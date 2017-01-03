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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1276) сотрудничество (524) Меморандум (63) НАПК (162)

 НАПК и НАБУ подпишут меморандум о сотрудничестве и обмене информацией

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Национальное антикоррупционное бюро намерены подписать меморандум о сотрудничестве обмене информацией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

"В рамках совместной рабочей группы наработан проект меморандума о сотрудничестве и обмене информацией между НАБУ и НАПК, который после утверждения на ближайшем заседании Национального агентства будет подписан сторонами", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подписание меморандума обеспечит своевременный обмен информацией для оперативного и беспристрастного анализа данных, которые могут свидетельствовать о подследственных НАБУ уголовных коррупционных правонарушениях.

Проект документа будет утвержден на ближайшем заседании НАПК.

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А в законодавчому полі це вирішити було неможливо? Чи як?
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Такое впечатление,что они на разных планетах живут. Сначала меморандум, потом подпишут договор, потом парафируют его, потом будет торжественная совместная ратификация онлайн с музыкой и букетами....блин...
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