EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия, Общество
  3021  20
Материалы по теме:
Все про:больница (544) Днепр_город (2380) ранение (1270) смерть (4302) Антитеррористическая операция (15466) потери (706)

 Раненный боец АТО умер в больнице им. Мечникова в Днепре

В Днепровской больнице им. Мечникова скончался один из раненых военнослужащих, которых накануне доставили в медицинское учреждение из зоны проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".

"В больнице им. Мечникова скончался боец, которого доставили в Днепр накануне. 34-летнего военного привезли в состоянии комы с многочисленными осколочными ранениями головы. Врачи сделали все возможное, однако спасти его не удалось. Остальные трое бойцов, доставленных из зоны АТО в первые дни нового года, сейчас в реанимации", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трех раненых бойцов доставили в больницу в Днепр

Как отметил главный врач больницы Сергей Рыженко, ранения у бойцов сложные, но они идут на поправку.

Также читайте: Доноры в Днепре сдали 250 литров крови для раненых бойцов АТО

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Царство Небесное Герою Украины! Искренние соболезнования его побратимам, родным и близким.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ведь наверняка не последний... Вечнаю память парню. И вечное проклятие сатане Путину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Низький уклін тобі,український солдате...
Царство Небесне...Вічна пам"ять та шана...
Співчуття рідним та побратимам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Идет жестокая война, а не АТО. Зато депутатики и прочие чинуши отдыхают на экзотических островах. Сочувствие родным этого бойца, покойся с миром, царствие небесное Воину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так а что там произошло-то?

Гранатой кто-то игрался? Или что?

Или это "молот"от крысёныша пашинского?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Соєві не хочуть платити сім'ям загиблих в бою,а заявляють що грався в пісочниці гранатою
 показать весь комментарий
Ответить
 
Спросил по нормальному.
Может кто-то имеет какую-то точную информацию.

Но вместо ответа какой-то конспирологический-антишоколадный бред.

ПыСы.Если ты не в курсе, то ещё два раненных есть, которые могут рассказать как было.Вот если ( не дай Бог) и они не выживут, тогда я поверю в твой конспирологический бред.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ЧТО "делают" в Это время плешиивые пашинские со "СВОИМИ" пистолетами???...???...ПУСТЬ ЗЕМЛЯ БУДЕТ ПУХОМ ТЕБЕ!!!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...Світла пам`ять та низький уклін тобі Герой України...!!!

...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дуже тяжко,коли свiт залишають нашi рiднi та близькi люди.... Слава Героям Украiни!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Герої не вмирають.
Пам'ять в серцях народу,буде жити вiчно
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРаненный боец АТО умер в больнице им. Мечникова в Днепре
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия ГПУ ГСЧС Донбасс Донецкая область задержание Киев Крым Курц Мариуполь Нацполиция ОБСЕ обстрел Пашинский перезахоронение пожар ранение Россия СБУ смерть стрельба суд США теракт терроризм Трамп Турция Чехия эксгумация
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти