 Цель ОБСЕ заключается в том, чтобы режим прекращения огня на Донбассе полностью соблюдался, - Курц

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter во время своего визита в Мариуполь.
"Сегодня наглядно смог увидеть ситуацию на востоке Украины - посетил блокпост "Пищевик" вместе со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ", - сообщил Курц.
В частности, действующий председатель ОБСЕ отметил, что "цель организации заключается в том, чтобы режим прекращения огня полностью соблюдался".
Также он подчеркнул, что организация выступает за улучшение ситуации для местного населения на Донбассе.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что он вместе со своим австрийским коллегой осмотрел офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Мариуполе.
"СММ выполняет важную работу, а в новом году ее будет еще больше", - отметил Климкин.
Как сообщалось, Курц прибыл с визитом в Украину. Сегодня он вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным отправился в Мариуполь для ознакомления с состоянием имплементации минских договоренностей и ситуацией в регионе. В частности, глава ОБСЕ посетил пострадавшее от обстрелов село Виноградное и передал противоминные маркеры мэрии города.
Климкин и Курц 3-4 января посетят Донецкую область и обсудят развертывание вооруженной полицейской миссии организации на Донбассе.
Целью визита в Донецкую область является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.
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сколько кстати там кацапов в том обсе треца?
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Цель Украины - единая суверенная страна...
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https://www.youtube.com/watch?v=MCUQJAoUleQ
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Порошенко и Ко финансируют террористов ЛДНР:новые доказательства Под видом угля из ЮАР люди,приближ к медведчуку,.. http://www.economics-prorok.com/2017/01/blog-post_15.html …
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