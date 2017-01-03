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Все про:Мариуполь (3934) мониторинг (96) ОБСЕ (2148) Курц (9)

 Цель ОБСЕ заключается в том, чтобы режим прекращения огня на Донбассе полностью соблюдался, - Курц

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявляет, что режим тишины на Донбассе должен полностью соблюдаться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter во время своего визита в Мариуполь.

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"Сегодня наглядно смог увидеть ситуацию на востоке Украины - посетил блокпост "Пищевик" вместе со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ", - сообщил Курц.

В частности, действующий председатель ОБСЕ отметил, что "цель организации заключается в том, чтобы режим прекращения огня полностью соблюдался".

Также он подчеркнул, что организация выступает за улучшение ситуации для местного населения на Донбассе.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что он вместе со своим австрийским коллегой осмотрел офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Мариуполе.

"СММ выполняет важную работу, а в новом году ее будет еще больше", - отметил Климкин.

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Как сообщалось, Курц прибыл с визитом в Украину. Сегодня он вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным отправился в Мариуполь для ознакомления с состоянием имплементации минских договоренностей и ситуацией в регионе. В частности, глава ОБСЕ посетил пострадавшее от обстрелов село Виноградное и передал противоминные маркеры мэрии города.

Климкин и Курц 3-4 января посетят Донецкую область и обсудят развертывание вооруженной полицейской миссии организации на Донбассе.

Целью визита в Донецкую область является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.




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Ага и еще разрешить сепарам выборы провести....
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Цікаво, і як ви збираєтеся досягнути цієї мети?
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Скорше за все-інших інструментів впливу в них немає. Чи я помиляюся? Питання до форуму.
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а мы говорим педро -педро,тут он ОБСЕ как заварачивает
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доречі, гарна ідея! якщо кацапам добре набити в бубен, то ситуація зразу ж налагодиться)))
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Ну если в какой-то определённый бубен дать, то можно добиться.
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Выражением взволнованности, обеспокоенности и проведением красных линий.
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у меня тоже есть цель ,в первые две недели этого года заработать три ярда зелени...
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Главное офис посмотрел. Да нахер вы тут нужны, если толку от вас полный ноль.
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В каком документе записана эта цель и как контролируется выполнение? Кого наказали за срыв договоров и этой цели?
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Маловероятно что террористы станут послушными няшками,как и ИГИЛ.
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Тоесть для достижения этой цели ОБСЕ необходимо ликвидировать колорадских фашистов ! И каким образом она это будет делать соблюдая перемирие ???
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На Камчатке в 70-е годы, на территории 2-ой краснознаменной флотилии атомных подводных лодок, находилась казарма ракетного дивизиона. Так с одной стороны двери был лозунг "Наша цель коммунизм!", а с другой "Все ракеты в цель!" Потом особисты присмотрелись, обо сняли нах...
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цель-получать командировочные и надбавки за "пребывание" в зоне боевых действий.
сколько кстати там кацапов в том обсе треца?
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Смотря где , у нас почему их нет , только европейцы .
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Они и есть , только на востоке , я говорю про западные области .
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Цель ОБСЕ - прекращение огня на Донбассе,
Цель Украины - единая суверенная страна...
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"Цель ОБСЕ - прекращение огня на Донбассе", - написали бы эти слова в юридическом документе, а далее их можно будет под суд...
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предыдущий , председатель ОБСЕ, был, ещё , болеее никчемныйф...
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Я их постоянно вижу! Эти джипаки ОБСЕ. Одобряю вкус! Они верно выбрали "Пикник", который от меня- в 30-ти метрах. Обслуга там- в восторге просто! Они там часто и выручку приносят. Шо они, согласно слов герра Курца- на фронте делают- я понятия не имею. Вот шо могут делать фрау и герры, у которых нет аргументов? А аргументы... я не вижу, кроме Пионов, которые есть у нас. В достаточном количестве.
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Так может вам открыть генделык для ОБСЕ и будете грести бабло лопатой?
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Не!!! Ну их... А вдруг- кто-то маячок воткнет, возле выхлопной, когда они там шо-то будут изучать, на фронте. Они приедут.... И вслед шо-то прилетит?! Не! Не надо!
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Так вы в генделыке стены забетонируете и удет бункер Ё. Хрен Вас кто достанет и будете им альсиффикат коньяка наливать до их опупения. А потом Вам на сухогруз хватит...
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Вот кто мне пояснит , нафига ОБСЕ в Черновцах , Франковске , Тернополе ?
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Да??? Я- отказываюсь объяснять. Бо могу додуматься до чего-то не совсем хорошего. А реально... Не. Не знаю.
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Да нет , тут ничего нехорошего и быть не может , но они же небесплатно тут рассекают .
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Ну не токо ж в Лугандонских кабаках им бухать. Надо весь местный колорит заценить.
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На да , боевые за 1000 км от фронта , а мы с депутатов негодуем
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Цель ОБСЕ заключается в том, чтобы собирать данные размещений позиций украинских войск,численность состава и это всё за нефтедоллары россии передавать той-же россии
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Это у вас бо страшно , а в логове бандеровцев по одному катаются , бывает еще и с лыжами сверху , вообще пипец .
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Boris Borisenko ‏@BorisBorisenko5 2 ч.2 часа назад
Порошенко и Ко финансируют террористов ЛДНР:новые доказательства Под видом угля из ЮАР люди,приближ к медведчуку,.. http://www.economics-prorok.com/2017/01/blog-post_15.html …

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Ще розумію в перший рік , но за три роки що вугілля по світу неможливо знайти ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦель ОБСЕ заключается в том, чтобы режим прекращения огня на Донбассе полностью соблюдался, - Курц
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