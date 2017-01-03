 Раненный боец АТО умер в больнице им. Мечникова в Днепре

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".
"В больнице им. Мечникова скончался боец, которого доставили в Днепр накануне. 34-летнего военного привезли в состоянии комы с многочисленными осколочными ранениями головы. Врачи сделали все возможное, однако спасти его не удалось. Остальные трое бойцов, доставленных из зоны АТО в первые дни нового года, сейчас в реанимации", - говорится в сообщении.
Как отметил главный врач больницы Сергей Рыженко, ранения у бойцов сложные, но они идут на поправку.
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Царство Небесне...Вічна пам"ять та шана...
Співчуття рідним та побратимам.
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Гранатой кто-то игрался? Или что?
Или это "молот"от крысёныша пашинского?
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Может кто-то имеет какую-то точную информацию.
Но вместо ответа какой-то конспирологический-антишоколадный бред.
ПыСы.Если ты не в курсе, то ещё два раненных есть, которые могут рассказать как было.Вот если ( не дай Бог) и они не выживут, тогда я поверю в твой конспирологический бред.
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Пам'ять в серцях народу,буде жити вiчно
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