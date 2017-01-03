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Все про:ГПУ (7938) драка (1975) Пашинский (450) стрельба (2074)

 Прокуратура намерена завершить расследование дела Пашинского до весны

Прокуратура намерена завершить расследование дела о применении оружия депутатом Верховной Рады Сергеем Пашинским до марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини, об этом на брифинге сказал прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.

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"Следствие может длиться до 2 месяцев по законодательству, но может быть продлено. В то же время мы надеемся, что необходимости в продлении не будет, и мы сможем в сроки провести объективное расследование дела", - заявил он.

Прокурор отметил, что назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, трасологическая и баллистическая.

Чибисов также сообщил, что прокуратура уже допросила водителя автомобиля, который мешал на дороге автомобилю Пашинского, из-за чего и произошел конфликт.

Прокурор подчеркнул, что водитель был допрошен с применением видеофиксации, но какие-либо подробности о его личности сообщить отказался, сославшись на тайну следствия.

Чибисов допускает, что дело, которое сейчас расследуется как хулиганство, может быть в ближайшее время переквалифицировано.

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Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

Вместе с тем, пострадавший в дорожном инциденте мужчина утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм.

"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.
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та ничего не будет свиньевым друзьям,даже если бы он насмерть раастрелял людей
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Ставим ставки: что свершится раньше - "расследование дела героя Майдана Пашинского" или "безвиз"?
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Я уже сомневаюсь, что какой-то Майдан будет. Люди уже всё поняли и созрели до самого эффективного метода: никто не будет куда-то выходить/выезжать, а вместо "собирания на площадях" в одно и то же время по всей стране этих упырей (таких же как и пукинские) начнут уничтожать. Уверен, что феноменальное преображение с этими свино-крысами-мародёрами произойдёт за считанные дни (если не часы).
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вот-вот
я несколько раз перечитал статью - нету тама такой инфы
так что... это может быть 2018, а может и 2019... или 2038
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как раз, когда какаши из-под снега появятся.
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а какого года? хватило бы и двух недель(вместе с судом)
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За две недели я курсовой делал, а это что ? Если бы мы так работали, как они ,,правосудят,,то нечем было бы кормить прокуроров и судей.
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Точно так же как и по остальным делам типа расстрела в Княжичах,пока эту Плядскую власть Народ не снесёт,никаких объективных расследований не будет
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*не снесет*,а развесит.практика показала что снос ни какого эффекта не дает.
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А куда вы так спешите?
Кстати - какого года (весны)?
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А когда Юга пгокугог в Раду пожалует,с паршинского неприкосновенность снимать?
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Людям все время внушают:
"Если вы, якобы, выбрали себе власть, то ее слушайтесь, сидите и не
рыпайтесь, пусть она будет вас грабить, расстреливать или хоть на куски резать".
Это,
мол, и есть демократия! У тех же, кто прорвался к власти, нет никакой
ответственности за свои действия и обещания. А на следующих
"выборах" мы вас снова обманем и обсчитаем...
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А взять плешивую смердючку под стражу, прокурватура не пробовала??? Ведь пострадавших нужно брать под опёку, АТО мало ли что с бедолагой еще может случиться
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Надеюсь , что к этому времени , эту банду вышибем с Украины , вместе с их приспешниками типа прокурорами ...
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ты смотри как сформулировали прокуратура уже допросила водителя автомобиля, который мешал на дороге автомобилю Пашинского Источник:http://censor.net.ua/n422067
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я не спец, но, какого хера там расследовать больше недели?????!!!!!!
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На новый год к народу Украины обратился президент, чьи
заводы, в том числе военные, работают во время вражеской агрессии на врага...
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Меня в этой истории интересует только один вопрос: почему у него есть боевой пистолет, а мне и прочим гражданам они не разрешают его иметь. Вот когда эта тварь будет знать, что у человека, на которого ты наезжаешь, тоже может быть ствол, вот тогда он подумает и охладит свой пыл. Я - за свободное обращение короткоствольного нарезного оружия. Только это может присадить на землю небожителей.
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Та, не надо до весны! Уже ж Антоха нам всё объяснил! Отот, смерд с бутылкой- не тока Кеннеди обоих убил. А и много-много своих и чужих жен. Так шо- завтра, до Рождества- можно отчитаться...
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Теперь "телом" Пашинского будут вонять до весны? Десятки мужиков по башке бутылкой получают и тишина. Плюгавая башка Пашинский - один из них, так, что все в пределах статистики. Что там с оплатой за комуналку, когда тарифы снижаться будут? Это куда интереснее.
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Мне трудно понять чем там можно заниматься "до весны"???? 3-4 дня, ну максимум 5 - это вообще если никуда не спешить и работать по часу в день. Опросили одного - 10 минут, второго - 15 минут, свидетель - 10 минут, час на оформление и в тот-же день материалы в суд...
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Фигня, конечно получается. Нечем больше заниматься, чем расследовать случай, где все стороны вели себя по- дебильному. Химикус никакой не патриот и борец за права обездоленных, люмпен - не более (скромно). Но, Пашинский вел себя просто, как барин на дороге. Никто не давал ему права размахивать с пистолетом, регулировать движение и т.д., указывать, что и кому делать. Я понимаю, Володьку парасюка - бьет всех , нарушает все, что можно - просто дурачек-переросток, что возьмешь. Но, Пашинский- опытный политик, не пацан. Для объективности расследования порекомендовал бы Пашинскому самому отказаться от неприкосновенности. И реально подача встречного заявления на Пашинского. Пора переводить бытовые разборки в правовое русло, а не быковать.
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та не, тут без сбу не размотать, а вдруг эти нелюди пытались похитить героя майдана и выпытать у него секрет стены яценюка)
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Господи ,до чего ж эти...пи-пи-пи...страну доведут ?
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Рейдерська атака на *Житомирські ласощі* !!!
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"Прокуратура намерена завершить расследование дела Пашинского до весны"

Переживаю я за Серёгу. Это ж не как при Яныке. сейчас суд правильный...
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Обратили внимание!
у всех на ветке возник вопрос: а год какой будет???
мы ведь знаем, как они умеют "быстро" расследовать!
То-то же...
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Исчо адин "отвлекатор" внимания от делишек мутных, шакалАДных...

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а как там расследование по "бриллиантовым прокурорам" уже замяли или до какой весны ждать?
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Статья уже заряжена в пользу Пашинского. Такие обороты как:
1) "прокуратура уже допросила водителя автомобиля, который мешал на дороге автомобилю Пашинского" - машина была не Пашинского, за рулем был не он, и бусик, который толкал пострадавший, не мешал проезду автомобиля
2) "возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу." - пострадавший заявляет, что выстрел был одновременно с ударом, а значит, Пашинский, возможно, угрожал применением оружия еще до нанесения удара бутылкой. А значит и непонятно, кто защищал свою жизнь - Пашинский от нападающего с бутылкой, или пострадавший от нападающего Пашинского с пистолетом.
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єдин кадр просив "кулю в лоб". Плешивий помилився адресою суб"єкта.
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до весны народ забудет и дело утихнет, придупают новый сериал для народа, чтобы отвлекать от проблем
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Тобто справа яка в нормальній країні закривається до тижня наші мудаки розслідують як мінімум квартал.(А тут навіть шукати нікого не треба)

І за весь цей час їм потрібно платити зарплату, їх кабінети прибираються тобто потрібно також платити прибиральницям, сторожам, платити за електрику а також купа інших додаткових витрат.

Питання: Чи не занадто дорого обходиться прокуратура українським платникам податків при тій ефективності, яку вони демонструють?
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Значит этого гандона поймут и простят... возможно ещё и наградят...
P.S. Снайперская винтовка на Майдане была для самообороны...
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Дело будет не простым, так как есть аргументы у обеих сторон. По моему тут нарушения были с обеих сторон, впрочем это мое мнение.
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Это интересно с точки зрения того зачем разрешать владение огнестрельным оружием гражданам если они не знают что такое пределы необходимой обороны.
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Ох и не верю я этой нынешней карманной прокуратуре.Там более , когда ею керует такой пгокугог.
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Я Сэмэн в законе вор, сам себе я прокурор... (с)
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Поддерживаю ,кроме Михи.Миху убрать с картинки....
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Тут интересны коментарии юриста. Если вас ударили ( или хотят ударить бутылкой) то вы то же можете ударить бутылкой. Продолжаем ряд если лопатой то лопатой,если бензопилой то бензопилой. А если у вас нет бутылки или лопаты то что делать ?
Какая чушь.
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выпил, сиди дома,и пудри мозги домашним своим,о том каким способом можно слетать на ступе в космос и домой вернуться живым,и нефиг шастать по дорогам на скорости 200 км/час корча из себя крутого мэна на забугорной тачке...,до фига крутых развелось в Украине,Вам не кажется?ну если кажется,тогда креститесь..
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не олигарх и не миллиардер Дональд Трамп наведёт порядок новый в мире..
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А куди вони так поспішають? Може років так на три розтягнути розслідування?
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кацаПсины прияли новый Закон,стрелять можно любого,даже на зоне или в одиночкной камере,не говоря о детях...РАБссия в этом плане впереди планеты всей,впрочем что и всегда.. Путлер знает что делать..
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Вот и мне интересно в этой истории зачем тебе разрешать огнестрельное оружие если его нельзя применять. И зачем кивать на америку если там другой менталитет. Например частная собственность неприкосновенна и если вор залез в дом америкпнца он может применить оружие, а у нас посадят хозяина за убийство или телесные повреждения вора
Поэтому огнестрельное оружие вам не нужно. Успокойтеся уже.
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Украина вместе с США будет выпускать омериканский винтарь М-16,соответсnвующий договор подписали УкрОборонПром и компания "Aeroscraft" USA
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура намерена завершить расследование дела Пашинского до весны
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