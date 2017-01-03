 Суд разрешил военной прокуратуре изъять в МИДе оригинал "харьковских соглашений"

Об этом говорится в определении суда от 27 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Следственным управлением Главной военной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.
В указанном производстве исследуются основания и обстоятельства подписания 21 апреля 2010 года соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма.
"У следствия есть достаточные основания полагать, что в указанных документах содержатся сведения, которые могут подтвердить факты нарушения процедур подготовки, принятия, подписания и ратификации соглашения... а также установить круг лиц, чьи действия привели к заключению соглашения, противоречащего Конституции Украины", - сказано в решении суда.
Кроме того, прокуратура 19 декабря 2016 года назначила почерковедческую экспертизу.
Суд разрешил следователям изъять оригинал соглашения в МИДе для проведения экспертизы. В случае недопуска следователей они могут инициировать проведение обыска в Министерстве иностранных дел.
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