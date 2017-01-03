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 Боевики из 82 мм минометов обстреляли Луганское, - пресс-центр штаба АТО

3 января по состоянию на 18-00 в зоне проведения АТО зафиксировано 23 обстрела позиций украинской армии. Один военнослужащий ранен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

"На Мариупольском направлении из вооружения БМП и гранатометов оккупанты неоднократно вели огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики выпустили 30 мин в районе Водяного и Широкино, - Мотузяник. КАРТА

Из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска в течение дня многократно обстреливали Новозвановку, что на Луганском направлении. На Донецком направлении боевики из 82 миллиметровых минометов обстреляли Луганское, а из стрелкового оружия Зайцево и Луганское", - говорится в сообщении.

Также читайте: Боевики 32 раза за сутки обстреляли наши позиции: 120-м калибром били по Широкино, а 82-м - по Водяному

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики из 82 мм минометов обстреляли Луганское, - пресс-центр штаба АТО
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