы каких-то
фантиков-этикеток - НФ, БПП, Возрождение, Наш край и т.д. под вывеской якобы
"партий", и тот, кто сумел просочиться в списки этих этикеток и
купить места в них и становится "народным", плюя на этот самый народ.
И ползают одиозные болтливые бездельники и бездари из «партии» в «партию»,
занимая десятилетиями места в Раде. Образуется застойное болото из повязанных друг с другом проходимцев. Такая избирательная
система, навязанная олигархатом, - тупик, а в перспективе - смерть для страны.
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Нет, не надо излишней жестокости ...
Просто под зад коленом, без пенсий, привилегий и выходного пособия...
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это как вариант,а он может быть вполне реалистичен и без нашего желания или не желания.
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хренасе аваковские оборзели хотели водиле подозрение пришить. Водитель - свидетель, Химикус потерпевший, Пашинскому подозрение по ч.4 296 УК ...хулиганка с применением оружия. Подання в парламент на снятие неприкосновенности. Далее терка между Порошенко и бандой кролики ..и отставка Авакова
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И как тогда быть с заявлением адвоката-привлечь за клевету? Или как?
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адвокат свои слова подтверждает вытягом с ЕРДР где написано,
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Вот по тому, что адвокат это в сеть закинул и поменяли на свидетеля.
Такая явная лажа, никому не нужна.
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Які саме слова витягу підтверджують слова адвоката? Я-не юрист.
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Читай уважно ..*......гр Хімікус спільно з гр Олійником ......порушуючи .....*** .
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Судячи з тексту і дружину побили. Дурня якась.
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писали те що Пашинський казав, напевне ще й допитали його як потерпілого і пам*ятку як потерпілому вручили. Каже я стріляв спочатку у повітря. Він не розуміє, що не має жодних повноважень наводити на людей зброю та стріляти в повітря і кричати "всім лежати" бо жодним законом йому таке право не надано...він не правоохоронець
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Я і сам читати вмію-переказами не цікавлюся.
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ви знаєте, який за КПК порядок визнання потерпілим? і хто саме є потерпілим, а хто свідок чи підозрюваний? може знаєте правила судово-медичного визначення
ступеня тяжкості тілесних ушкоджень? То навіщо морочите людям голову своїми питаннями?
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"в ході якої безпідставно нанесли останнім тілесні ушкодження"... Хренасе, якщо тобі ноги прострілють, прокурори київської області вважають, що це не підстава дати озброєному нападнику по пиці
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31.12.2016
Як можна в лісі порушувати ГРОМАДСЬКИЙ порядок???
Як ці двоє холопів посміли вступити в словесну перепалку з його преосвященством народним депутатом України???
В заяві зазначається, що обом нанесли тілесні пошкодження, значить жінка також отримала бутилкою по голові???
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Текс писали менти а не юристи, тому ліс плавно перетворився у громадське місце, а збройний напад і замах на вбивство перетворився на необхідну оборону і хуліганство з боку підстреленого))При Янику за подібну хуйню Лозинський сів, при цій владі сяде жертва а Пашинському подарють автомат, щоб на цей раз без свідків.
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это обычная практика, прокуроских.
Водилу делают соучастником и давят на него психологически. Если он будет давать нужные показания, его выведут из дела, как обвиняемого и он пойдет , как свидетель. Водила решил, что своя рубаха ближе... и все гуд. Теперь он будет говорить по написанному прокурорскими.
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Что за хрень? Вы там разберитесь, всё-таки, кто кого поимел, а кто фейсом в это время торговал!
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А Пашинского на алкоголь задували? или отмазался?
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да тут вопросов к пашинскому и следакам не меренно.
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опять зраду обнулили...а сколько дерьмеца уже было намазано
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А может потому, поменяли с "соучастника" на "свидетеля", что информация в Сеть попала?
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а статья то какая ....хулиганка это значит что *особенные*могут и дальше отстреливать *быдло*
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не, потомучто согласился говорить, то что нужно прокурорским
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да ну нах ... обнулили.
Водилу запугали и он согласился говорить, то что нужно прокуроским, за это его делают свидетелем. Шо не в курсе, как это работает?
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пидарасам прокурорам никто не поверит, ведь эти твари чуть ли не главные коррупционеры страны
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"Прокуратура Киевской области официально сообщает, что свидетель событий, по делу инцидента при участии народного депутата Украины, не является фигурантом совершенного уголовного преступления", - а брехня по селу пошла.
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Свидетеля очень легко могут превратить в обвиняемого , это обычный прием .
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Именно, что могут. А тут утверждается что превратили.
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Окажется что автомобиль толкали до Киева,что бы там в людскую толпу врезаться на Майдане.
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Вы этого нападающего помните? Килограмм 60 весу, дохлый, измученный нарзаном. Петушинский тоже не Геракл, но пистолет в данном случае явно был лишним.
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Там должна еще быть пара случайных свидетелей ( грибники с лукошками, или может ботаники гербарий собирали). Они обязательно должны найтись и рассказать, что Пашинский не при делах.
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Навзаєм Слава , здоро'я в сім 'і та всіляких гараздів
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власть начинает нас потихоньку отстреливать ....
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...За словами водія, Пашинський, як ошпарений вискочив з автомобіля з пістолетом і почав кричати: "Усім лежати", "Всім на підлогу". Перед цим він, ледь встигнувши вискочити з авто, зробив постріл в повітря, після якого отримав пляшкою "слабоалкоголки" по голові.Наразі, поліція вважає, що друг та однопартієць їх керівника Арсена Авакова був не нападником, а жертвою інциденту. Поліція навіть кваліфікувала "напад на Пашинського" як хуліганство - ст. 296 Кримінального кодексу. Додамо, що стріляв нардеп зі зброї, яку йому подарував глава МВС Аваков...http://antikor.com.ua/articles/144808-svidok_rozstrilu_pashinsjkij_jak_oshparenij_viskochiv_z_avto_i_pochav_striljati
...
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классическая хулиганка ч.4 с оружием. Ехал мимо , увидел бус заглохший, решил построить и поставить на место водителя ..как же баре едут на мерине, а тут хлопы с бусом под ногами путаются. Открыли окошко и послали по матушке , а они не поняли кто едит иеще огрызаются. Пришлось выйти проучить хлопа... патрон в патронник и по ногам пере..шить что бы неповадно было. Классика диспозиции хулиганки
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Ждем заяву югика о снетии неприкосновенности с паши...
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В Раде - 450 депутатов, и я уверен, что 99% имеют оружие.
Но, надо же, из 450-ти именно Пашинский вляпался в историю со стрельбой.
Потому что - самый говнистый.
Потому что характер такой.
Я помню, как он сынка своего "талантливого" выгораживал, когда журналисты пронюхали, что тот без опыта солидную должность занял.
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И Шо эти депутаты вытворяют с безоружным народом-слуги мля?
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А не был бы пашинский фожиздом от хунты, а скрепным духовным православным рассеянцем , то всё бы закончилось благополучно для обеих сторон.

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..от 3 до 7 лет лишения свободы. Аваков с Геращенко и Ко, на поруки попросят, должны дать дать 5ку и по 75й с отсрочкой на 2 года...это если вину признает. Вообще случай вопиющий ехал хам со стволом , сам прицепился к людям у которых машина сломалась , прострелил ноги, и еще лапшу несут что он потерпевший...Доколе это будет продолжатся? Где Ляшко с его вилами?))))
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Маємо живий приклад,що не потрібно квАкову неадекватам,дебілам,алкашам роздавати зброю.
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он уже раньше и в ресторанах драки устраивал и охрану НБУ строил т.к. хотел бля..м хранилище с деньгами показать. Как ему оружие доверили? Он психиатра и нарколога прошел? И есть ли у него сейф прикрученый для хранения волыны? Нужно прокуратуре срочно проверить)))
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Пашинський літав на риболовлю на вертольоті, коли сепаратисти захоплювали ОДА в Донецьку і Харкові?

http://www.1.zt.ua/news/politika/pashin ... rkovi.html
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А сколько такой борзоты сегодня на дорогах, готовых пострелять,потому что ,на их взгляд, кто-то не так ездит.
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нормально когда человек останавливается и помогает в сложных жизненых ситуациях. а если бы они тонули на море? и тут пашинский прямо по черепам . бо в кабаке кофе стынет. вот где проблема зарыта.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВодитель маршрутки фигурирует в деле Пашинского как свидетель, а не обвиняемый, - прокуратура
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