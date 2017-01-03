"Прокуратура намерена завершить расследование дела Пашинского до весны"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини, об этом на брифинге сказал прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.
"Следствие может длиться до 2 месяцев по законодательству, но может быть продлено. В то же время мы надеемся, что необходимости в продлении не будет, и мы сможем в сроки провести объективное расследование дела", - заявил он.
Прокурор отметил, что назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, трасологическая и баллистическая.
Чибисов также сообщил, что прокуратура уже допросила водителя автомобиля, который мешал на дороге автомобилю Пашинского, из-за чего и произошел конфликт.
Прокурор подчеркнул, что водитель был допрошен с применением видеофиксации, но какие-либо подробности о его личности сообщить отказался, сославшись на тайну следствия.
Чибисов допускает, что дело, которое сейчас расследуется как хулиганство, может быть в ближайшее время переквалифицировано.
Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.
Вместе с тем, пострадавший в дорожном инциденте мужчина утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм.
"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.
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Водитель микроавтобуса проходит в деле как соучастник нападения на Пашинского, - адвокат раненного Химикуса. ДОКУМЕНТ(94)
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Нападавшего удалось остановить, только когда лежа выстрелил ему в ногу, - Пашинский о ночном инциденте под Киевом(530)
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я несколько раз перечитал статью - нету тама такой инфы
так что... это может быть 2018, а может и 2019... или 2038
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Кстати - какого года (весны)?
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Людям все время внушают:
"Если вы, якобы, выбрали себе власть, то ее слушайтесь, сидите и не
рыпайтесь, пусть она будет вас грабить, расстреливать или хоть на куски резать".
Это,
мол, и есть демократия! У тех же, кто прорвался к власти, нет никакой
ответственности за свои действия и обещания. А на следующих
"выборах" мы вас снова обманем и обсчитаем...
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заводы, в том числе военные, работают во время вражеской агрессии на врага...
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Переживаю я за Серёгу. Это ж не как при Яныке. сейчас суд правильный...
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у всех на ветке возник вопрос: а год какой будет???
мы ведь знаем, как они умеют "быстро" расследовать!
То-то же...
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1) "прокуратура уже допросила водителя автомобиля, который мешал на дороге автомобилю Пашинского" - машина была не Пашинского, за рулем был не он, и бусик, который толкал пострадавший, не мешал проезду автомобиля
2) "возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу." - пострадавший заявляет, что выстрел был одновременно с ударом, а значит, Пашинский, возможно, угрожал применением оружия еще до нанесения удара бутылкой. А значит и непонятно, кто защищал свою жизнь - Пашинский от нападающего с бутылкой, или пострадавший от нападающего Пашинского с пистолетом.
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І за весь цей час їм потрібно платити зарплату, їх кабінети прибираються тобто потрібно також платити прибиральницям, сторожам, платити за електрику а також купа інших додаткових витрат.
Питання: Чи не занадто дорого обходиться прокуратура українським платникам податків при тій ефективності, яку вони демонструють?
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P.S. Снайперская винтовка на Майдане была для самообороны...
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Какая чушь.
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Поэтому огнестрельное оружие вам не нужно. Успокойтеся уже.
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...Сергей Пашинский и коррупция: история одной криминальной сделки...
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