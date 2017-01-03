 Водитель маршрутки фигурирует в деле Пашинского как свидетель, а не обвиняемый, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ведомства.
"Сегодня, в средствах массовой информации появилась новость, что водитель микроавтобуса, в деле с участием народного депутата Украины, возможно является соучастником нападения на народного избранника.
Прокуратура Киевской области официально сообщает, что водитель микроавтобуса имеет статус свидетеля в уголовном производстве зарегистрированном полицией Киевщины по факту хулиганства".
В прокуратуре подчеркивают, что правовая квалификация уголовного преступления является первичной и не исключено, что она может быть изменена в ходе досудебного расследования.
Следователи прокуратуры Киевской области окажут правовую оценку действиям каждого участника инцидента.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее адвокат пострадавшего от огнестрельного ранения Вячеслава Химикуса, нанесенного ему народным депутатом Сергеем Пашинским, Марина Паринова заявила о том, что водитель микроавбуса проходит в деле как соучастник нападения на Пашинского.
Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.
Вместе с тем, пострадавший в дорожном инциденте мужчина утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм.
"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.
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Оборонный бюджет Украины в 23 раза меньше аналогичного бюджета РФ, - Пашинский(201)
Оборонный бюджет - это как коротенькое одеяло: мерзнут или ноги, или уши, - Пашинский(82)
"Всем стоять, лежать! Достает это ху##, короче с пистолетом в упор. У меня в руке бутылка была и я его сразу навернул", - пострадавший в инциденте с нардепом Пашинским озвучил свою версию событий. ВИДЕО(590)
"Я применил оружие лишь после удара стеклянной бутылкой по голове", - Пашинский о дорожном инциденте. ФОТОрепортаж(491)
Известные украинские блогеры прокомментировали случившееся с Пашинским(1)
"У нападающего в руках осталась "розочка", - новые детали истории с Пашинским(138)
Нападение на нардепа Пашинского квалифицировано по статье "хулиганство", - спикер областной Нацполиции Жукович(84)
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Громадянин має право не свідчити проти себе, своїх близьких і.т.д...
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народные депутаты, народ этих, так называемых «депутатов» никогда и никуда не
избирал. Народу сверху навязали игру в выборы каких-то
фантиков-этикеток - НФ, БПП, Возрождение, Наш край и т.д. под вывеской якобы
"партий", и тот, кто сумел просочиться в списки этих этикеток и
купить места в них и становится "народным", плюя на этот самый народ.
И ползают одиозные болтливые бездельники и бездари из «партии» в «партию»,
занимая десятилетиями места в Раде. Образуется застойное болото из повязанных друг с другом проходимцев. Такая избирательная
система, навязанная олигархатом, - тупик, а в перспективе - смерть для страны.
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Просто под зад коленом, без пенсий, привилегий и выходного пособия...
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Такая явная лажа, никому не нужна.
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ступеня тяжкості тілесних ушкоджень? То навіщо морочите людям голову своїми питаннями?
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Як можна в лісі порушувати ГРОМАДСЬКИЙ порядок???
Як ці двоє холопів посміли вступити в словесну перепалку з його преосвященством народним депутатом України???
В заяві зазначається, що обом нанесли тілесні пошкодження, значить жінка також отримала бутилкою по голові???
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Водилу делают соучастником и давят на него психологически. Если он будет давать нужные показания, его выведут из дела, как обвиняемого и он пойдет , как свидетель. Водила решил, что своя рубаха ближе... и все гуд. Теперь он будет говорить по написанному прокурорскими.
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Водилу запугали и он согласился говорить, то что нужно прокуроским, за это его делают свидетелем. Шо не в курсе, как это работает?
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Но, надо же, из 450-ти именно Пашинский вляпался в историю со стрельбой.
Потому что - самый говнистый.
Потому что характер такой.
Я помню, как он сынка своего "талантливого" выгораживал, когда журналисты пронюхали, что тот без опыта солидную должность занял.
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Пашинський літав на риболовлю на вертольоті, коли сепаратисти захоплювали ОДА в Донецьку і Харкові?
http://www.1.zt.ua/news/politika/pashin ... rkovi.html
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