 Боевики из 82 мм минометов обстреляли Луганское, - пресс-центр штаба АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
"На Мариупольском направлении из вооружения БМП и гранатометов оккупанты неоднократно вели огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы.
Из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска в течение дня многократно обстреливали Новозвановку, что на Луганском направлении. На Донецком направлении боевики из 82 миллиметровых минометов обстреляли Луганское, а из стрелкового оружия Зайцево и Луганское", - говорится в сообщении.
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