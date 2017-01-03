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 Суд разрешил военной прокуратуре изъять в МИДе оригинал "харьковских соглашений"

Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре изъять в Министерстве иностранных дел оригинал соглашения о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота России в Крыму ("харьковские соглашения").

Об этом говорится в определении суда от 27 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Следственным управлением Главной военной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

В указанном производстве исследуются основания и обстоятельства подписания 21 апреля 2010 года соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма.

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"У следствия есть достаточные основания полагать, что в указанных документах содержатся сведения, которые могут подтвердить факты нарушения процедур подготовки, принятия, подписания и ратификации соглашения... а также установить круг лиц, чьи действия привели к заключению соглашения, противоречащего Конституции Украины", - сказано в решении суда.

Кроме того, прокуратура 19 декабря 2016 года назначила почерковедческую экспертизу.

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Суд разрешил следователям изъять оригинал соглашения в МИДе для проведения экспертизы. В случае недопуска следователей они могут инициировать проведение обыска в Министерстве иностранных дел.
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Ща рыги по очереди как Чечетов начнут самоустраняться ))
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Та да!!! Тама Юлька клята щось вночі дописала , а ХРЯК1.0 невинна тваринка!!!!
ГииииИИИИИИИ
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Цікавий документ і тепер усякі пінчуки,медведчуки,фірташі,савченки,олійники і різна пої--нь буде нам розказувати, що нам потрібно помиритись із мордором. Тоді нас відправлять піднімати Дальний схід?
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Зек єнакуєвський з риганалами здали Крим ще в 2010-му році.
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В 2017 истекает срок пребывания ЧФ в Севастополе и в Крыму вообще. Харьковские соглашения автоматически устраняются в связи с оккупацией Россией Крыма. Их как бы нет. Слышь ты---двоечник второгодник, вечерник-заочник нечесаный Климкин---ты нам растолкуй недогадливым---где живут те учителя что тебя учили?
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Против Литвина - уголовное производство за измену Родине!!!
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хряк поросенко под Юльку копает, бздит, как и его шеф янукович...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд разрешил военной прокуратуре изъять в МИДе оригинал "харьковских соглашений"
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