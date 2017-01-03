 НАПК и НАБУ подпишут меморандум о сотрудничестве и обмене информацией

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.
"В рамках совместной рабочей группы наработан проект меморандума о сотрудничестве и обмене информацией между НАБУ и НАПК, который после утверждения на ближайшем заседании Национального агентства будет подписан сторонами", - сказано в сообщении.
Отмечается, что подписание меморандума обеспечит своевременный обмен информацией для оперативного и беспристрастного анализа данных, которые могут свидетельствовать о подследственных НАБУ уголовных коррупционных правонарушениях.
Проект документа будет утвержден на ближайшем заседании НАПК.
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http://antikor.com.ua/articles/144805-golos_krovi_ili_golos_deneg_pochemu_evrooptimisty_grabjat_ukrainu
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